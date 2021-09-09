https://ru.sputnik.md/20210909/neozhidannaya-nakhodka-tamozhennikov-gruzovike-peskom-44620874.html
Неожиданная находка: что таможенники обнаружили в грузовике с песком
Неожиданная находка: что таможенники обнаружили в грузовике с песком
Неожиданная находка таможенников в грузовике с песком: что там обнаружили
2021-09-09T16:35+0300
2021-09-09T16:35+0300
2021-09-09T16:35+0300
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КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Мужчина перевозил порядка двух миллионов сигарет, спрятанных в груженном песком грузовике. Информацию в четверг распространила Таможенная служба страны. Находку обнаружили накануне в 21.00 на внутреннем контрольном пункте "Хырбовэц". Сотрудники таможни сумели предотвратить нелегальную перевозку табачных изделий. Согласно документам, водитель должен был перевозить только строительный песок (24 тонны). Мужчину задержали на 72 часа. Во время проверок таможенники обнаружили в песке 190 коробок, где было 1 900 000 сигарет. Правоохранительные органы начали уголовное расследование для выявления всех лиц, причастных к контрабанде. Виновным грозит до десяти лет лишения свободы.
https://ru.sputnik.md/20210905/kontrabanda-i-vypivshie-politseyskie-obnaruzheny-pri-vnezapnoy-proverke-na-granitse-44510230.html
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в молдове, молдова
Неожиданная находка: что таможенники обнаружили в грузовике с песком
Молдавские таможенники сделали одну из самых крупных находок за последние годы.
КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Мужчина перевозил порядка двух миллионов сигарет, спрятанных в груженном песком грузовике. Информацию в четверг распространила Таможенная служба страны.
Находку обнаружили накануне в 21.00 на внутреннем контрольном пункте "Хырбовэц". Сотрудники таможни сумели предотвратить нелегальную перевозку табачных изделий.
Согласно документам, водитель должен был перевозить только строительный песок (24 тонны). Мужчину задержали на 72 часа.
Во время проверок таможенники обнаружили в песке 190 коробок, где было 1 900 000 сигарет.
"Это самая большая находка Таможенной службы за последние четыре года. По предварительной информации, стоимость табачных изделий на черном рынке Молдовы оценивается более чем в один миллион леев", - сообщили в Таможенной службе.
Правоохранительные органы начали уголовное расследование для выявления всех лиц, причастных к контрабанде. Виновным грозит до десяти лет лишения свободы.