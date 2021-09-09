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Депутаты собрались на первое пленарное заседание в осенней сессии
Депутаты собрались на первое пленарное заседание в осенней сессии
Видео Первое заседание парламента Молдовы в осенней сессии
2021-09-09T12:00+0300
2021-09-09T12:00+0300
2021-09-09T12:30+0300
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КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. В четверг парламент собирается на первое заседание осенне-зимней сессии. Пленарное заседание начнется в 12.00. Согласно повестке, депутаты рассмотрят внесение изменений в ряд нормативных актов.К ним относятся закон о Национальной комиссии финансового рынка, закон о конкуренции, налоговый кодекс, закон о государственной службе и статусе государственного служащего.Парламентарии также заслушают годовой отчет о деятельности Национальной комиссии финансового рынка за 2020 год и рассмотрят проекты решений об отставке некоторых депутатов, а также о назначении одного судьи в Высшую судебную палату. Напомним, осенне-зимняя сессия открылась 1 сентября. Во время сессии будет рассмотрен ряд проектов нового парламента, а также оставшиеся проекты предыдущих законодательных собраний.
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Алина Мунтяну
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в молдове, молдова, парламент, видео
Депутаты собрались на первое пленарное заседание в осенней сессии
12:00 09.09.2021 (обновлено: 12:30 09.09.2021)
В повестке у парламентариев - изменения нескольких важных законодательных актов.
КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. В четверг парламент собирается на первое заседание осенне-зимней сессии. Пленарное заседание начнется в 12.00.
Согласно повестке, депутаты рассмотрят внесение изменений в ряд нормативных актов.
К ним относятся закон о Национальной комиссии финансового рынка, закон о конкуренции, налоговый кодекс, закон о государственной службе и статусе государственного служащего.
Парламентарии также заслушают годовой отчет о деятельности Национальной комиссии финансового рынка за 2020 год и рассмотрят проекты решений об отставке некоторых депутатов, а также о назначении одного судьи в Высшую судебную палату.
Напомним, осенне-зимняя сессия открылась 1 сентября. Во время сессии будет рассмотрен ряд проектов нового парламента, а также оставшиеся проекты предыдущих законодательных собраний.