https://ru.sputnik.md/20210909/moldovy-plyazhnomu-futbolu-sweeden-euro-beac-soccer-44617569.html

Сборная Молдовы по пляжному футболу обыграла Швецию на чемпионате Европы

Сборная Молдовы по пляжному футболу обыграла Швецию на чемпионате Европы

Сборная Молдовы по пляжному футболу обыграла Швецию на Чемпионате Европы

2021-09-09T14:41+0300

2021-09-09T14:41+0300

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спорт

в молдове

молдова

португалия

пляжный футбол

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КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Национальная сборная Молдовы по пляжному футболу обыграла команду Швеции в групповом этапе финального турнира чемпионата Европы в дивизионе Б (Euro Beach Soccer League). Матч завершился со счетом 3:5. Голами отметились Леонид Подлеснов, Думитру Граур, Николае Игнат, Валериу Гургуров и Станислав Пушкэ. Соревнования проходят в португальском городе Фигейра-да-Фош. Следующий матч молдавской команды будет в пятницу против команды из Чехии. Напомним, молдавская сборная прошла в финальный турнир этого чемпионата в начале августа. На чемпионате отечественные спортсмены борются за место в европейской элите пляжного футбола.

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2021

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, португалия, пляжный футбол