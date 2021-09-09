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Молдову посетит глава МИД Чехии
Молдову посетит глава МИД Чехии
Молдову посетит глава МИД Чехии
2021-09-09T17:35+0300
2021-09-09T17:35+0300
политика
в молдове
игорь гросу
нику попеску
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек в пятницу посетит Кишинев по приглашению вице-премьера, министра иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Нику Попеску.Как сообщает пресс-служба МИДЕИ, программой предусмотрена встреча глав дипломатий двух стран. Кроме того, Кулганек встретится со спикером парламента Молдовы Игорем Гросу и премьер-министром Натальей Гаврилицей.Будут рассмотрены основные аспекты молдавско-чешского сотрудничества, программы помощи развитию для нашей страны, а также европейская повестка дня Республики Молдова в перспективе будущего саммита Восточного партнерства.
https://ru.sputnik.md/20210828/premer-chekhia-okhrana-evropy-migranty-shengen-44323776.html
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в молдове, игорь гросу, нику попеску, наталья гаврилица

Молдову посетит глава МИД Чехии

17:35 09.09.2021
259
© AFP 2021 / BERND VON JUTRCZENKAГлава МИД Чехии Якуб Кулганек
Глава МИД Чехии Якуб Кулганек - Sputnik Молдова, 1920, 09.09.2021
© AFP 2021 / BERND VON JUTRCZENKA
Ирина Каруш - Sputnik Молдова
Ирина Каруш
Все материалы
Глава чешской дипломатии посетит республику по приглашению своего молдавского коллеги.
КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек в пятницу посетит Кишинев по приглашению вице-премьера, министра иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Нику Попеску.
Андрей Бабиш - Sputnik Молдова, 1920, 28.08.2021
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Как сообщает пресс-служба МИДЕИ, программой предусмотрена встреча глав дипломатий двух стран. Кроме того, Кулганек встретится со спикером парламента Молдовы Игорем Гросу и премьер-министром Натальей Гаврилицей.
Будут рассмотрены основные аспекты молдавско-чешского сотрудничества, программы помощи развитию для нашей страны, а также европейская повестка дня Республики Молдова в перспективе будущего саммита Восточного партнерства.
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