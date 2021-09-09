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Пока все спали: смертельный ураган в США, саммит по борьбе с COVID и учения "Рубеж-2021"
Пока все спали: смертельный ураган в США, саммит по борьбе с COVID и учения "Рубеж-2021"
Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире. 09.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-09T08:43+0300
2021-09-09T08:43+0300
общество
сша
саммит
ураган
жертвы
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КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. В американском штате Луизиана 26 человек погибли из-за урагана "Ида", передает РИА Новости."После полного рассмотрения случаев после выхода к берегу урагана "Ида" и завершения нескольких расследований офис коронера Нового Орлеана подтвердил еще 11 смертей, связанных со штормом. Таким образом, общее число жертв урагана "Ида" (в Луизиане - ред.) выросло до 26", - сообщается в заявлении департамента здравоохранения штата..Ранее сообщалось, что жертвами "Иды" на востоке США стали 68 человек.Ураган "Ида", которому была присвоена четвертая категория из пяти, 28 августа обрушился на Луизиану со стороны Мексиканского залива.Байден созывает глобальный саммит по борьбе с коронавирусомЛидер СШАДжо Байден планирует в ближайшее время созвать глобальный саммит по борьбе с COVID-19. СМИ сообщают, что мероприятие может состояться в конце сентября.По информации газеты Politico встречу мировых лидеров планируется посвятить мерам реагирования на пандемию коронавируса, а также глобальным усилиям по вакцинации.Ожидается, что саммит будет приурочен к неделе высокого уровня очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в третьей декаде сентября, передает РИА Новости. Издание отмечает, что ряд стран уже проинформированы о намерении Байдена созвать международный саммит, но формальные приглашения другим участникам Вашингтон еще не направлял.Старт активной фазы учений ОДКБ "Рубеж-2021" в КиргизииВ Киргизии на полигоне "Эдельвейс" началась активная фаза совместных учений Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности ОДКБ "Рубеж-2021", передает РИА Новости."В ходе учений участники проведут совместную контртеррористическую операцию и практически отработают вопросы подготовки и ведения боевых действий по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию условного государства - члена ОДКБ", - заявили РИА Новости в пресс-службе минобороны Киргизии.В учениях "Рубеж-2021" принимают участие воинские контингенты и оперативные группы Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, подразделения специального назначения киргизских министерства внутренних дел, министерства чрезвычайных ситуаций, и пограничной службы. Всего участвуют более 1000 человек и 150 единиц военной и специальной техники, в том числе реактивные системы залпового огня, авиация - истребители Су-30СМ, штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8 и беспилотные летательные аппараты "Орлан-10".
https://ru.sputnik.md/20210901/uragan-ida-v-ssha-chislo-zhertv-rastet-44388896.html
https://ru.sputnik.md/20210907/voz-mir-vyshel-na-plato-po-zabolevaemosti-koronavirusom-44570602.html
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сша, саммит, ураган, жертвы

Пока все спали: смертельный ураган в США, саммит по борьбе с COVID и учения "Рубеж-2021"

08:43 09.09.2021
164
© REUTERS / Adrees LatifРазрушенные дома после урагана "Ида" в штате Луизиана
Разрушенные дома после урагана Ида в штате Луизиана - Sputnik Молдова, 1920, 09.09.2021
© REUTERS / Adrees Latif
Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.
КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. В американском штате Луизиана 26 человек погибли из-за урагана "Ида", передает РИА Новости.
"После полного рассмотрения случаев после выхода к берегу урагана "Ида" и завершения нескольких расследований офис коронера Нового Орлеана подтвердил еще 11 смертей, связанных со штормом. Таким образом, общее число жертв урагана "Ида" (в Луизиане - ред.) выросло до 26", - сообщается в заявлении департамента здравоохранения штата..
Ситуация в Нью-Йорке в связи с приходом урагана Айрин - Sputnik Молдова, 1920, 01.09.2021
Общество
Ураган "Ида" в США: число жертв растет
1 сентября, 15:15
203
Ранее сообщалось, что жертвами "Иды" на востоке США стали 68 человек.
Ураган "Ида", которому была присвоена четвертая категория из пяти, 28 августа обрушился на Луизиану со стороны Мексиканского залива.

Байден созывает глобальный саммит по борьбе с коронавирусом

Лидер СШАДжо Байден планирует в ближайшее время созвать глобальный саммит по борьбе с COVID-19. СМИ сообщают, что мероприятие может состояться в конце сентября.
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве - Sputnik Молдова, 1920, 07.09.2021
Коронавирус
ВОЗ: мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом
7 сентября, 21:15
264
По информации газеты Politico встречу мировых лидеров планируется посвятить мерам реагирования на пандемию коронавируса, а также глобальным усилиям по вакцинации.
Ожидается, что саммит будет приурочен к неделе высокого уровня очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в третьей декаде сентября, передает РИА Новости. Издание отмечает, что ряд стран уже проинформированы о намерении Байдена созвать международный саммит, но формальные приглашения другим участникам Вашингтон еще не направлял.

Старт активной фазы учений ОДКБ "Рубеж-2021" в Киргизии

В Киргизии на полигоне "Эдельвейс" началась активная фаза совместных учений Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности ОДКБ "Рубеж-2021", передает РИА Новости.
Международные военно-морские учения - Sputnik Молдова, 1920, 23.08.2021
Политика
Россия, Иран и Китай проведут морские учения в районе Персидского залива
23 августа, 13:52
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"В ходе учений участники проведут совместную контртеррористическую операцию и практически отработают вопросы подготовки и ведения боевых действий по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию условного государства - члена ОДКБ", - заявили РИА Новости в пресс-службе минобороны Киргизии.
В учениях "Рубеж-2021" принимают участие воинские контингенты и оперативные группы Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, подразделения специального назначения киргизских министерства внутренних дел, министерства чрезвычайных ситуаций, и пограничной службы. Всего участвуют более 1000 человек и 150 единиц военной и специальной техники, в том числе реактивные системы залпового огня, авиация - истребители Су-30СМ, штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8 и беспилотные летательные аппараты "Орлан-10".
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