https://ru.sputnik.md/20210909/suruceanu-72-top-7-faktov-moldavskom-chelentano-44599581.html

Иону Суручану - 72: топ-7 фактов о "молдавском Челентано" - видео

Иону Суручану - 72: топ-7 фактов о "молдавском Челентано" - видео

Иону Суручану - топ-7 фактов о "молдавском Челентано" - видео

2021-09-09T07:30+0300

2021-09-09T07:30+0300

2021-09-09T07:30+0300

культура

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молдова

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За всю свою исполнительскую карьеру Суручану довелось радовать зрителей и слушателей от самой южной точки СССР (туркменской Кушки) до Архангельска, от Прута до границы с Японией, и от того же Прута до Португалии.Как-то в одном из своих интервью Суручану в шутку сказал, что в Молдове он был популярен, как Юрий Гагарин! Позволим себе немного поправить маэстро. Что значит "был популярен"? Ион Андреевич и сейчас высоко востребован у слушателей. И, очевидно же, что 72 – это не предел творческой карьеры.Корреспонденты Sputnik Молдова вспомнили несколько ярких фактов о "молдавском Челентано". Именно так называют на постсоветском пространстве Иона Суручану. И, надо полагать, не только здесь, но и в тех уголках Европы, где выступает в наши дни маэстро.1. Дебют в "Нороке"Ион Суручану родился 9 сентября 1949 года в селе Суручены. Дебютировал на сцене в 1968 году в качестве легендарного солиста ансамбля "Норок", в котором оставался до 1970 года. 2. Сделал народную песню хитом Песня In gradina lui Ion (Ioane, Ioane...) в исполнении Суручану стала классикой молдавской эстрады. 3. Исполнил неофициальный гимн Молдовы Не каждому удавалось совместить фанк с патриотической песней. "Сердце мое - Молдова" - уникальный трек. Почти каждое утро мелодия звучала из всех радиоточек республики. 4. Был солистом в "Букурии" "Букурия" Петра Теодоровича для Иона Суручану - новый этап творчества. В этом ансамбле он выступал с 1978 по 1979 годы. 5. Дебютный диск вышел на фирме "Мелодия" До начала 80-х Суручану исполнял песни преимущественно на молдавском языке и был популярен только у себя на родине. Дебютный диск артиста "Первая любовь" на фирме грамзаписи "Мелодия" увидел свет в 1976 году. 6. Пел в дуэте с Софией Ротару А "Молдова-филм" примерно в эти же годы представила музыкальный фильм с участием Иона Суручану и Софии Ротару. Вместе они записали ряд мелодичных дуэтов. 7. 80-е годы прославился на весь СССР Позже в репертуаре певца стали появляться песни и на русском языке. Затем 80-е стали периодом творческого рассвета в биографии Суручану. Песню "Неазабудка" Вячеслава Добрынина в исполнении Суручану до сих пор помнят в постсоветских республиках. Впрочем, Суручану продолжил выпускать песни и на молдавском, которые стали его визитной карточкой.Композицию De ce ("Зачем") крутили все радиостанции Советского союза.

https://ru.sputnik.md/20171224/noroc-via-moldova-dolgan-rock-estrada-16306562.html

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