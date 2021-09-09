Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20210909/neozhidannaya-nakhodka-tamozhennikov-gruzovike-peskom-44620874.html
Неожиданная находка: что таможенники обнаружили в грузовике с песком
Неожиданная находка: что таможенники обнаружили в грузовике с песком
Неожиданная находка таможенников в грузовике с песком: что там обнаружили
2021-09-09T16:35+0300
2021-09-09T16:35+0300
общество
в молдове
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31202139_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_79a5a2a2f9767e1701e67c438582132e.jpg
КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Мужчина перевозил порядка двух миллионов сигарет, спрятанных в груженном песком грузовике. Информацию в четверг распространила Таможенная служба страны. Находку обнаружили накануне в 21.00 на внутреннем контрольном пункте "Хырбовэц". Сотрудники таможни сумели предотвратить нелегальную перевозку табачных изделий. Согласно документам, водитель должен был перевозить только строительный песок (24 тонны). Мужчину задержали на 72 часа. Во время проверок таможенники обнаружили в песке 190 коробок, где было 1 900 000 сигарет. Правоохранительные органы начали уголовное расследование для выявления всех лиц, причастных к контрабанде. Виновным грозит до десяти лет лишения свободы.
https://ru.sputnik.md/20210905/kontrabanda-i-vypivshie-politseyskie-obnaruzheny-pri-vnezapnoy-proverke-na-granitse-44510230.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31202139_76:0:1143:800_1920x0_80_0_0_48f0fda13ff65f501d3ca24a1072d0dd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова

Неожиданная находка: что таможенники обнаружили в грузовике с песком

16:35 09.09.2021
352
© Photo : Poliția de Frontieră Poliția de Frontieră, TIR, la punctul de trecere a hotarului
Poliția de Frontieră, TIR, la punctul de trecere a hotarului - Sputnik Молдова, 1920, 09.09.2021
© Photo : Poliția de Frontieră
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Молдавские таможенники сделали одну из самых крупных находок за последние годы.
КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Мужчина перевозил порядка двух миллионов сигарет, спрятанных в груженном песком грузовике. Информацию в четверг распространила Таможенная служба страны.
Находку обнаружили накануне в 21.00 на внутреннем контрольном пункте "Хырбовэц". Сотрудники таможни сумели предотвратить нелегальную перевозку табачных изделий.
Согласно документам, водитель должен был перевозить только строительный песок (24 тонны). Мужчину задержали на 72 часа.
пограничная полиция - Sputnik Молдова, 1920, 05.09.2021
Общество
Контрабанда и выпившие полицейские обнаружены при внезапной проверке на границе
5 сентября, 19:42
970
Во время проверок таможенники обнаружили в песке 190 коробок, где было 1 900 000 сигарет.

"Это самая большая находка Таможенной службы за последние четыре года. По предварительной информации, стоимость табачных изделий на черном рынке Молдовы оценивается более чем в один миллион леев", - сообщили в Таможенной службе.

Правоохранительные органы начали уголовное расследование для выявления всех лиц, причастных к контрабанде. Виновным грозит до десяти лет лишения свободы.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:27Это узнает каждый пассажир: зачем карабинеры Кишинева вышли на остановки
18:25Эксперт: "Не исключаю закрытия границ в случае роста заражений"
18:10Депутаты отправили в отставку руководителей Нацкомиссии по финансовому рынку
17:35Молдову посетит глава МИД Чехии
17:15Депутаты смогут увольнять руководителей структур, подконтрольных парламенту
17:00Когда в Молдове введут новые ограничения: позиция главы Минздрава
16:35Неожиданная находка: что таможенники обнаружили в грузовике с песком
16:05Путин: Россия не позволит оболгать героизм советского народа
16:03В Молдове объявили ЧП в здравоохранении до 30 октября
15:34Тревога в аэропорту Кишинева: заряженное оружие нашли у гражданина Израиля
15:17В странах G20 назвали "Спутник V" лучшим средством профилактики COVID-19
14:58Пожар в ковид-центре Македонии: 14 человек погибли
14:41Сборная Молдовы по пляжному футболу обыграла Швецию на чемпионате Европы
14:19Гражданин Молдовы погиб в ДТП на трассе в Италии
13:52В России началась разработка вакцины от всех видов коронавируса
13:31В Молдове назначили нового судью в Высшую судебную палату
13:09Детям до 12 лет больше не нужен тест для въезда в Турцию
12:47Минск – Запад – Москва – уязвимый треугольник
12:38В МИДЕИ подтвердили гибель молдавских альпинистов в горах Грузии
12:36В парламенте Молдовы ввели электронное голосование