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Парламент проведет проверку деятельности Антикоррупционного центра
Парламент проведет проверку деятельности Антикоррупционного центра
Парламент проведет проверку деятельности НАЦ
2021-09-09T19:35+0300
2021-09-09T19:56+0300
общество
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КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Деятельность Национального антикоррупционного центра (НАЦ) будет находиться под парламентским контролем.Соответствующий проект был принят в четверг на заседании законодательного органа.Авторы документа утверждают, что введение парламентского контроля за деятельностью НАЦ обосновано "необходимостью оценки деятельности учреждения в сфере предотвращения и противодействия коррупции".Согласно документу, отчет о проведенном парламентском контроле должен быть представлен в течение 30 дней на пленарном заседании парламента.Проект решения будет рассматривать Комиссия национальной безопасности, обороны и общественного порядка, а затем он должен быть обсужден на пленарном заседании.
https://ru.sputnik.md/20210824/nats-raskritikovali-reshenie-parlamenta-44190531.html
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в молдове, молдова

Парламент проведет проверку деятельности Антикоррупционного центра

19:35 09.09.2021 (обновлено: 19:56 09.09.2021)
141
© Sputnik / Miroslav RotariНЦБК
НЦБК - Sputnik Молдова, 1920, 09.09.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В законодательном органе страны решили подвергнуть контролю работу НАЦ.
КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Деятельность Национального антикоррупционного центра (НАЦ) будет находиться под парламентским контролем.
Соответствующий проект был принят в четверг на заседании законодательного органа.
Авторы документа утверждают, что введение парламентского контроля за деятельностью НАЦ обосновано "необходимостью оценки деятельности учреждения в сфере предотвращения и противодействия коррупции".
Согласно документу, отчет о проведенном парламентском контроле должен быть представлен в течение 30 дней на пленарном заседании парламента.
Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) - Sputnik Молдова, 1920, 24.08.2021
Общество
В НАЦ раскритиковали решение парламента: "не соответствует интересам общества"
24 августа, 13:10
242
Проект решения будет рассматривать Комиссия национальной безопасности, обороны и общественного порядка, а затем он должен быть обсужден на пленарном заседании.
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