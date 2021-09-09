https://ru.sputnik.md/20210909/prinyata-itogovaya-deklaratsiya-sammita-stran-briks-44633320.html
Принята итоговая декларация саммита стран БРИКС
Принята итоговая декларация саммита стран БРИКС
Принята итоговая декларация саммита стран БРИКС
2021-09-09T22:50+0300
2021-09-09T22:50+0300
2021-09-09T22:50+0300
политика
в мире
россия
китай
индия
бразилия
юар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/09/44633268_0:0:3249:1828_1920x0_80_0_0_b478dbfdf79b2735916715b18a8e4aab.jpg
КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) согласовали Нью-Делийскую декларацию по итогам саммита, который прошел по видеосвязи, передает РИА Новости.Они призвали все стороны в Афганистане воздержаться от насилия, назвали приоритетной задачей борьбу с терроризмом и наркоторговлей, подчеркнули необходимость урегулирования гуманитарной ситуации и соблюдения прав человека, в том числе женщин, детей и меньшинств.Президент России Владимир Путин отметил, что новый виток нестабильности в регионе связан с "безответственными попытками США навязать свои ценности".Кроме того, участники саммита подчеркнули важность международных усилий по взаимному признанию национальных документов о вакцинации от COVID-19.Как считают в БРИКС, важную роль в борьбе с пандемией коронавируса сыграет сотрудничество в вопросе изучения его происхождения.Главы государств договорились укреплять возможности реакции на вызовы терроризма, киберпреступности и фейковых новостей.Китай и Россия поддержали стремление Бразилии, Индии и ЮАР играть более заметную роль в ООН и указали на необходимость реформирования ее главных органов управления, в частности Генеральной Ассамблеи, Экономического и социального совета.Тринадцатый саммит неформального межгосударственного объединения БРИКС прошел под председательством Индии. Ему исполнилось 15 лет.
https://ru.sputnik.md/20210907/voz-mir-vyshel-na-plato-po-zabolevaemosti-koronavirusom-44570602.html
https://ru.sputnik.md/20210903/putin-prizval-izmenit-politiku-posle-vyvoda-voysk-ssha-iz-afganistana-44455760.html
россия
китай
индия
бразилия
юар
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/09/44633268_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_075e977403a153d1d1378f1915fc2a90.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, россия, китай, индия, бразилия, юар
Принята итоговая декларация саммита стран БРИКС
Тринадцатый саммит неформального межгосударственного объединения БРИКС прошел под председательством Индии.
КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik.
Лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) согласовали Нью-Делийскую декларацию по итогам саммита, который прошел по видеосвязи, передает РИА Новости
.
Они призвали все стороны в Афганистане воздержаться от насилия, назвали приоритетной задачей борьбу с терроризмом и наркоторговлей, подчеркнули необходимость урегулирования гуманитарной ситуации и соблюдения прав человека, в том числе женщин, детей и меньшинств.
Президент России Владимир Путин отметил, что новый виток нестабильности в регионе связан с "безответственными попытками США навязать свои ценности".
"Уход США и их союзников <...> привел к возникновению новой кризисной ситуации, и еще до конца не ясно, как все это скажется на региональной и глобальной безопасности", — добавил он.
Кроме того, участники саммита подчеркнули важность международных усилий по взаимному признанию национальных документов о вакцинации от COVID-19.
Как считают в БРИКС, важную роль в борьбе с пандемией коронавируса сыграет сотрудничество в вопросе изучения его происхождения.
Главы государств договорились укреплять возможности реакции на вызовы терроризма, киберпреступности и фейковых новостей.
"Мы подтверждаем приверженность принципам невмешательства во внутренние дела государств и вновь заявляем о необходимости урегулирования всех конфликтов мирным путем посредством политических и дипломатических усилий в соответствии с международным правом, в частности Уставом ООН", — гласит документ.
Китай и Россия поддержали стремление Бразилии, Индии и ЮАР играть более заметную роль в ООН и указали на необходимость реформирования ее главных органов управления, в частности Генеральной Ассамблеи, Экономического и социального совета.
Тринадцатый саммит неформального межгосударственного объединения БРИКС прошел под председательством Индии. Ему исполнилось 15 лет.