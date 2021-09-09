https://ru.sputnik.md/20210909/suruceanu-72-top-7-faktov-moldavskom-chelentano-44599581.html
Иону Суручану - 72: топ-7 фактов о "молдавском Челентано" - видео
Иону Суручану - 72: топ-7 фактов о "молдавском Челентано" - видео
Иону Суручану - топ-7 фактов о "молдавском Челентано" - видео
2021-09-09T07:30+0300
2021-09-09T07:30+0300
2021-09-09T07:30+0300
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За всю свою исполнительскую карьеру Суручану довелось радовать зрителей и слушателей от самой южной точки СССР (туркменской Кушки) до Архангельска, от Прута до границы с Японией, и от того же Прута до Португалии.Как-то в одном из своих интервью Суручану в шутку сказал, что в Молдове он был популярен, как Юрий Гагарин! Позволим себе немного поправить маэстро. Что значит "был популярен"? Ион Андреевич и сейчас высоко востребован у слушателей. И, очевидно же, что 72 – это не предел творческой карьеры.Корреспонденты Sputnik Молдова вспомнили несколько ярких фактов о "молдавском Челентано". Именно так называют на постсоветском пространстве Иона Суручану. И, надо полагать, не только здесь, но и в тех уголках Европы, где выступает в наши дни маэстро.1. Дебют в "Нороке"Ион Суручану родился 9 сентября 1949 года в селе Суручены. Дебютировал на сцене в 1968 году в качестве легендарного солиста ансамбля "Норок", в котором оставался до 1970 года. 2. Сделал народную песню хитом Песня In gradina lui Ion (Ioane, Ioane...) в исполнении Суручану стала классикой молдавской эстрады. 3. Исполнил неофициальный гимн Молдовы Не каждому удавалось совместить фанк с патриотической песней. "Сердце мое - Молдова" - уникальный трек. Почти каждое утро мелодия звучала из всех радиоточек республики. 4. Был солистом в "Букурии" "Букурия" Петра Теодоровича для Иона Суручану - новый этап творчества. В этом ансамбле он выступал с 1978 по 1979 годы. 5. Дебютный диск вышел на фирме "Мелодия" До начала 80-х Суручану исполнял песни преимущественно на молдавском языке и был популярен только у себя на родине. Дебютный диск артиста "Первая любовь" на фирме грамзаписи "Мелодия" увидел свет в 1976 году. 6. Пел в дуэте с Софией Ротару А "Молдова-филм" примерно в эти же годы представила музыкальный фильм с участием Иона Суручану и Софии Ротару. Вместе они записали ряд мелодичных дуэтов. 7. 80-е годы прославился на весь СССР Позже в репертуаре певца стали появляться песни и на русском языке. Затем 80-е стали периодом творческого рассвета в биографии Суручану. Песню "Неазабудка" Вячеслава Добрынина в исполнении Суручану до сих пор помнят в постсоветских республиках. Впрочем, Суручану продолжил выпускать песни и на молдавском, которые стали его визитной карточкой.Композицию De ce ("Зачем") крутили все радиостанции Советского союза.
https://ru.sputnik.md/20171224/noroc-via-moldova-dolgan-rock-estrada-16306562.html
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в молдове, молдова
Иону Суручану - 72: топ-7 фактов о "молдавском Челентано" - видео
Более полувека на эстраде, бешеная популярность и отсутствие "звездной болезни". Даже этой короткой строки достаточно, чтобы понять, насколько сильная личность – Ион Суручану.
За всю свою исполнительскую карьеру Суручану довелось радовать зрителей и слушателей от самой южной точки СССР (туркменской Кушки) до Архангельска, от Прута до границы с Японией, и от того же Прута до Португалии.
Как-то в одном из своих интервью Суручану в шутку сказал, что в Молдове он был популярен, как Юрий Гагарин! Позволим себе немного поправить маэстро. Что значит "был популярен"? Ион Андреевич и сейчас высоко востребован у слушателей. И, очевидно же, что 72 – это не предел творческой карьеры.
Корреспонденты Sputnik Молдова
вспомнили несколько ярких фактов о "молдавском Челентано". Именно так называют на постсоветском пространстве Иона Суручану. И, надо полагать, не только здесь, но и в тех уголках Европы, где выступает в наши дни маэстро.
1. Дебют в "Нороке"
Ион Суручану родился 9 сентября 1949 года в селе Суручены. Дебютировал на сцене в 1968 году в качестве легендарного солиста ансамбля "Норок", в котором оставался до 1970 года.
2. Сделал народную песню хитом
Песня In gradina lui Ion (Ioane, Ioane...) в исполнении Суручану стала классикой молдавской эстрады.
3. Исполнил неофициальный гимн Молдовы
Не каждому удавалось совместить фанк с патриотической песней. "Сердце мое - Молдова" - уникальный трек. Почти каждое утро мелодия звучала из всех радиоточек республики.
4. Был солистом в "Букурии"
"Букурия" Петра Теодоровича для Иона Суручану - новый этап творчества. В этом ансамбле он выступал с 1978 по 1979 годы.
5. Дебютный диск вышел на фирме "Мелодия"
До начала 80-х Суручану исполнял песни преимущественно на молдавском языке и был популярен только у себя на родине.
Дебютный диск артиста "Первая любовь" на фирме грамзаписи "Мелодия" увидел свет в 1976 году.
6. Пел в дуэте с Софией Ротару
А "Молдова-филм" примерно в эти же годы представила музыкальный фильм с участием Иона Суручану и Софии Ротару. Вместе они записали ряд мелодичных дуэтов.
7. 80-е годы прославился на весь СССР
Позже в репертуаре певца стали появляться песни и на русском языке. Затем 80-е стали периодом творческого рассвета в биографии Суручану.
Песню "Неазабудка" Вячеслава Добрынина в исполнении Суручану до сих пор помнят в постсоветских республиках.
Впрочем, Суручану продолжил выпускать песни и на молдавском, которые стали его визитной карточкой.
Композицию De ce ("Зачем") крутили все радиостанции Советского союза.