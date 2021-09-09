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Предприниматели HoReCa встретились с премьером
Предприниматели HoReCa встретились с премьером
Представители сектора услуг обеспокоены и заявляют, что решениям, которые принимает НЧКОЗ, необходима предсказуемость и ясность. 09.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-09T20:50+0300
2021-09-09T20:50+0300
экономика
премьер-министр
общепит
horeca
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 9 сен — Sputnik. Предприниматели сектора HoReCa, входящие в ассоциацию "Măr", встретились с премьер-министром Натальей Гаврилицей. Собеседники обсудили меры по поддержке сектора, учитывая пессимистические эпидемиологические прогнозы.Обеспокоенные предприниматели считают, что при Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья необходимо создать консультативный орган, который позволит обеспечить предсказуемость и ясность решений комиссии, а также предложить альтернативы жестким ограничениям.Члены ассоциации также заявили, что для сведения к минимуму убытков, вызванных принятием новых ограничительных мер, необходимо поддерживать постоянный диалог с профильными ассоциациями на платформе Экономического совета при премьер-министре.По заявлению ассоциации, премьер-министр заверила предпринимателей, что правительство полностью открыто для конструктивного диалога и ориентировано на поддержку бизнес-среды в этот непростой период.Гаврилица напомнила, что правительство выступит с инициативой установить НДС в секторе HoReCA в размере 6% на ближайшие два года. Кроме того, госорганы обеспечат налоговый вычет для экономических агентов при закупке средств индивидуальной защиты.
https://ru.sputnik.md/20210903/restorator-rasskazal-chem-grozit-otrasli-horeca-novyy-lokdaun-44457974.html
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Александр Исаев
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премьер-министр, общепит, horeca, наталья гаврилица

Предприниматели HoReCa встретились с премьером

20:50 09.09.2021
37
© Sputnik / Mihai CarausRestaurant
Restaurant - Sputnik Молдова, 1920, 09.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Представители сектора услуг обеспокоены и заявляют, что решениям, которые принимает НЧКОЗ, необходима предсказуемость и ясность.
КИШИНЕВ, 9 сен — Sputnik. Предприниматели сектора HoReCa, входящие в ассоциацию "Măr", встретились с премьер-министром Натальей Гаврилицей. Собеседники обсудили меры по поддержке сектора, учитывая пессимистические эпидемиологические прогнозы.
Обеспокоенные предприниматели считают, что при Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья необходимо создать консультативный орган, который позволит обеспечить предсказуемость и ясность решений комиссии, а также предложить альтернативы жестким ограничениям.
Члены ассоциации также заявили, что для сведения к минимуму убытков, вызванных принятием новых ограничительных мер, необходимо поддерживать постоянный диалог с профильными ассоциациями на платформе Экономического совета при премьер-министре.
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По заявлению ассоциации, премьер-министр заверила предпринимателей, что правительство полностью открыто для конструктивного диалога и ориентировано на поддержку бизнес-среды в этот непростой период.
Гаврилица напомнила, что правительство выступит с инициативой установить НДС в секторе HoReCA в размере 6% на ближайшие два года. Кроме того, госорганы обеспечат налоговый вычет для экономических агентов при закупке средств индивидуальной защиты.
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