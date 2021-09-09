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В Молдове объявили ЧП в здравоохранении до 30 октября
В Молдове объявили ЧП в здравоохранении до 30 октября
В Молдове объявили ЧП в здравоохранении до 30 октября
2021-09-09T16:03+0300
2021-09-09T17:15+0300
коронавирус
в молдове
ограничения
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КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. В Молдове с 10 сентября по 30 октября вводится чрезвычайное положение в сфере здравоохранения. Об этом заявила глава Минздрава Алла Немеренко в четверг после заседания Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ). По ее словам, решение вызвано значительным увеличением количества новых случаев коронавируса и резким ростом заражений в районах страны. Немеренко добавила, что теперь начиная 11 сентября граждане старше 18 лет смогут посещать общественные мероприятия лишь при предоставлении определенных документов. Это может быть сертификат о прохождении полной схемы вакцинации, который будет действительным лишь спустя 14 дней после прохождения иммунизации. Также это может быть отрицательный результат теста на коронавирус (72 часа), либо тест на антитела (48 часов). Все эти документы будут принимать в бумажном и электронном виде. Кроме того, Минздрав в течение пяти дней с другими органами центральной власти актуализируют и представят комиссии третью версию плана по предотвращению и борьбе с коронавирусной инфекцией. Также Национальное агентство автотранспорта вместе с сотрудниками МВД будут следить за соблюдением эпидемиологических мер.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код". Позднее, 15 июля в столице утвердили "зеленый код", но уже 27 июля спецкомиссия вернула "желтый".Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
https://ru.sputnik.md/20210908/moldove-skonchalis-shest-chelovek-privitykh-ot-koronavirusa-44585880.html
https://ru.sputnik.md/20210905/cheban-rasskazal-nemerenko-o-merakh-po-borbe-s-covid-v-kishineve-44506474.html
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Юлия Липовая
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в молдове, ограничения

В Молдове объявили ЧП в здравоохранении до 30 октября

16:03 09.09.2021 (обновлено: 17:15 09.09.2021)
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© Photo : Miroslav RotariAmbulanță
Ambulanță - Sputnik Молдова, 1920, 09.09.2021
© Photo : Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Министр здравоохранения Алла Немеренко сделала заявления по завершении заседания Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.
КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. В Молдове с 10 сентября по 30 октября вводится чрезвычайное положение в сфере здравоохранения. Об этом заявила глава Минздрава Алла Немеренко в четверг после заседания Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ).
По ее словам, решение вызвано значительным увеличением количества новых случаев коронавируса и резким ростом заражений в районах страны.
Немеренко добавила, что теперь начиная 11 сентября граждане старше 18 лет смогут посещать общественные мероприятия лишь при предоставлении определенных документов.
Это может быть сертификат о прохождении полной схемы вакцинации, который будет действительным лишь спустя 14 дней после прохождения иммунизации. Также это может быть отрицательный результат теста на коронавирус (72 часа), либо тест на антитела (48 часов). Все эти документы будут принимать в бумажном и электронном виде.
"Допускается медицинское подтверждение, что человек перенес COVID-19 в последние шесть месяцев", - заявила Немеренко.
Кроме того, Минздрав в течение пяти дней с другими органами центральной власти актуализируют и представят комиссии третью версию плана по предотвращению и борьбе с коронавирусной инфекцией.
Также Национальное агентство автотранспорта вместе с сотрудниками МВД будут следить за соблюдением эпидемиологических мер.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП.
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Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код". Позднее, 15 июля в столице утвердили "зеленый код", но уже 27 июля спецкомиссия вернула "желтый".
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
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С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
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