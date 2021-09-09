https://ru.sputnik.md/20210909/parlament-provedet-proverku-deyatelnosti-antikorruptsionnogo-tsentra-44626615.html

Парламент проведет проверку деятельности Антикоррупционного центра

Парламент проведет проверку деятельности Антикоррупционного центра

Парламент проведет проверку деятельности НАЦ

2021-09-09T19:35+0300

2021-09-09T19:35+0300

2021-09-09T19:56+0300

общество

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Деятельность Национального антикоррупционного центра (НАЦ) будет находиться под парламентским контролем.Соответствующий проект был принят в четверг на заседании законодательного органа.Авторы документа утверждают, что введение парламентского контроля за деятельностью НАЦ обосновано "необходимостью оценки деятельности учреждения в сфере предотвращения и противодействия коррупции".Согласно документу, отчет о проведенном парламентском контроле должен быть представлен в течение 30 дней на пленарном заседании парламента.Проект решения будет рассматривать Комиссия национальной безопасности, обороны и общественного порядка, а затем он должен быть обсужден на пленарном заседании.

https://ru.sputnik.md/20210824/nats-raskritikovali-reshenie-parlamenta-44190531.html

молдова

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2021

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