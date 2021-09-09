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Погодные рекорды 9 сентября
Погодные рекорды 9 сентября
Погодные рекорды 9 сентября
2021-09-09T00:03+0300
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КИШИНЕВ, 9 сен – Sputnik. Самое холодное девятое сентября на территории Молдовы было зарегистрировано более семидесяти лет назад.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1945 году в этот день воздух прогрелся всего до +5,4 градуса по Цельсию.А температурный максимум в этот день зафиксировали в 1946 году. Тогда термометры показали +37,3 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 31,9 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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Александр Исаев
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климат, погода, рекорды, в молдове

Погодные рекорды 9 сентября

00:03 09.09.2021
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© Sputnik / Mihai CarausКишинев люди город
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920, 09.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 9 сен – Sputnik. Самое холодное девятое сентября на территории Молдовы было зарегистрировано более семидесяти лет назад.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1945 году в этот день воздух прогрелся всего до +5,4 градуса по Цельсию.
А температурный максимум в этот день зафиксировали в 1946 году. Тогда термометры показали +37,3 градуса.
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Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 31,9 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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