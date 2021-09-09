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Сборная Молдовы по пляжному футболу обыграла Швецию на чемпионате Европы
Сборная Молдовы по пляжному футболу обыграла Швецию на чемпионате Европы
Сборная Молдовы по пляжному футболу обыграла Швецию на Чемпионате Европы
2021-09-09T14:41+0300
2021-09-09T15:14+0300
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КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Национальная сборная Молдовы по пляжному футболу обыграла команду Швеции в групповом этапе финального турнира чемпионата Европы в дивизионе Б (Euro Beach Soccer League). Матч завершился со счетом 3:5. Голами отметились Леонид Подлеснов, Думитру Граур, Николае Игнат, Валериу Гургуров и Станислав Пушкэ. Соревнования проходят в португальском городе Фигейра-да-Фош. Следующий матч молдавской команды будет в пятницу против команды из Чехии. Напомним, молдавская сборная прошла в финальный турнир этого чемпионата в начале августа. На чемпионате отечественные спортсмены борются за место в европейской элите пляжного футбола.
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в молдове, молдова, португалия, пляжный футбол

Сборная Молдовы по пляжному футболу обыграла Швецию на чемпионате Европы

14:41 09.09.2021 (обновлено: 15:14 09.09.2021)
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© Photo : FEDERAȚIA MOLDOVENEASCA DE FOTBALNaționala de fotbal pe plajă a Moldovei s-a calificat în finala Campionatului European
Naționala de fotbal pe plajă a Moldovei s-a calificat în finala Campionatului European - Sputnik Молдова, 1920, 09.09.2021
© Photo : FEDERAȚIA MOLDOVENEASCA DE FOTBAL
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Молдавские спортсмены добились первой победы на престижном турнире.
КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Национальная сборная Молдовы по пляжному футболу обыграла команду Швеции в групповом этапе финального турнира чемпионата Европы в дивизионе Б (Euro Beach Soccer League).
Матч завершился со счетом 3:5. Голами отметились Леонид Подлеснов, Думитру Граур, Николае Игнат, Валериу Гургуров и Станислав Пушкэ.
Соревнования проходят в португальском городе Фигейра-да-Фош.
Следующий матч молдавской команды будет в пятницу против команды из Чехии.
Напомним, молдавская сборная прошла в финальный турнир этого чемпионата в начале августа. На чемпионате отечественные спортсмены борются за место в европейской элите пляжного футбола.
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