https://ru.sputnik.md/20210909/nare-maksimalnye-tseny-toplivo-44610031.html
Ни дня без подорожания: НАРЭ опубликовало максимальные цены на топливо
Ни дня без подорожания: НАРЭ опубликовало максимальные цены на топливо
НАРЭ опубликовало максимальные цены на топливо
2021-09-09T11:28+0300
2021-09-09T11:28+0300
2021-09-09T12:06+0300
экономика
в молдове
молдова
нарэ
национальное агентство по регулированию в энергетике
цены
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/04/43542603_0:177:2730:1713_1920x0_80_0_0_280bee6cfec6f75b1ebd6a56c337c761.jpg
КИШИНЕВ, 9 сен – Sputnik. Национальное агентство по регулированию энергетики опубликовало максимальные цены на нефтепродукты, что означает, что цены снова могут вырасти. Цены на топливо продолжают расти. По данным НАРЭ, на 10 сентября максимальная цена на бензин COR 95 достигла 20,70 лея за литр, что на девять банов выше цены за 8 сентября. Новая цена на дизельное топливо - 16,69 лея за литр, то есть рост на три бана.Напомним, что со 2 сентября НАРЭ начало устанавливать максимальные розничные цены на топливо. НАРЭ ранее поясняло в своем заявлении, что на темпы роста установленных цен по-прежнему влияет рост средней торговой цены на основные нефтепродукты на международных нефтяных биржах, особенно на бензин, в контексте сокращения мировых поставок топлива из-за последствий урагана Ида восточном побережье Северной Америки. Агентство уточняло, что действующий механизм формирования цен на основные нефтепродукты типового образца обеспечивает точное отражение в конечной цене, учитывая тенденции международного рынка.
https://ru.sputnik.md/20210907/rost-tsen-toplivo-44555916.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/04/43542603_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_23176baa18b39107e74f4aac08e269ab.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, молдова, нарэ, национальное агентство по регулированию в энергетике, цены
Ни дня без подорожания: НАРЭ опубликовало максимальные цены на топливо
11:28 09.09.2021 (обновлено: 12:06 09.09.2021)
Согласно последним данным, опубликованным НАРЭ, цены на топливо могут снова вырасти.
КИШИНЕВ, 9 сен – Sputnik. Национальное агентство по регулированию энергетики опубликовало максимальные цены на нефтепродукты, что означает, что цены снова могут вырасти.
Цены на топливо продолжают расти. По данным НАРЭ, на 10 сентября максимальная цена на бензин COR 95 достигла 20,70 лея за литр, что на девять банов выше цены за 8 сентября.
Новая цена на дизельное топливо - 16,69 лея за литр, то есть рост на три бана.
Напомним, что со 2 сентября НАРЭ начало устанавливать максимальные розничные цены на топливо. НАРЭ ранее поясняло в своем заявлении, что на темпы роста установленных цен по-прежнему влияет рост средней торговой цены на основные нефтепродукты на международных нефтяных биржах, особенно на бензин, в контексте сокращения мировых поставок топлива из-за последствий урагана Ида восточном побережье Северной Америки.
Агентство уточняло, что действующий механизм формирования цен на основные нефтепродукты типового образца обеспечивает точное отражение в конечной цене, учитывая тенденции международного рынка.