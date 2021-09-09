https://ru.sputnik.md/20210909/parlament-pervoe-zasedanie-osenney-sessii-44607427.html

Депутаты собрались на первое пленарное заседание в осенней сессии

Депутаты собрались на первое пленарное заседание в осенней сессии

Видео Первое заседание парламента Молдовы в осенней сессии

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КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. В четверг парламент собирается на первое заседание осенне-зимней сессии. Пленарное заседание начнется в 12.00. Согласно повестке, депутаты рассмотрят внесение изменений в ряд нормативных актов.К ним относятся закон о Национальной комиссии финансового рынка, закон о конкуренции, налоговый кодекс, закон о государственной службе и статусе государственного служащего.Парламентарии также заслушают годовой отчет о деятельности Национальной комиссии финансового рынка за 2020 год и рассмотрят проекты решений об отставке некоторых депутатов, а также о назначении одного судьи в Высшую судебную палату. Напомним, осенне-зимняя сессия открылась 1 сентября. Во время сессии будет рассмотрен ряд проектов нового парламента, а также оставшиеся проекты предыдущих законодательных собраний.

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Алина Мунтяну https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35395811_611:-1:2659:2048_100x100_80_0_0_9b013c40ea3c617d71c6443b986ad9f0.jpg

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