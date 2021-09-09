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https://ru.sputnik.md/20210909/prinyata-itogovaya-deklaratsiya-sammita-stran-briks-44633320.html
Принята итоговая декларация саммита стран БРИКС
Принята итоговая декларация саммита стран БРИКС
Принята итоговая декларация саммита стран БРИКС
2021-09-09T22:50+0300
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КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) согласовали Нью-Делийскую декларацию по итогам саммита, который прошел по видеосвязи, передает РИА Новости.Они призвали все стороны в Афганистане воздержаться от насилия, назвали приоритетной задачей борьбу с терроризмом и наркоторговлей, подчеркнули необходимость урегулирования гуманитарной ситуации и соблюдения прав человека, в том числе женщин, детей и меньшинств.Президент России Владимир Путин отметил, что новый виток нестабильности в регионе связан с "безответственными попытками США навязать свои ценности".Кроме того, участники саммита подчеркнули важность международных усилий по взаимному признанию национальных документов о вакцинации от COVID-19.Как считают в БРИКС, важную роль в борьбе с пандемией коронавируса сыграет сотрудничество в вопросе изучения его происхождения.Главы государств договорились укреплять возможности реакции на вызовы терроризма, киберпреступности и фейковых новостей.Китай и Россия поддержали стремление Бразилии, Индии и ЮАР играть более заметную роль в ООН и указали на необходимость реформирования ее главных органов управления, в частности Генеральной Ассамблеи, Экономического и социального совета.Тринадцатый саммит неформального межгосударственного объединения БРИКС прошел под председательством Индии. Ему исполнилось 15 лет.
https://ru.sputnik.md/20210907/voz-mir-vyshel-na-plato-po-zabolevaemosti-koronavirusom-44570602.html
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в мире, россия, китай, индия, бразилия, юар

Принята итоговая декларация саммита стран БРИКС

22:50 09.09.2021
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© Sputnik / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в работе XIII саммита БРИКС
Президент РФ В. Путин принял участие в работе XIII саммита БРИКС - Sputnik Молдова, 1920, 09.09.2021
© Sputnik / Алексей Дружинин
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Тринадцатый саммит неформального межгосударственного объединения БРИКС прошел под председательством Индии.
КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) согласовали Нью-Делийскую декларацию по итогам саммита, который прошел по видеосвязи, передает РИА Новости.
Они призвали все стороны в Афганистане воздержаться от насилия, назвали приоритетной задачей борьбу с терроризмом и наркоторговлей, подчеркнули необходимость урегулирования гуманитарной ситуации и соблюдения прав человека, в том числе женщин, детей и меньшинств.
Президент России Владимир Путин отметил, что новый виток нестабильности в регионе связан с "безответственными попытками США навязать свои ценности".
"Уход США и их союзников <...> привел к возникновению новой кризисной ситуации, и еще до конца не ясно, как все это скажется на региональной и глобальной безопасности", — добавил он.
Кроме того, участники саммита подчеркнули важность международных усилий по взаимному признанию национальных документов о вакцинации от COVID-19.
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве - Sputnik Молдова, 1920, 07.09.2021
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Как считают в БРИКС, важную роль в борьбе с пандемией коронавируса сыграет сотрудничество в вопросе изучения его происхождения.
Главы государств договорились укреплять возможности реакции на вызовы терроризма, киберпреступности и фейковых новостей.
"Мы подтверждаем приверженность принципам невмешательства во внутренние дела государств и вновь заявляем о необходимости урегулирования всех конфликтов мирным путем посредством политических и дипломатических усилий в соответствии с международным правом, в частности Уставом ООН", — гласит документ.
Китай и Россия поддержали стремление Бразилии, Индии и ЮАР играть более заметную роль в ООН и указали на необходимость реформирования ее главных органов управления, в частности Генеральной Ассамблеи, Экономического и социального совета.
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Тринадцатый саммит неформального межгосударственного объединения БРИКС прошел под председательством Индии. Ему исполнилось 15 лет.
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