https://ru.sputnik.md/20210909/moldovu-posetit-glava-mid-chekhii-44624322.html
Молдову посетит глава МИД Чехии
Молдову посетит глава МИД Чехии
Молдову посетит глава МИД Чехии
2021-09-09T17:35+0300
2021-09-09T17:35+0300
2021-09-09T17:35+0300
политика
в молдове
игорь гросу
нику попеску
наталья гаврилица
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/09/44624785_0:68:2894:1696_1920x0_80_0_0_d72f41a8ae1595a805dc174093931030.jpg
КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек в пятницу посетит Кишинев по приглашению вице-премьера, министра иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Нику Попеску.Как сообщает пресс-служба МИДЕИ, программой предусмотрена встреча глав дипломатий двух стран. Кроме того, Кулганек встретится со спикером парламента Молдовы Игорем Гросу и премьер-министром Натальей Гаврилицей.Будут рассмотрены основные аспекты молдавско-чешского сотрудничества, программы помощи развитию для нашей страны, а также европейская повестка дня Республики Молдова в перспективе будущего саммита Восточного партнерства.
https://ru.sputnik.md/20210828/premer-chekhia-okhrana-evropy-migranty-shengen-44323776.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Ирина Каруш
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
Ирина Каруш
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/09/44624785_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_f0794c89b0f4bcf2d6d25b37eab9eef0.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Ирина Каруш
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
в молдове, игорь гросу, нику попеску, наталья гаврилица
Молдову посетит глава МИД Чехии
Глава чешской дипломатии посетит республику по приглашению своего молдавского коллеги.
КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек в пятницу посетит Кишинев по приглашению вице-премьера, министра иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Нику Попеску.
Как сообщает пресс-служба МИДЕИ, программой предусмотрена встреча глав дипломатий двух стран. Кроме того, Кулганек встретится со спикером парламента Молдовы Игорем Гросу и премьер-министром Натальей Гаврилицей.
Будут рассмотрены основные аспекты молдавско-чешского сотрудничества, программы помощи развитию для нашей страны, а также европейская повестка дня Республики Молдова в перспективе будущего саммита Восточного партнерства.