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Шторм Олаф опасен: Мексике угрожает ураган
Шторм Олаф опасен: Мексике угрожает ураган
Мексике угрожает ураган Олаф
2021-09-09T23:20+0300
2021-09-09T23:20+0300
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КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Тропический шторм Олаф в Тихом океане стал ураганом первой категории и угрожает северо-западным штатам Мексики, сообщила национальная комиссия по водным ресурсам Conagua, передает РИА Новости.Согласно прогнозу, циклон принесет точечные проливные дожди в Южную Нижнюю Калифорнию, сильные осадки ожидаются в штатах Синалоа, Наярит, Халиско, Колима, Дуранго и Сакатекас. Высота волн на побережье Калифорнии может достичь 7 метров, в южной части моря Кортеса и на побережье Синалоа - до 5 метров.Ожидается, что циклон пройдет на минимальном расстоянии от мексиканского побережья вечером в пятницу, после чего выйдет в открытый океан.Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час.Если скорость ветра превысит 150 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 180 – до третьей, при 210 – до четвертой. Пятая, самая "опасная", категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.
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в мире, мексика, шторм, ураган, погода

Шторм Олаф опасен: Мексике угрожает ураган

23:20 09.09.2021
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© AFP 2021 / Mark Felix Ураган
Ураган - Sputnik Молдова, 1920, 09.09.2021
© AFP 2021 / Mark Felix
Циклон пройдет на минимальном расстоянии от мексиканского побережья вечером в пятницу.
КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Тропический шторм Олаф в Тихом океане стал ураганом первой категории и угрожает северо-западным штатам Мексики, сообщила национальная комиссия по водным ресурсам Conagua, передает РИА Новости.
"Тропический шторм Олаф перерос в ураган 1 категории по шкале Саффира-Симпсона, его центр расположен в 250 км к юго-востоку от Кабо-Сан-Лукас, Южная Нижняя Калифорния. Скорость ветра составляет 120 км/ч с порывами до 150 км/ч", - говорится в сообщении в блоге комиссии в Twitter.
Согласно прогнозу, циклон принесет точечные проливные дожди в Южную Нижнюю Калифорнию, сильные осадки ожидаются в штатах Синалоа, Наярит, Халиско, Колима, Дуранго и Сакатекас. Высота волн на побережье Калифорнии может достичь 7 метров, в южной части моря Кортеса и на побережье Синалоа - до 5 метров.
Ожидается, что циклон пройдет на минимальном расстоянии от мексиканского побережья вечером в пятницу, после чего выйдет в открытый океан.
Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час.
Если скорость ветра превысит 150 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 180 – до третьей, при 210 – до четвертой. Пятая, самая "опасная", категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.
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