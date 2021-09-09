https://ru.sputnik.md/20210909/pogodnye-rekordy-9-sentyabrya-44600922.html

Погодные рекорды 9 сентября

Погодные рекорды 9 сентября

Погодные рекорды 9 сентября

2021-09-09T00:03+0300

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КИШИНЕВ, 9 сен – Sputnik. Самое холодное девятое сентября на территории Молдовы было зарегистрировано более семидесяти лет назад.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1945 году в этот день воздух прогрелся всего до +5,4 градуса по Цельсию.А температурный максимум в этот день зафиксировали в 1946 году. Тогда термометры показали +37,3 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 31,9 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20210519/maldivam-grozit-ischeznovenie-iz-za-izmeneniya-klimata-34805085.html

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2021

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Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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климат, погода, рекорды, в молдове