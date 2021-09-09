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Пожар в ковид-центре Македонии: 14 человек погибли
Пожар в ковид-центре Македонии: 14 человек погибли
Пожар в ковид-центре Македонии: 14 человек погибли, 20 пострадали
2021-09-09T14:58+0300
2021-09-09T15:15+0300
пожар
жертвы
северная македония
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КИШИНЕВ, 9сен - Sputnik. Не менее 14 человек погибли и 20 пострадали при пожаре в ковид-центре на западе Северной Македонии, передает РИА Новости.Возгорание произошло на северо-западе страны, в районе, где компактно проживают местные албанцы. В тушении были задействованы семь машин и 30 пожарных.Глава Минздрава республики Венко Филипче сделал пост в Twitter о том, что "страшное несчастье произошло в Тетово, где есть жертвы пожара".Точное число погибших лиц, пострадавших и их состояние устанавливаются, по его словам, в настоящее время. Пожар был погашен, а пострадавших перевозят в Скопье. В Тетово заседает кризисный штаб с участием премьера Зорана Заева.
северная македония
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пожар, жертвы, северная македония

Пожар в ковид-центре Македонии: 14 человек погибли

14:58 09.09.2021 (обновлено: 15:15 09.09.2021)
109
© Sputnik / Mihai CarausInstruirea și pregătirea pompierilor
Instruirea și pregătirea pompierilor - Sputnik Молдова, 1920, 09.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
В тушении пожара были задействованы семь машин и 30 пожарных.
КИШИНЕВ, 9сен - Sputnik. Не менее 14 человек погибли и 20 пострадали при пожаре в ковид-центре на западе Северной Македонии, передает РИА Новости.
Возгорание произошло на северо-западе страны, в районе, где компактно проживают местные албанцы. В тушении были задействованы семь машин и 30 пожарных.
"Как минимум 14 человек погибли при пожаре в ковид-центре", - передает албаноязычный телеканал со ссылкой на источник.
Глава Минздрава республики Венко Филипче сделал пост в Twitter о том, что "страшное несчастье произошло в Тетово, где есть жертвы пожара".
Точное число погибших лиц, пострадавших и их состояние устанавливаются, по его словам, в настоящее время. Пожар был погашен, а пострадавших перевозят в Скопье. В Тетово заседает кризисный штаб с участием премьера Зорана Заева.
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