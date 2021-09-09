https://ru.sputnik.md/20210909/predprinimateli-horeca-vstretilis-s-premerom-44630749.html

Предприниматели HoReCa встретились с премьером

Предприниматели HoReCa встретились с премьером

Представители сектора услуг обеспокоены и заявляют, что решениям, которые принимает НЧКОЗ, необходима предсказуемость и ясность. 09.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-09T20:50+0300

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2021-09-09T20:50+0300

экономика

премьер-министр

общепит

horeca

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 9 сен — Sputnik. Предприниматели сектора HoReCa, входящие в ассоциацию "Măr", встретились с премьер-министром Натальей Гаврилицей. Собеседники обсудили меры по поддержке сектора, учитывая пессимистические эпидемиологические прогнозы.Обеспокоенные предприниматели считают, что при Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья необходимо создать консультативный орган, который позволит обеспечить предсказуемость и ясность решений комиссии, а также предложить альтернативы жестким ограничениям.Члены ассоциации также заявили, что для сведения к минимуму убытков, вызванных принятием новых ограничительных мер, необходимо поддерживать постоянный диалог с профильными ассоциациями на платформе Экономического совета при премьер-министре.По заявлению ассоциации, премьер-министр заверила предпринимателей, что правительство полностью открыто для конструктивного диалога и ориентировано на поддержку бизнес-среды в этот непростой период.Гаврилица напомнила, что правительство выступит с инициативой установить НДС в секторе HoReCA в размере 6% на ближайшие два года. Кроме того, госорганы обеспечат налоговый вычет для экономических агентов при закупке средств индивидуальной защиты.

https://ru.sputnik.md/20210903/restorator-rasskazal-chem-grozit-otrasli-horeca-novyy-lokdaun-44457974.html

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премьер-министр, общепит, horeca, наталья гаврилица