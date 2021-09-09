https://ru.sputnik.md/20210909/putin-rossiya-ne-pozvolit-obolgat-geroizm-sovetskogo-naroda-44620773.html

Путин: Россия не позволит оболгать героизм советского народа

Путин: Россия не позволит оболгать героизм советского народа

Российский президент также подчеркнул, что правда о великой Победе передается из поколения в поколение. 09.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-09T16:05+0300

2021-09-09T16:05+0300

2021-09-09T16:48+0300

россия

в мире

память

великая отечественная война

подвиг

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КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что в России никогда не позволят забыть и оболгать массовый героизм советского народа в годы Великой Отечественной войны, передает РИА Новости.Путин напомнил, что нынешний год отмечен целым рядом важных для всего общества памятных дат: 80-летие начала Великой Отечественной войны и трагических событий ее первого наиболее тяжелого этапа, в этом ряду и начало блокады Ленинграда."Знаковые даты, связанные с войной, - это и часть нашей личной семейной истории, что во многом определяет то трепетное священное отношение народа России к героям и летописи Великой Отечественной. Нашу непреклонность в защите чести и памяти борцов с нацизмом", - сказал глава государства.Важно, что всю правду о великой Победе "мы передаем из поколения в поколение", подчеркнул Путин.

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, память, великая отечественная война, подвиг