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В Молдову доставили еще более 50 тысяч доз вакцины Pfizer
В Молдову доставили еще более 50 тысяч доз вакцины Pfizer
В Молдову доставили еще более 50 тысяч доз вакцины Pfizer
2021-09-09T19:50+0300
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КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. В Молдову доставили 53 820 доз вакцины анти-COVID Pfizer/BioNTech, сообщили в Минздраве в четверг.Как отметили в министерстве, это шестой транш этого типа вакцины из 700 830 доз, закупленных молдавскими властями через Офис по управлению программами внешней помощи. На данный момент из них в республику было доставлено 108 810 доз. Партию препарата доставят в Национальное агентство общественного здоровья, откуда распределят по всем пунктам иммунизации. Всего Молдова получила 334 620 доз Pfizer. Через платформу COVAX – 125 190 доз, помощь от Румынии – 100 620, после закупки – 108 810 доз. В настоящее время в стране полную схему иммунизации прошли 718 749 человек, один компонент получили 1 317 848 граждан.
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова

В Молдову доставили еще более 50 тысяч доз вакцины Pfizer

19:50 09.09.2021 (обновлено: 19:58 09.09.2021)
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© AFP 2021 / JOEL SAGETVaccinul Pfizer
Vaccinul Pfizer - Sputnik Молдова, 1920, 09.09.2021
© AFP 2021 / JOEL SAGET
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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В республике продолжают пополнять запасы сывороток для иммунизации против коронавируса.
КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. В Молдову доставили 53 820 доз вакцины анти-COVID Pfizer/BioNTech, сообщили в Минздраве в четверг.
Как отметили в министерстве, это шестой транш этого типа вакцины из 700 830 доз, закупленных молдавскими властями через Офис по управлению программами внешней помощи.
На данный момент из них в республику было доставлено 108 810 доз. Партию препарата доставят в Национальное агентство общественного здоровья, откуда распределят по всем пунктам иммунизации.
Ambulanță - Sputnik Молдова, 1920, 09.09.2021
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Всего Молдова получила 334 620 доз Pfizer. Через платформу COVAX – 125 190 доз, помощь от Румынии – 100 620, после закупки – 108 810 доз.
В настоящее время в стране полную схему иммунизации прошли 718 749 человек, один компонент получили 1 317 848 граждан.
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