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В правительстве талибов появятся должности для женщин
В правительстве талибов появятся должности для женщин
Представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахид заявил, что в афганском правительстве талибов появятся должности для женщин
2021-09-09T10:29+0300
2021-09-09T10:41+0300
женщины
афганистан
талибы
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КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахид заявил, что в афганском правительстве талибов появятся должности для женщин.В среду участник протестов сообщил РИА Новости, что жительницы Кабула вышли на очередную акцию протеста в районе Даште-Барчи в западной части города. Они требовали обеспечить участие женщин в управлении страной, тогда как талибы, объявив состав временного правительства днем ранее, фактически исключили такую возможность.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. 6 сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Запрещенная в России террористическая организация
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женщины, афганистан, талибы

В правительстве талибов появятся должности для женщин

10:29 09.09.2021 (обновлено: 10:41 09.09.2021)
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© REUTERS / WANA NEWS AGENCYАфганские женщины во время акции протеста в Кабуле
Афганские женщины во время акции протеста в Кабуле - Sputnik Молдова, 1920, 09.09.2021
© REUTERS / WANA NEWS AGENCY
Ранее жительницы Кабула вышли на протест с требованием обеспечить женщинам участие в управлении страной.
КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахид заявил, что в афганском правительстве талибов появятся должности для женщин.
"Это правительство временное. У нас будут должности для женщин с соблюдением законов шариата. Это начало, но мы найдем место женщинам. Они смогут быть частью правительства. Это будет наш второй этап", - заявил Муджахид французскому телеканалу BFMTV.
В среду участник протестов сообщил РИА Новости, что жительницы Кабула вышли на очередную акцию протеста в районе Даште-Барчи в западной части города. Они требовали обеспечить участие женщин в управлении страной, тогда как талибы, объявив состав временного правительства днем ранее, фактически исключили такую возможность.
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7 сентября, 22:45
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Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. 6 сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* Запрещенная в России террористическая организация
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