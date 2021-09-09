Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Le Kremlin de Moscou et le drapeau russe - Sputnik Молдова, 1920
Россия
Читайте актуальные новости, аналитику, обзоры, колонки и узнавайте о событиях в России – в материалах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20210909/putin-rossiya-ne-pozvolit-obolgat-geroizm-sovetskogo-naroda-44620773.html
Путин: Россия не позволит оболгать героизм советского народа
Путин: Россия не позволит оболгать героизм советского народа
Российский президент также подчеркнул, что правда о великой Победе передается из поколения в поколение. 09.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-09T16:05+0300
2021-09-09T16:48+0300
россия
в мире
память
великая отечественная война
подвиг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/1d/34168743_0:2:2948:1660_1920x0_80_0_0_63226fa2e0432fdf7fc25ad40c5d64fd.jpg
КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что в России никогда не позволят забыть и оболгать массовый героизм советского народа в годы Великой Отечественной войны, передает РИА Новости.Путин напомнил, что нынешний год отмечен целым рядом важных для всего общества памятных дат: 80-летие начала Великой Отечественной войны и трагических событий ее первого наиболее тяжелого этапа, в этом ряду и начало блокады Ленинграда."Знаковые даты, связанные с войной, - это и часть нашей личной семейной истории, что во многом определяет то трепетное священное отношение народа России к героям и летописи Великой Отечественной. Нашу непреклонность в защите чести и памяти борцов с нацизмом", - сказал глава государства.Важно, что всю правду о великой Победе "мы передаем из поколения в поколение", подчеркнул Путин.
https://ru.sputnik.md/20210908/v-moldove-vspominayut-zhertv-blokady-leningrada-44560867.html
https://ru.sputnik.md/20210825/gnusnye-akty-vandalizma-mid-rossii-osudil-oskvernenie-memorialov-vov-v-moldove-44222482.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/1d/34168743_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_4267fd8d9a112aefdaab98f49cf92cf4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, память, великая отечественная война, подвиг

Путин: Россия не позволит оболгать героизм советского народа

16:05 09.09.2021 (обновлено: 16:48 09.09.2021)
349
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПродолжается реконструкция Большого Каменного моста
Продолжается реконструкция Большого Каменного моста - Sputnik Молдова, 1920, 09.09.2021
© Sputnik / Алексей Майшев
/
Перейти в фотобанк
Российский президент также подчеркнул, что правда о великой Победе передается из поколения в поколение.
КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что в России никогда не позволят забыть и оболгать массовый героизм советского народа в годы Великой Отечественной войны, передает РИА Новости.
"Мы никогда не позволим забыть и тем более оболгать беспрецедентный массовый героизм наших предков: и на полях сражений, и в глубоком тылу, где тоже ковалась победа. Масштаб значимости подвига и по сей день трудно осмыслить", - сказал он на заседании оргкомитета "Победа".
Путин напомнил, что нынешний год отмечен целым рядом важных для всего общества памятных дат: 80-летие начала Великой Отечественной войны и трагических событий ее первого наиболее тяжелого этапа, в этом ряду и начало блокады Ленинграда.
Возложение венков по случаю 77-летия снятия блокады Ленинграда - Sputnik Молдова, 1920, 08.09.2021
Общество
В Молдове вспоминают жертв блокады Ленинграда
Вчера, 07:30
174
"Знаковые даты, связанные с войной, - это и часть нашей личной семейной истории, что во многом определяет то трепетное священное отношение народа России к героям и летописи Великой Отечественной. Нашу непреклонность в защите чести и памяти борцов с нацизмом", - сказал глава государства.
Важно, что всю правду о великой Победе "мы передаем из поколения в поколение", подчеркнул Путин.
Здание Министерства иностранных дел РФ и Водовзводная башня Московского Кремля - Sputnik Молдова, 1920, 25.08.2021
Общество
"Гнусные акты вандализма": МИД России осудил осквернение мемориалов ВОВ в Молдове
25 августа, 12:31
536
100001
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:27Это узнает каждый пассажир: зачем карабинеры Кишинева вышли на остановки
18:25Эксперт: "Не исключаю закрытия границ в случае роста заражений"
18:10Депутаты отправили в отставку руководителей Нацкомиссии по финансовому рынку
17:35Молдову посетит глава МИД Чехии
17:15Депутаты смогут увольнять руководителей структур, подконтрольных парламенту
17:00Когда в Молдове введут новые ограничения: позиция главы Минздрава
16:35Неожиданная находка: что таможенники обнаружили в грузовике с песком
16:05Путин: Россия не позволит оболгать героизм советского народа
16:03В Молдове объявили ЧП в здравоохранении до 30 октября
15:34Тревога в аэропорту Кишинева: заряженное оружие нашли у гражданина Израиля
15:17В странах G20 назвали "Спутник V" лучшим средством профилактики COVID-19
14:58Пожар в ковид-центре Македонии: 14 человек погибли
14:41Сборная Молдовы по пляжному футболу обыграла Швецию на чемпионате Европы
14:19Гражданин Молдовы погиб в ДТП на трассе в Италии
13:52В России началась разработка вакцины от всех видов коронавируса
13:31В Молдове назначили нового судью в Высшую судебную палату
13:09Детям до 12 лет больше не нужен тест для въезда в Турцию
12:47Минск – Запад – Москва – уязвимый треугольник
12:38В МИДЕИ подтвердили гибель молдавских альпинистов в горах Грузии
12:36В парламенте Молдовы ввели электронное голосование