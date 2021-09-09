https://ru.sputnik.md/20210909/moldova-dostavili-50-tysyach-pfizer-44627262.html

В Молдову доставили еще более 50 тысяч доз вакцины Pfizer

В Молдову доставили еще более 50 тысяч доз вакцины Pfizer

В Молдову доставили еще более 50 тысяч доз вакцины Pfizer

2021-09-09T19:50+0300

2021-09-09T19:50+0300

2021-09-09T19:58+0300

коронавирус

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. В Молдову доставили 53 820 доз вакцины анти-COVID Pfizer/BioNTech, сообщили в Минздраве в четверг.Как отметили в министерстве, это шестой транш этого типа вакцины из 700 830 доз, закупленных молдавскими властями через Офис по управлению программами внешней помощи. На данный момент из них в республику было доставлено 108 810 доз. Партию препарата доставят в Национальное агентство общественного здоровья, откуда распределят по всем пунктам иммунизации. Всего Молдова получила 334 620 доз Pfizer. Через платформу COVAX – 125 190 доз, помощь от Румынии – 100 620, после закупки – 108 810 доз. В настоящее время в стране полную схему иммунизации прошли 718 749 человек, один компонент получили 1 317 848 граждан.

https://ru.sputnik.md/20210909/moldove-obyavili-chp-v-zdravookhranenii-s-lr-30-oktyabrya--44621716.html

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2021

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в молдове, молдова