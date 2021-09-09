https://ru.sputnik.md/20210909/nare-maksimalnye-tseny-toplivo-44610031.html

Ни дня без подорожания: НАРЭ опубликовало максимальные цены на топливо

Ни дня без подорожания: НАРЭ опубликовало максимальные цены на топливо

НАРЭ опубликовало максимальные цены на топливо

2021-09-09T11:28+0300

2021-09-09T11:28+0300

2021-09-09T12:06+0300

экономика

в молдове

молдова

нарэ

национальное агентство по регулированию в энергетике

цены

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КИШИНЕВ, 9 сен – Sputnik. Национальное агентство по регулированию энергетики опубликовало максимальные цены на нефтепродукты, что означает, что цены снова могут вырасти. Цены на топливо продолжают расти. По данным НАРЭ, на 10 сентября максимальная цена на бензин COR 95 достигла 20,70 лея за литр, что на девять банов выше цены за 8 сентября. Новая цена на дизельное топливо - 16,69 лея за литр, то есть рост на три бана.Напомним, что со 2 сентября НАРЭ начало устанавливать максимальные розничные цены на топливо. НАРЭ ранее поясняло в своем заявлении, что на темпы роста установленных цен по-прежнему влияет рост средней торговой цены на основные нефтепродукты на международных нефтяных биржах, особенно на бензин, в контексте сокращения мировых поставок топлива из-за последствий урагана Ида восточном побережье Северной Америки. Агентство уточняло, что действующий механизм формирования цен на основные нефтепродукты типового образца обеспечивает точное отражение в конечной цене, учитывая тенденции международного рынка.

https://ru.sputnik.md/20210907/rost-tsen-toplivo-44555916.html

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в молдове, молдова, нарэ, национальное агентство по регулированию в энергетике, цены