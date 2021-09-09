https://ru.sputnik.md/20210909/tochnyy-prognoz-pogody-moldova-44597843.html

Самый точный прогноз погоды: в Молдове продолжится потепление

Самый точный прогноз погоды: в Молдове продолжится потепление

Самый точный прогноз погоды на 10 и 11 сентября - Gismeteo

2021-09-09T07:00+0300

2021-09-09T07:00+0300

2021-09-09T07:00+0300

прогноз погоды

в молдове

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КИШИНЕВ, 9 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, девятого сентября погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.Малооблачно, без осадков. Ветер слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +20 до +25 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +7 до +12 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе девятого сентября: ночью от +9 до +11, днем от +21 до +23.Далее, 10 и 11 сентября в Молдове продолжится потепление. Средняя температура в дневные часы в республике составит от +22 до +27 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +7 до +12 градусов, без осадков. До 15 сентября воздух прогреется до +29 днем.Праздники и народные приметыПредставители духовенства в восьмой день сентября чтут память преподобных Натальи и Адриана. Известно, что в народе эту дату стали называть Наталья-Овсяница, Адриан. К восьмому сентября наши предки старались собрать урожай овса. В народе считали, что из зерен овса нового урожая можно сварить очень вкусный кисель и испечь потрясающие блины. Если пришел этот день, значит, холода уже были близко и пора готовиться к ним со всей осторожностью.

https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html

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2021

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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прогноз погоды, в молдове