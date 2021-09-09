Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Депутаты собрались на первое пленарное заседание в осенней сессии
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20210909/parlament-pervoe-zasedanie-osenney-sessii-44607427.html
Депутаты собрались на первое пленарное заседание в осенней сессии
Депутаты собрались на первое пленарное заседание в осенней сессии
Видео Первое заседание парламента Молдовы в осенней сессии
2021-09-09T12:00+0300
2021-09-09T12:30+0300
общество
в молдове
молдова
парламент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/09/44608553_0:0:1063:598_1920x0_80_0_0_560ffcbc188034f266ee289b61aac437.jpg
КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. В четверг парламент собирается на первое заседание осенне-зимней сессии. Пленарное заседание начнется в 12.00. Согласно повестке, депутаты рассмотрят внесение изменений в ряд нормативных актов.К ним относятся закон о Национальной комиссии финансового рынка, закон о конкуренции, налоговый кодекс, закон о государственной службе и статусе государственного служащего.Парламентарии также заслушают годовой отчет о деятельности Национальной комиссии финансового рынка за 2020 год и рассмотрят проекты решений об отставке некоторых депутатов, а также о назначении одного судьи в Высшую судебную палату. Напомним, осенне-зимняя сессия открылась 1 сентября. Во время сессии будет рассмотрен ряд проектов нового парламента, а также оставшиеся проекты предыдущих законодательных собраний.
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Алина Мунтяну
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35395811_611:-1:2659:2048_100x100_80_0_0_9b013c40ea3c617d71c6443b986ad9f0.jpg
Алина Мунтяну
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35395811_611:-1:2659:2048_100x100_80_0_0_9b013c40ea3c617d71c6443b986ad9f0.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/09/44608553_0:0:797:598_1920x0_80_0_0_ac3b4c74e8801e6bf8e6a78c52dec17f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, парламент, видео

Депутаты собрались на первое пленарное заседание в осенней сессии

12:00 09.09.2021 (обновлено: 12:30 09.09.2021)
141
© Parlamentul Republicii Moldova
Alina Munteanu - Sputnik Молдова
Алина Мунтяну
Все материалы
В повестке у парламентариев - изменения нескольких важных законодательных актов.
КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. В четверг парламент собирается на первое заседание осенне-зимней сессии. Пленарное заседание начнется в 12.00.
Согласно повестке, депутаты рассмотрят внесение изменений в ряд нормативных актов.
К ним относятся закон о Национальной комиссии финансового рынка, закон о конкуренции, налоговый кодекс, закон о государственной службе и статусе государственного служащего.
Парламентарии также заслушают годовой отчет о деятельности Национальной комиссии финансового рынка за 2020 год и рассмотрят проекты решений об отставке некоторых депутатов, а также о назначении одного судьи в Высшую судебную палату.
Напомним, осенне-зимняя сессия открылась 1 сентября. Во время сессии будет рассмотрен ряд проектов нового парламента, а также оставшиеся проекты предыдущих законодательных собраний.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:38В МИДЕИ подтвердили гибель молдавских альпинистов в горах Грузии
12:36В парламенте Молдовы ввели электронное голосование
12:20В молдавском парламенте - новый генеральный секретарь
12:00Депутаты собрались на первое пленарное заседание в осенней сессии
11:59Гросу объявил о наказаниях для нарушителей мер анти-COVID: что решит комиссия
11:28Ни дня без подорожания: НАРЭ опубликовало максимальные цены на топливо
11:03В Кишиневе с начала года отремонтировали 68 детсадов
10:41В горах Грузии обнаружены тела двух альпинистов
10:29В правительстве талибов появятся должности для женщин
09:59В Кишиневе перекроют одну из центральных улиц: как будет ездить транспорт
09:41Где в Кишиневе 9 сентября находятся мобильные пункты вакцинации
09:20Число погибших после взрыва газа в Ногинске выросло до семи
09:00Безпалько: Молдова должна стать комфортной для жителей Приднестровья
08:43Пока все спали: смертельный ураган в США, саммит по борьбе с COVID и учения "Рубеж-2021"
08:30Ждут ли Молдову европейские цены на газ – мнения российских экспертов
08:00Шумейко - о закулисье международного проекта "Ты супер!"
07:30Иону Суручану - 72: топ-7 фактов о "молдавском Челентано" - видео
07:00Самый точный прогноз погоды: в Молдове продолжится потепление
00:03Погодные рекорды 9 сентября
ВчераВ Швейцарии при посещении ресторанов и музеев будут обязательны COVID-сертификаты