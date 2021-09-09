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https://ru.sputnik.md/20210909/rossia-razrabotka-vaktsina-vid-koronavirus-44616075.html
В России началась разработка вакцины от всех видов коронавируса
В России началась разработка вакцины от всех видов коронавируса
В России началась разработка вакцины от всех видов коронавируса
2021-09-09T13:52+0300
2021-09-09T13:52+0300
россия
вакцина
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КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Российское Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) работает над созданием универсальной вакцины, которая будет эффективна против всех типов коронавируса. Об этом сообщила в четверг, 9 сентября, глава ведомства Вероника Скворцова, передают Известия.Ранее, 30 августа, Научно-исследовательский институт (НИИ) гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава РФ завершил доклинические исследования собственной вакцины от коронавируса. Ученые разрабатывают препарат от новой инфекции на основе вируса гриппа. Вакцина предполагает интраназальное применение — в виде капель или спрея в нос.
https://ru.sputnik.md/20210830/shestaia-vaktsina-koronavirus-44347982.html
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вакцина

В России началась разработка вакцины от всех видов коронавируса

13:52 09.09.2021
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© Pixabay / fernandozhiminaicelaОбразцы крови
Образцы крови - Sputnik Молдова, 1920, 09.09.2021
© Pixabay / fernandozhiminaicela
Универсальная прививка будет эффективна от всех штаммов вируса.
КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Российское Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) работает над созданием универсальной вакцины, которая будет эффективна против всех типов коронавируса. Об этом сообщила в четверг, 9 сентября, глава ведомства Вероника Скворцова, передают Известия.
Шприц с дозой вакцины от коронавируса - Sputnik Молдова, 1920, 30.08.2021
Коронавирус
В России разрабатывают шестую вакцину от коронавируса
30 августа, 14:29
433
Ранее, 30 августа, Научно-исследовательский институт (НИИ) гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава РФ завершил доклинические исследования собственной вакцины от коронавируса. Ученые разрабатывают препарат от новой инфекции на основе вируса гриппа. Вакцина предполагает интраназальное применение — в виде капель или спрея в нос.
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