https://ru.sputnik.md/20210909/parlament-moldova-novyy-gensek-44612216.html

В молдавском парламенте - новый генеральный секретарь

В молдавском парламенте - новый генеральный секретарь

В парламенте Молдовы - новый генеральный секретарь

2021-09-09T12:20+0300

2021-09-09T12:20+0300

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КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Председатель парламента Игорь Гросу подписал указ о назначении на должность генерального секретаря. Новым генсеком стала Тамара Георгицэ. Ее представили сотрудникам секретариата парламента. Новый генеральный секретарь законодательного собрания имеет степень доктора административных наук и более 20 лет опыта в области управления человеческими ресурсами, служебной аттестации и найма сотрудников. Георгицэ имеет более чем 15-летний стаж работы в области реформирования государственной службы, участвуя в разработке политики управления человеческими ресурсами. В 2019 году Георгицэ была советником премьер-министра в области государственного управления. Также она работала в государственной канцелярии начальником управления, заместителем начальника управления и старшим консультантом.

https://ru.sputnik.md/20210909/parlament-pervoe-zasedanie-osenney-sessii-44607427.html

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Александрина Киртоакэ https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

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