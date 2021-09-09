https://ru.sputnik.md/20210909/midei-gibel-moldavskikh-alpinistov-gorakh-georgia-44613233.html
В МИДЕИ подтвердили гибель молдавских альпинистов в горах Грузии
В МИДЕИ подтвердили гибель молдавских альпинистов в горах Грузии
Молдавские альпинисты погибли во время восхождения в горах Сванетии в Грузии. 09.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-09T12:38+0300
2021-09-09T12:38+0300
2021-09-09T12:45+0300
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альпинисты
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КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) подтвердили, что найденные на горе Ушба тела принадлежат молдавским альпинистам."Поисковая миссия, инициированная властями Грузии, завершилась сегодня эвакуацией тел двух альпинистов, которые были идентифицированы как принадлежащие разыскиваемым гражданам Молдовы и должны быть отправлены родственникам", - говорится в сообщении МИДЕИ. Как добавили в Министерстве, посольство Молдовы в Азербайджане, аккредитованное в Грузии, и консульство в Батуми окажут необходимую помощь в репатриации альпинистов.В заключение в МИДЕИ призвали не разглашать личную информацию погибших.
https://ru.sputnik.md/20210909/gori-gruzii-tela-dva-alpinista-44608260.html
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в молдове, молдова, грузия, альпинисты
В МИДЕИ подтвердили гибель молдавских альпинистов в горах Грузии
12:38 09.09.2021 (обновлено: 12:45 09.09.2021)
Молдавские альпинисты погибли во время восхождения в горах Сванетии в Грузии.
КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) подтвердили, что найденные на горе Ушба тела принадлежат молдавским альпинистам.
"Поисковая миссия, инициированная властями Грузии, завершилась сегодня эвакуацией тел двух альпинистов, которые были идентифицированы как принадлежащие разыскиваемым гражданам Молдовы и должны быть отправлены родственникам", - говорится в сообщении МИДЕИ.
Как добавили в Министерстве, посольство Молдовы в Азербайджане, аккредитованное в Грузии, и консульство в Батуми окажут необходимую помощь в репатриации альпинистов.
В заключение в МИДЕИ призвали не разглашать личную информацию погибших.