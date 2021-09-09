https://ru.sputnik.md/20210909/prinyata-itogovaya-deklaratsiya-sammita-stran-briks-44633320.html

Принята итоговая декларация саммита стран БРИКС

Принята итоговая декларация саммита стран БРИКС

Принята итоговая декларация саммита стран БРИКС

2021-09-09T22:50+0300

2021-09-09T22:50+0300

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КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) согласовали Нью-Делийскую декларацию по итогам саммита, который прошел по видеосвязи, передает РИА Новости.Они призвали все стороны в Афганистане воздержаться от насилия, назвали приоритетной задачей борьбу с терроризмом и наркоторговлей, подчеркнули необходимость урегулирования гуманитарной ситуации и соблюдения прав человека, в том числе женщин, детей и меньшинств.Президент России Владимир Путин отметил, что новый виток нестабильности в регионе связан с "безответственными попытками США навязать свои ценности".Кроме того, участники саммита подчеркнули важность международных усилий по взаимному признанию национальных документов о вакцинации от COVID-19.Как считают в БРИКС, важную роль в борьбе с пандемией коронавируса сыграет сотрудничество в вопросе изучения его происхождения.Главы государств договорились укреплять возможности реакции на вызовы терроризма, киберпреступности и фейковых новостей.Китай и Россия поддержали стремление Бразилии, Индии и ЮАР играть более заметную роль в ООН и указали на необходимость реформирования ее главных органов управления, в частности Генеральной Ассамблеи, Экономического и социального совета.Тринадцатый саммит неформального межгосударственного объединения БРИКС прошел под председательством Индии. Ему исполнилось 15 лет.

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