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Сборная Молдовы по пляжному футболу обыграла Швецию на чемпионате Европы
Сборная Молдовы по пляжному футболу обыграла Швецию на чемпионате Европы
Сборная Молдовы по пляжному футболу обыграла Швецию на Чемпионате Европы
2021-09-09T14:41+0300
2021-09-09T14:41+0300
2021-09-09T15:14+0300
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КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Национальная сборная Молдовы по пляжному футболу обыграла команду Швеции в групповом этапе финального турнира чемпионата Европы в дивизионе Б (Euro Beach Soccer League). Матч завершился со счетом 3:5. Голами отметились Леонид Подлеснов, Думитру Граур, Николае Игнат, Валериу Гургуров и Станислав Пушкэ. Соревнования проходят в португальском городе Фигейра-да-Фош. Следующий матч молдавской команды будет в пятницу против команды из Чехии. Напомним, молдавская сборная прошла в финальный турнир этого чемпионата в начале августа. На чемпионате отечественные спортсмены борются за место в европейской элите пляжного футбола.
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, португалия, пляжный футбол
Сборная Молдовы по пляжному футболу обыграла Швецию на чемпионате Европы
14:41 09.09.2021 (обновлено: 15:14 09.09.2021)
Молдавские спортсмены добились первой победы на престижном турнире.
КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Национальная сборная Молдовы по пляжному футболу обыграла команду Швеции в групповом этапе финального турнира чемпионата Европы в дивизионе Б (Euro Beach Soccer League).
Матч завершился со счетом 3:5. Голами отметились Леонид Подлеснов, Думитру Граур, Николае Игнат, Валериу Гургуров и Станислав Пушкэ.
Соревнования проходят в португальском городе Фигейра-да-Фош.
Следующий матч молдавской команды будет в пятницу против команды из Чехии.
Напомним, молдавская сборная прошла в финальный турнир этого чемпионата в начале августа. На чемпионате отечественные спортсмены борются за место в европейской элите пляжного футбола.