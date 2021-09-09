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Ни дня без подорожания: НАРЭ опубликовало максимальные цены на топливо
Ни дня без подорожания: НАРЭ опубликовало максимальные цены на топливо
НАРЭ опубликовало максимальные цены на топливо
2021-09-09T11:28+0300
2021-09-09T12:06+0300
экономика
в молдове
молдова
нарэ
национальное агентство по регулированию в энергетике
цены
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КИШИНЕВ, 9 сен – Sputnik. Национальное агентство по регулированию энергетики опубликовало максимальные цены на нефтепродукты, что означает, что цены снова могут вырасти. Цены на топливо продолжают расти. По данным НАРЭ, на 10 сентября максимальная цена на бензин COR 95 достигла 20,70 лея за литр, что на девять банов выше цены за 8 сентября. Новая цена на дизельное топливо - 16,69 лея за литр, то есть рост на три бана.Напомним, что со 2 сентября НАРЭ начало устанавливать максимальные розничные цены на топливо. НАРЭ ранее поясняло в своем заявлении, что на темпы роста установленных цен по-прежнему влияет рост средней торговой цены на основные нефтепродукты на международных нефтяных биржах, особенно на бензин, в контексте сокращения мировых поставок топлива из-за последствий урагана Ида восточном побережье Северной Америки. Агентство уточняло, что действующий механизм формирования цен на основные нефтепродукты типового образца обеспечивает точное отражение в конечной цене, учитывая тенденции международного рынка.
https://ru.sputnik.md/20210907/rost-tsen-toplivo-44555916.html
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в молдове, молдова, нарэ, национальное агентство по регулированию в энергетике, цены

Ни дня без подорожания: НАРЭ опубликовало максимальные цены на топливо

11:28 09.09.2021 (обновлено: 12:06 09.09.2021)
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© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Согласно последним данным, опубликованным НАРЭ, цены на топливо могут снова вырасти.
КИШИНЕВ, 9 сен – Sputnik. Национальное агентство по регулированию энергетики опубликовало максимальные цены на нефтепродукты, что означает, что цены снова могут вырасти.
Цены на топливо продолжают расти. По данным НАРЭ, на 10 сентября максимальная цена на бензин COR 95 достигла 20,70 лея за литр, что на девять банов выше цены за 8 сентября.
Новая цена на дизельное топливо - 16,69 лея за литр, то есть рост на три бана.
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НАРЭ объяснило новый рост цен на топливо ураганом в США
7 сентября, 14:14
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Напомним, что со 2 сентября НАРЭ начало устанавливать максимальные розничные цены на топливо. НАРЭ ранее поясняло в своем заявлении, что на темпы роста установленных цен по-прежнему влияет рост средней торговой цены на основные нефтепродукты на международных нефтяных биржах, особенно на бензин, в контексте сокращения мировых поставок топлива из-за последствий урагана Ида восточном побережье Северной Америки.
Агентство уточняло, что действующий механизм формирования цен на основные нефтепродукты типового образца обеспечивает точное отражение в конечной цене, учитывая тенденции международного рынка.
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