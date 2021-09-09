Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20210909/tochnyy-prognoz-pogody-moldova-44597843.html
Самый точный прогноз погоды: в Молдове продолжится потепление
Самый точный прогноз погоды: в Молдове продолжится потепление
Самый точный прогноз погоды на 10 и 11 сентября - Gismeteo
2021-09-09T07:00+0300
2021-09-09T07:00+0300
прогноз погоды
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0b/19/32636326_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7f39276c96f57b967993f6aa00e49600.jpg
КИШИНЕВ, 9 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, девятого сентября погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.Малооблачно, без осадков. Ветер слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +20 до +25 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +7 до +12 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе девятого сентября: ночью от +9 до +11, днем от +21 до +23.Далее, 10 и 11 сентября в Молдове продолжится потепление. Средняя температура в дневные часы в республике составит от +22 до +27 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +7 до +12 градусов, без осадков. До 15 сентября воздух прогреется до +29 днем.Праздники и народные приметыПредставители духовенства в восьмой день сентября чтут память преподобных Натальи и Адриана. Известно, что в народе эту дату стали называть Наталья-Овсяница, Адриан. К восьмому сентября наши предки старались собрать урожай овса. В народе считали, что из зерен овса нового урожая можно сварить очень вкусный кисель и испечь потрясающие блины. Если пришел этот день, значит, холода уже были близко и пора готовиться к ним со всей осторожностью.
https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0b/19/32636326_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ca439ea151beb60fb34a7b139c68ba74.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
прогноз погоды, в молдове

Самый точный прогноз погоды: в Молдове продолжится потепление

07:00 09.09.2021
184
© Sputnik / Mihai CarausПарк
Парк - Sputnik Молдова, 1920, 09.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.
КИШИНЕВ, 9 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, девятого сентября погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.
Малооблачно, без осадков. Ветер слабый.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +20 до +25 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +7 до +12 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе девятого сентября: ночью от +9 до +11, днем от +21 до +23.
Далее, 10 и 11 сентября в Молдове продолжится потепление. Средняя температура в дневные часы в республике составит от +22 до +27 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +7 до +12 градусов, без осадков. До 15 сентября воздух прогреется до +29 днем.

Праздники и народные приметы

Представители духовенства в восьмой день сентября чтут память преподобных Натальи и Адриана.
Церковный православный календарь - Sputnik Молдова, 1920, 07.02.2021
Инфографика
Православный календарь на 2021 год
7 февраля, 11:21
10653
Известно, что в народе эту дату стали называть Наталья-Овсяница, Адриан. К восьмому сентября наши предки старались собрать урожай овса.
В народе считали, что из зерен овса нового урожая можно сварить очень вкусный кисель и испечь потрясающие блины. Если пришел этот день, значит, холода уже были близко и пора готовиться к ним со всей осторожностью.
000100
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:20Число погибших после взрыва газа в Ногинске выросло до пяти человек
09:00Безпалько: Молдова должна стать комфортной для жителей Приднестровья
08:43Пока все спали: смертельный ураган в США, саммит по борьбе с COVID и учения "Рубеж-2021"
08:30Ждут ли Молдову европейские цены на газ – мнения российских экспертов
08:00Шумейко - о закулисье международного проекта "Ты супер!"
07:30Иону Суручану - 72: топ-7 фактов о "молдавском Челентано" - видео
07:00Самый точный прогноз погоды: в Молдове продолжится потепление
00:03Погодные рекорды 9 сентября
ВчераВ Швейцарии при посещении ресторанов и музеев будут обязательны COVID-сертификаты
ВчераЧтобы не вырубили: в Бристоле десятки женщин вышли замуж за деревья
ВчераВ Словакии детей от 5 лет начнут прививать от COVID-19
ВчераКурс валют на четверг: все основные валюты упадут в цене
ВчераКитай предоставит Афганистану продовольствие и вакцины
ВчераПрезидент Молдовы встретилась с главой МИД Греции
ВчераМолдова и Греция подписали соглашение о соцобеспечении
ВчераВ Молдове откроют еще семь ракетных пунктов
ВчераЭкономист: не повысить пенсии в Молдове было бы аморально
ВчераСоюз журналистов РФ присудил премию "Солидарность" главреду Baltnews Андрею Старикову
ВчераВзрыв газа в Ногинске: без вести пропали шесть человек
ВчераКадровые чистки в Молдове: новые назначения и отставки