https://ru.sputnik.md/20210909/rossia-razrabotka-vaktsina-vid-koronavirus-44616075.html
В России началась разработка вакцины от всех видов коронавируса
В России началась разработка вакцины от всех видов коронавируса
В России началась разработка вакцины от всех видов коронавируса
2021-09-09T13:52+0300
2021-09-09T13:52+0300
2021-09-09T13:52+0300
россия
вакцина
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КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Российское Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) работает над созданием универсальной вакцины, которая будет эффективна против всех типов коронавируса. Об этом сообщила в четверг, 9 сентября, глава ведомства Вероника Скворцова, передают Известия.Ранее, 30 августа, Научно-исследовательский институт (НИИ) гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава РФ завершил доклинические исследования собственной вакцины от коронавируса. Ученые разрабатывают препарат от новой инфекции на основе вируса гриппа. Вакцина предполагает интраназальное применение — в виде капель или спрея в нос.
https://ru.sputnik.md/20210830/shestaia-vaktsina-koronavirus-44347982.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
вакцина
В России началась разработка вакцины от всех видов коронавируса
Универсальная прививка будет эффективна от всех штаммов вируса.
КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik.
Российское Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) работает над созданием универсальной вакцины, которая будет эффективна против всех типов коронавируса. Об этом сообщила в четверг, 9 сентября, глава ведомства Вероника Скворцова, передают Известия
.
Ранее, 30 августа, Научно-исследовательский институт (НИИ) гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава РФ завершил доклинические исследования собственной вакцины от коронавируса. Ученые разрабатывают препарат от новой инфекции на основе вируса гриппа. Вакцина предполагает интраназальное применение — в виде капель или спрея в нос.