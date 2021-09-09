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Социалисты проведут внеочередной съезд 18 декабря
Социалисты проведут внеочередной съезд 18 декабря
Когда социалисты проведут внеочередной съезд
2021-09-09T22:00+0300
2021-09-09T22:00+0300
политика
игорь додон
съезд
партия социалистов республики молдова
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КИШИНЕВ, 9 сен — Sputnik. Партия социалистов (ПСРМ) проведет внеочередной съезд 18 декабря. Об этом заявил лидер ПСРМ Игорь Додон.Он не уточнил причину проведения внеочередного съезда. Решение созвать партийный форум было принято на заседании Республиканского совета ПСРМ в четверг.Кроме того, члены совета приняли декларацию, в которой перечислили угрозы, которые, по мнению Партии социалистов, являются наиболее опасными для Молдовы.Возглавляют список угроз такие проблемы, как падение уровня воды в Днестре, рост цен на топливо и товары первой необходимости, бедственное положение молдавских фермеров и товаропроизводителей.
https://ru.sputnik.md/20210902/bloka-pkrm-psrm-posobiya-detyam-voyny-i-uvelichenie-stipendiy-44424582.html
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игорь додон, съезд, партия социалистов республики молдова

Социалисты проведут внеочередной съезд 18 декабря

22:00 09.09.2021
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© Sputnik / Mihai CarausPSRM
PSRM - Sputnik Молдова, 1920, 09.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Решение было принято в ходе заседания Республиканского совета политформирования.
КИШИНЕВ, 9 сен — Sputnik. Партия социалистов (ПСРМ) проведет внеочередной съезд 18 декабря. Об этом заявил лидер ПСРМ Игорь Додон.
Он не уточнил причину проведения внеочередного съезда. Решение созвать партийный форум было принято на заседании Республиканского совета ПСРМ в четверг.
Кроме того, члены совета приняли декларацию, в которой перечислили угрозы, которые, по мнению Партии социалистов, являются наиболее опасными для Молдовы.
Ședința de constituire a Parlamentului de Legislatura a XI-a - 26 iulie 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 02.09.2021
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2 сентября, 14:32
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Возглавляют список угроз такие проблемы, как падение уровня воды в Днестре, рост цен на топливо и товары первой необходимости, бедственное положение молдавских фермеров и товаропроизводителей.
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