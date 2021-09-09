https://ru.sputnik.md/20210909/putin-rossiya-ne-pozvolit-obolgat-geroizm-sovetskogo-naroda-44620773.html
Путин: Россия не позволит оболгать героизм советского народа
Путин: Россия не позволит оболгать героизм советского народа
Российский президент также подчеркнул, что правда о великой Победе передается из поколения в поколение. 09.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-09T16:05+0300
2021-09-09T16:05+0300
2021-09-09T16:48+0300
россия
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память
великая отечественная война
подвиг
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КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что в России никогда не позволят забыть и оболгать массовый героизм советского народа в годы Великой Отечественной войны, передает РИА Новости.Путин напомнил, что нынешний год отмечен целым рядом важных для всего общества памятных дат: 80-летие начала Великой Отечественной войны и трагических событий ее первого наиболее тяжелого этапа, в этом ряду и начало блокады Ленинграда."Знаковые даты, связанные с войной, - это и часть нашей личной семейной истории, что во многом определяет то трепетное священное отношение народа России к героям и летописи Великой Отечественной. Нашу непреклонность в защите чести и памяти борцов с нацизмом", - сказал глава государства.Важно, что всю правду о великой Победе "мы передаем из поколения в поколение", подчеркнул Путин.
https://ru.sputnik.md/20210908/v-moldove-vspominayut-zhertv-blokady-leningrada-44560867.html
https://ru.sputnik.md/20210825/gnusnye-akty-vandalizma-mid-rossii-osudil-oskvernenie-memorialov-vov-v-moldove-44222482.html
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в мире, память, великая отечественная война, подвиг
Путин: Россия не позволит оболгать героизм советского народа
16:05 09.09.2021 (обновлено: 16:48 09.09.2021)
Российский президент также подчеркнул, что правда о великой Победе передается из поколения в поколение.
КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik.
Президент России Владимир Путин заявил, что в России никогда не позволят забыть и оболгать массовый героизм советского народа в годы Великой Отечественной войны, передает РИА Новости
.
"Мы никогда не позволим забыть и тем более оболгать беспрецедентный массовый героизм наших предков: и на полях сражений, и в глубоком тылу, где тоже ковалась победа. Масштаб значимости подвига и по сей день трудно осмыслить", - сказал он на заседании оргкомитета "Победа".
Путин напомнил, что нынешний год отмечен целым рядом важных для всего общества памятных дат: 80-летие начала Великой Отечественной войны и трагических событий ее первого наиболее тяжелого этапа, в этом ряду и начало блокады Ленинграда.
"Знаковые даты, связанные с войной, - это и часть нашей личной семейной истории, что во многом определяет то трепетное священное отношение народа России к героям и летописи Великой Отечественной. Нашу непреклонность в защите чести и памяти борцов с нацизмом", - сказал глава государства.
Важно, что всю правду о великой Победе "мы передаем из поколения в поколение", подчеркнул Путин.