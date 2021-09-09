https://ru.sputnik.md/20210909/moldovu-posetit-glava-mid-chekhii-44624322.html

Молдову посетит глава МИД Чехии

Молдову посетит глава МИД Чехии

Молдову посетит глава МИД Чехии

2021-09-09T17:35+0300

2021-09-09T17:35+0300

2021-09-09T17:35+0300

политика

в молдове

игорь гросу

нику попеску

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек в пятницу посетит Кишинев по приглашению вице-премьера, министра иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Нику Попеску.Как сообщает пресс-служба МИДЕИ, программой предусмотрена встреча глав дипломатий двух стран. Кроме того, Кулганек встретится со спикером парламента Молдовы Игорем Гросу и премьер-министром Натальей Гаврилицей.Будут рассмотрены основные аспекты молдавско-чешского сотрудничества, программы помощи развитию для нашей страны, а также европейская повестка дня Республики Молдова в перспективе будущего саммита Восточного партнерства.

https://ru.sputnik.md/20210828/premer-chekhia-okhrana-evropy-migranty-shengen-44323776.html

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2021

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Ирина Каруш https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

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в молдове, игорь гросу, нику попеску, наталья гаврилица