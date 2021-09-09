https://ru.sputnik.md/20210909/shumeyko---o-zakulise-mezhdunarodnogo-proekta-ty-super-44579185.html

Шумейко - о закулисье международного проекта "Ты супер!"

Шумейко - о закулисье международного проекта "Ты супер!"

Участник международного вокального конкурса "Ты супер!" на телеканале НТВ из Приднестровья поделилась впечатлениями от встречи со звездным жюри.

2021-09-09T08:00+0300

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Шумейко: о закулисье международного проекта "Ты супер!" Шумейко: о закулисье международного проекта "Ты супер!"

13-летняя Мария Шумейко в пресс-центре Sputnik Молдова рассказала о своем выступлении в конкурсе "Ты супер!" 5 сентября, пережитых эмоциях и личном знакомстве с членами жюри. По традиции судейскую коллегию представлял композитор Игорь Крутой, лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина, музыкант и актер Алексей Воробьев, а также певица и композитор Ирина Дубцова.Четыре зеленые кнопки – максимум из возможного – девочка получила единогласным решением жюри. Однако максимальная оценка не стала для Маши билетом в следующий этап конкурса, но она не унывает, ведь за плечами у нее не один вокальный экзамен, и свой творческий путь она только начинает.На вопрос о том, кто ей понравился из судей больше всего, Мария ответила, что это композитор Игорь Крутой.

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2021

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Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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