https://ru.sputnik.md/20210909/shtorm-olaf-opasen-meksike-ugrozhaet-uragan-44633889.html

Шторм Олаф опасен: Мексике угрожает ураган

Шторм Олаф опасен: Мексике угрожает ураган

Мексике угрожает ураган Олаф

2021-09-09T23:20+0300

2021-09-09T23:20+0300

2021-09-09T23:20+0300

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КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Тропический шторм Олаф в Тихом океане стал ураганом первой категории и угрожает северо-западным штатам Мексики, сообщила национальная комиссия по водным ресурсам Conagua, передает РИА Новости.Согласно прогнозу, циклон принесет точечные проливные дожди в Южную Нижнюю Калифорнию, сильные осадки ожидаются в штатах Синалоа, Наярит, Халиско, Колима, Дуранго и Сакатекас. Высота волн на побережье Калифорнии может достичь 7 метров, в южной части моря Кортеса и на побережье Синалоа - до 5 метров.Ожидается, что циклон пройдет на минимальном расстоянии от мексиканского побережья вечером в пятницу, после чего выйдет в открытый океан.Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час.Если скорость ветра превысит 150 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 180 – до третьей, при 210 – до четвертой. Пятая, самая "опасная", категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.

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в мире, мексика, шторм, ураган, погода