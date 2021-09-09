https://ru.sputnik.md/20210909/pogodnye-rekordy-9-sentyabrya-44600922.html
Погодные рекорды 9 сентября
Погодные рекорды 9 сентября
Погодные рекорды 9 сентября
2021-09-09T00:03+0300
2021-09-09T00:03+0300
2021-09-09T00:03+0300
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КИШИНЕВ, 9 сен – Sputnik. Самое холодное девятое сентября на территории Молдовы было зарегистрировано более семидесяти лет назад.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1945 году в этот день воздух прогрелся всего до +5,4 градуса по Цельсию.А температурный максимум в этот день зафиксировали в 1946 году. Тогда термометры показали +37,3 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 31,9 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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климат, погода, рекорды, в молдове
Погодные рекорды 9 сентября
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 9 сен – Sputnik. Самое холодное девятое сентября на территории Молдовы было зарегистрировано более семидесяти лет назад.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1945 году в этот день воздух прогрелся всего до +5,4 градуса по Цельсию.
А температурный максимум в этот день зафиксировали в 1946 году. Тогда термометры показали +37,3 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 31,9 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.