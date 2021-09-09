https://ru.sputnik.md/20210909/neozhidannaya-nakhodka-tamozhennikov-gruzovike-peskom-44620874.html

Неожиданная находка: что таможенники обнаружили в грузовике с песком

Неожиданная находка: что таможенники обнаружили в грузовике с песком

Неожиданная находка таможенников в грузовике с песком: что там обнаружили

2021-09-09T16:35+0300

2021-09-09T16:35+0300

2021-09-09T16:35+0300

общество

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Мужчина перевозил порядка двух миллионов сигарет, спрятанных в груженном песком грузовике. Информацию в четверг распространила Таможенная служба страны. Находку обнаружили накануне в 21.00 на внутреннем контрольном пункте "Хырбовэц". Сотрудники таможни сумели предотвратить нелегальную перевозку табачных изделий. Согласно документам, водитель должен был перевозить только строительный песок (24 тонны). Мужчину задержали на 72 часа. Во время проверок таможенники обнаружили в песке 190 коробок, где было 1 900 000 сигарет. Правоохранительные органы начали уголовное расследование для выявления всех лиц, причастных к контрабанде. Виновным грозит до десяти лет лишения свободы.

https://ru.sputnik.md/20210905/kontrabanda-i-vypivshie-politseyskie-obnaruzheny-pri-vnezapnoy-proverke-na-granitse-44510230.html

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2021

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в молдове, молдова