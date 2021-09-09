https://ru.sputnik.md/20210909/parlament-moldova-novyy-gensek-44612216.html
В молдавском парламенте - новый генеральный секретарь
В молдавском парламенте - новый генеральный секретарь
В парламенте Молдовы - новый генеральный секретарь
2021-09-09T12:20+0300
2021-09-09T12:20+0300
2021-09-09T12:41+0300
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КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Председатель парламента Игорь Гросу подписал указ о назначении на должность генерального секретаря. Новым генсеком стала Тамара Георгицэ. Ее представили сотрудникам секретариата парламента. Новый генеральный секретарь законодательного собрания имеет степень доктора административных наук и более 20 лет опыта в области управления человеческими ресурсами, служебной аттестации и найма сотрудников. Георгицэ имеет более чем 15-летний стаж работы в области реформирования государственной службы, участвуя в разработке политики управления человеческими ресурсами. В 2019 году Георгицэ была советником премьер-министра в области государственного управления. Также она работала в государственной канцелярии начальником управления, заместителем начальника управления и старшим консультантом.
https://ru.sputnik.md/20210909/parlament-pervoe-zasedanie-osenney-sessii-44607427.html
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в молдове, молдова, парламент
В молдавском парламенте - новый генеральный секретарь
12:20 09.09.2021 (обновлено: 12:41 09.09.2021)
Нового генерального секретаря представили другим сотрудникам секретариата законодательного органа.
КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Председатель парламента Игорь Гросу подписал указ о назначении на должность генерального секретаря. Новым генсеком стала Тамара Георгицэ. Ее представили сотрудникам секретариата парламента.
Новый генеральный секретарь законодательного собрания имеет степень доктора административных наук и более 20 лет опыта в области управления человеческими ресурсами, служебной аттестации и найма сотрудников.
Георгицэ имеет более чем 15-летний стаж работы в области реформирования государственной службы, участвуя в разработке политики управления человеческими ресурсами.
В 2019 году Георгицэ была советником премьер-министра в области государственного управления. Также она работала в государственной канцелярии начальником управления, заместителем начальника управления и старшим консультантом.