https://ru.sputnik.md/20210909/parlament-provedet-proverku-deyatelnosti-antikorruptsionnogo-tsentra-44626615.html
Парламент проведет проверку деятельности Антикоррупционного центра
Парламент проведет проверку деятельности Антикоррупционного центра
Парламент проведет проверку деятельности НАЦ
2021-09-09T19:35+0300
2021-09-09T19:35+0300
2021-09-09T19:56+0300
общество
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Деятельность Национального антикоррупционного центра (НАЦ) будет находиться под парламентским контролем.Соответствующий проект был принят в четверг на заседании законодательного органа.Авторы документа утверждают, что введение парламентского контроля за деятельностью НАЦ обосновано "необходимостью оценки деятельности учреждения в сфере предотвращения и противодействия коррупции".Согласно документу, отчет о проведенном парламентском контроле должен быть представлен в течение 30 дней на пленарном заседании парламента.Проект решения будет рассматривать Комиссия национальной безопасности, обороны и общественного порядка, а затем он должен быть обсужден на пленарном заседании.
https://ru.sputnik.md/20210824/nats-raskritikovali-reshenie-parlamenta-44190531.html
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в молдове, молдова
Парламент проведет проверку деятельности Антикоррупционного центра
19:35 09.09.2021 (обновлено: 19:56 09.09.2021)
В законодательном органе страны решили подвергнуть контролю работу НАЦ.
КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Деятельность Национального антикоррупционного центра (НАЦ) будет находиться под парламентским контролем.
Соответствующий проект был принят в четверг на заседании законодательного органа.
Авторы документа утверждают, что введение парламентского контроля за деятельностью НАЦ обосновано "необходимостью оценки деятельности учреждения в сфере предотвращения и противодействия коррупции".
Согласно документу, отчет о проведенном парламентском контроле должен быть представлен в течение 30 дней на пленарном заседании парламента.
Проект решения будет рассматривать Комиссия национальной безопасности, обороны и общественного порядка, а затем он должен быть обсужден на пленарном заседании.