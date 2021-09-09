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В Молдове назначили нового судью в Высшую судебную палату
В Молдове назначили нового судью в Высшую судебную палату
В Молдове назначили новую судью в Высшую судебную палату
2021-09-09T13:31+0300
2021-09-09T13:31+0300
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КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. В парламенте Молдовы назначили в четверг нового судью в Высшую судебную палату (ВСП). Речь идет об Алене Мирон. Назначение утвердили 56 голосами депутатов.Она добавила, что решение вступит в силу с момента его утверждения.Спикер парламенте пожелал удаче новой судье ВСП.
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, высшая судебная палата, парламент

В Молдове назначили нового судью в Высшую судебную палату

13:31 09.09.2021
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© Sputnik / Miroslav RotariCurtea Supremă de Justiție
Curtea Supremă de Justiție - Sputnik Молдова, 1920, 09.09.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Cудья Высшей судебной палаты выдвигается на должность до достижения возраста 65 лет.
КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. В парламенте Молдовы назначили в четверг нового судью в Высшую судебную палату (ВСП). Речь идет об Алене Мирон.
Назначение утвердили 56 голосами депутатов.

"Выдвигается на должность судьи Высшей судебной палаты Алена Мирон до достижения возраста 65 лет", - заявила глава парламентской юридической комиссии по назначениям и иммунитету Олеся Стамате.

Она добавила, что решение вступит в силу с момента его утверждения.
Парламент Республики Молдова - Sputnik Молдова, 1920, 09.09.2021
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Спикер парламенте пожелал удаче новой судье ВСП.
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