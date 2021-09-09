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Шумейко - о закулисье международного проекта "Ты супер!"
Шумейко - о закулисье международного проекта "Ты супер!"
Участник международного вокального конкурса "Ты супер!" на телеканале НТВ из Приднестровья поделилась впечатлениями от встречи со звездным жюри.
2021-09-09T08:00+0300
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Шумейко: о закулисье международного проекта "Ты супер!"
Шумейко: о закулисье международного проекта "Ты супер!"
13-летняя Мария Шумейко в пресс-центре Sputnik Молдова рассказала о своем выступлении в конкурсе "Ты супер!" 5 сентября, пережитых эмоциях и личном знакомстве с членами жюри. По традиции судейскую коллегию представлял композитор Игорь Крутой, лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина, музыкант и актер Алексей Воробьев, а также певица и композитор Ирина Дубцова.Четыре зеленые кнопки – максимум из возможного – девочка получила единогласным решением жюри. Однако максимальная оценка не стала для Маши билетом в следующий этап конкурса, но она не унывает, ведь за плечами у нее не один вокальный экзамен, и свой творческий путь она только начинает.На вопрос о том, кто ей понравился из судей больше всего, Мария ответила, что это композитор Игорь Крутой.
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экспертиза, подкасты, аудио, пресс-центр

Шумейко - о закулисье международного проекта "Ты супер!"

08:00 09.09.2021
172
Радио
Шумейко: о закулисье международного проекта "Ты супер!"
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Участник международного вокального конкурса "Ты супер!" на телеканале НТВ из Приднестровья поделилась впечатлениями от встречи со звездным жюри.
13-летняя Мария Шумейко в пресс-центре Sputnik Молдова рассказала о своем выступлении в конкурсе "Ты супер!" 5 сентября, пережитых эмоциях и личном знакомстве с членами жюри. По традиции судейскую коллегию представлял композитор Игорь Крутой, лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина, музыкант и актер Алексей Воробьев, а также певица и композитор Ирина Дубцова.
Четыре зеленые кнопки – максимум из возможного – девочка получила единогласным решением жюри. Однако максимальная оценка не стала для Маши билетом в следующий этап конкурса, но она не унывает, ведь за плечами у нее не один вокальный экзамен, и свой творческий путь она только начинает.
"Игорь Яковлевич Крутой, казалось бы, всегда строгий, но за кулисами он веселый и общительный. Алексей Воробьев тоже общительный, и, казалось бы, что он более веселый, но на самом деле у него есть характер. А Ирина Дубцова ласковая, сожалеет, если видит, что кто-то плачет... Меня очень поразило, что Диана Арбенина не такая, какой я ее видела по телевизору. Она не такая "железная", она может заплакать. Для мня это было удивительно", – рассказала Шумейко.
На вопрос о том, кто ей понравился из судей больше всего, Мария ответила, что это композитор Игорь Крутой.

"Перед выходом я очень переживала, что Крутой не нажмет кнопку, и то, что он ее нажал, для меня стало большим удивлением", – заключила конкурсантка.

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