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https://ru.sputnik.md/20210909/severnyy-flot-nachal-ucheniya-v-arktike-44625299.html
Северный флот начал масштабные учения в Арктике
Северный флот начал масштабные учения в Арктике
Северный флот начал учения в Арктике
2021-09-09T21:48+0300
2021-09-09T21:48+0300
россия
в мире
армия
северный морской путь
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КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Северный флот начал масштабные учения в арктической зоне с участием 8 тысяч военных, около 800 единиц техники и до 50 кораблей, в рамках маневров будет отработана оборона Северного морского пути, сообщили журналистам в пресс-службе флота, передает РИА Новости.Там уточнили, что практические действия сил (войск) Северного флота пройдут в акваториях Баренцева и Карского морей, моря Лаптевых, в районе Новосибирских островов, архипелага Земля Франса-Иосифа."На одном из этапов учения силы (войска) Северного флота проведут практические действия по защите коммуникаций Северного морского пути, охране и обороне гарнизонов флота, изучению возможных районов боевых действий и условий применения разнородных сил флота в западной и восточной Арктических морских зонах", - уточнили в пресс-службе.Подразделения сухопутных и береговых войск, а также войск ПВО Северного флота выдвинулись на полигоны в Мурманской области в рамках совместных действий на учениях с арктической экспедиционной группировкой. В назначенные районы из пунктов постоянной дислокации также выдвинулись подразделения противовоздушной обороны – боевые расчеты систем ПВО С-300 и С-400, зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь С-1".Учения являются плановыми и проходят под руководством командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева.
https://ru.sputnik.md/20210326/Video-zrelische-zavorazhivaet---tri-rossiyskie-APL-odnovremenno-vsplyli-v-Arktike-34147777.html
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в мире, армия, северный морской путь

Северный флот начал масштабные учения в Арктике

21:48 09.09.2021
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© Sputnik / Олег Кулешов / Перейти в фотобанкПодводный крейсер "Князь Владимир" возобновил заводские ходовые испытания
Подводный крейсер Князь Владимир возобновил заводские ходовые испытания - Sputnik Молдова, 1920, 09.09.2021
© Sputnik / Олег Кулешов
/
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Учения являются плановыми и проходят под руководством командующего Северным флотом.
КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Северный флот начал масштабные учения в арктической зоне с участием 8 тысяч военных, около 800 единиц техники и до 50 кораблей, в рамках маневров будет отработана оборона Северного морского пути, сообщили журналистам в пресс-службе флота, передает РИА Новости.
"К участию в учении привлечено до 8 тысяч военнослужащих, около 800 единиц боевой и специальной техники, в том числе около 40 танков, 460 боевых бронированных машин, до 240 орудий, минометов и реактивных систем залпового огня, около 120 летательных аппаратов и до 50 кораблей и судов обеспечения", - сказали в пресс-службе.
Там уточнили, что практические действия сил (войск) Северного флота пройдут в акваториях Баренцева и Карского морей, моря Лаптевых, в районе Новосибирских островов, архипелага Земля Франса-Иосифа.
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"На одном из этапов учения силы (войска) Северного флота проведут практические действия по защите коммуникаций Северного морского пути, охране и обороне гарнизонов флота, изучению возможных районов боевых действий и условий применения разнородных сил флота в западной и восточной Арктических морских зонах", - уточнили в пресс-службе.

Подразделения сухопутных и береговых войск, а также войск ПВО Северного флота выдвинулись на полигоны в Мурманской области в рамках совместных действий на учениях с арктической экспедиционной группировкой. В назначенные районы из пунктов постоянной дислокации также выдвинулись подразделения противовоздушной обороны – боевые расчеты систем ПВО С-300 и С-400, зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь С-1".

Учения являются плановыми и проходят под руководством командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева.
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