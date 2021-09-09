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Переговоры Путина и Лукашенко окончены, согласованы все 28 программ Союзного государства
21:28 09.09.2021 (обновлено: 22:44 09.09.2021)
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© Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПереговоры президента РФ В. Путина с президентом Белоруссии А. Лукашенко
© Sputnik / Михаил Воскресенский/
По завершении переговоров лидеры двух стран дали пресс-конференцию.
КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, продолжавшиеся в Кремле более четырех часов, завершились, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Президенты завершили общение", - цитирует Пескова РИА Новости.
"Президенты завершили общение", - цитирует Пескова РИА Новости.
"Коротко проинформируем вас о результатах сегодняшней работы. Переговоры с президентом Белоруссии, как и всегда впрочем, были насыщенными и конструктивными, что в полной мере отвечает характеру отношений между нашими странами", - сказал Путин.
Президент России сообщил, что 1 декабря 2023 года будет подписан договор об объединении рынка газа России и Белоруссии. Он также отметил, что цена на российский газ для Белоруссии в 2022 году сохранится на уровне текущего года - 128,5 долларов за тысячу кубометров.
"До 1 декабря 2023 года будет подписан документ о создании объединенного рынка газа в рамках союзного государства", - сказал Путин.
По итогам переговоров с Лукашенко Владимир Путин заявил, что согласованы все 28 программ по Союзному государству.
Москва и Минск предусмотрели создание единого рынка нефти и нефтепродуктов, договор о едином рынке электроэнергии, - также отметил российский лидер.
Товарооборот между Россией и Белоруссией превысил допандемийные показатели, заявил президент России.
"В текущем году товарооборот вернулся на траекторию роста и уже превысил допандемийный уровень. В январе-июле составил 17,8 миллиарда долларов: плюс 34,9% - почти 35% рост", - сказал Путин на пресс конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
Также на пресс-конференции было объявлено, что Россия и Белоруссия проведут совместные учения "Запад 2021". "Они не направлены против кого-либо", - отметили лидеры двух стран.
"Значение большое имеют предстоящие совместные учения на территории России и Белоруссии "Запад 2021". Эти учения не направлены против кого бы то ни было, но их проведение логично в условиях, когда другие объединения, НАТО например, активно наращивает свое военное присутствие вблизи границ Союзного государства и пространства ОДКБ", - заявил Путин
11 июня, 08:00
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Белоруссия для России является ближайшим союзником и добрым соседом, - заявил президент России Владимир Путин.
"Белоруссия для нас - добрый сосед и ближайший союзник. Российско-белорусское сотрудничество строится на принципах взаимного уважения, поддержки и учета интересов друг друга", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
Он отметил, что тесные дружественные узы между народами России и Белоруссии подкреплены общей историей и духовными ценностями, а зачастую и семейным родством.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, со своей стороны, подчеркнул, что "ничего плохого для народов России и Белоруссии в интеграции нет, она носит взаимовыгодный характер".
"Впору спросить наших критиков в Беларуси, которые очень много, критикуя меня и власть, кричали. Вот я хочу спросить у них, а у критиков нашей интеграции в России хочу поинтересоваться: и где вы видите здесь гирю на ноге России? Ничего плохого для народов Беларуси и России в этих (союзных – ред.) программах нет и быть не могло. Все нацелено на рост благосостояния наших народов", - заявил Лукашенко журналистам.
Белоруссия и Россия при необходимости мгновенно сблизятся еще больше в военном и политическом плане, - также заявил он.
"Чтобы не пересказывать содержание рассмотренных документов, выделю самое главное в них. Это равные права для субъектов хозяйствования наших стран. Те самые равные условия, о необходимости которых различные представители Беларуси, в том числе я как президент, говорим на протяжении многих лет. Это основа основ. Мы - полноправные партнеры", - сказал Лукашенко журналистам.
Он отметил, что для всех компаний на рынках двух стран "должна быть честная конкуренция". "Именно ради равноправия, выгодной кооперации, плодотворного сотрудничества и затевалась белорусско-российская интеграция. В союзных программах четко прописаны механизмы развития единого экономического пространства: формирование объединенных отраслевых рынков, реализация гармонизированной финансовой, налоговой, кредитной, ценовой, торговой политики", - сказал Лукашенко.
Он отметил, что для всех компаний на рынках двух стран "должна быть честная конкуренция". "Именно ради равноправия, выгодной кооперации, плодотворного сотрудничества и затевалась белорусско-российская интеграция. В союзных программах четко прописаны механизмы развития единого экономического пространства: формирование объединенных отраслевых рынков, реализация гармонизированной финансовой, налоговой, кредитной, ценовой, торговой политики", - сказал Лукашенко.
Развитие равноправного и взаимовыгодного сотрудничества в рамках союзного государства было и остается безусловным стратегическим приоритетом для России и Белоруссии, заявил и Владимир Путин.
"Развитие равноправного и взаимовыгодного сотрудничества в рамках союзного государства было и остаётся безусловным стратегическим приоритетом для двух наших государств", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Он выразил признательность правительствам, министерствам, ведомствам, экспертным командам двух стран, принимавшим участие в разработке и согласовании союзных документов двух стран.
"Благодаря, уважаемые коллеги, сейчас обращаюсь именно к ним, вашей слаженной, кропотливой работе удалось добиться по-настоящему внушительного результата на интеграционном треке. Исходим из того, опять же обращаюсь к своим коллегам из правительства, что вы будете и дальше действовать в таком же духе", - подчеркнул Путин.
"Благодаря, уважаемые коллеги, сейчас обращаюсь именно к ним, вашей слаженной, кропотливой работе удалось добиться по-настоящему внушительного результата на интеграционном треке. Исходим из того, опять же обращаюсь к своим коллегам из правительства, что вы будете и дальше действовать в таком же духе", - подчеркнул Путин.
На пресс-конференции также было отмечено, что Россия и Белоруссия переходят к единой промышленной политике и взаимному доступу к госзакупкам и госзаказам. Москва и Минск также договорились о единой макроэкономической политике и интеграции платежных систем. Кроме того, Россия снимает все ковидные ограничения на авиасообщение с Белоруссией.
Заседание высшего совета союзного государства РФ и Белоруссии планируется провести до конца текущего года, - заявил Владимир Путин.
"После чего они (союзные программы - ред.) будут вынесены на утверждение Высшего государственного совета союзного государства, заседание которого планируется провести до конца текущего года. Мы договорились с Александром Григорьевичем, сейчас посмотрим наши графики и определим более или менее точную дату", - сказал Путин на пресс-конференции.
При этом он не исключил, что может быть создан союзный парламент РФ и Белоруссии. Но прежде политической интеграции нужно создать экономический базис, - отметил Путин. О единой валюте России и Белоруссии говорить рано, важно сначала наладить единую макроэкономическую политику, - уточнил российский лидер.
Он также отметил, что правительства договариваются о новой финансовой поддержке Минску, и с сентября до конца 2022 года она составит порядка 630 миллионов долларов.
"Мы с Александром Григорьевичем тоже говорили на этот счет. Общий объем кредитов с сентября текущего года до конца 2022 года составит где-то около 630 миллионов долларов, 630-640 миллионов долларов", - уточнил Путин.
Межправительственное белорусско-российское соглашение о предоставлении Минску двух траншей госкредита РФ по 0,5 миллиарда долларов было подписано 21 декабря 2020 года в Москве. Минфин Белоруссии 30 декабря 2020 года сообщил о получении первого транша российского госкредита в сумме, эквивалентной 500 миллионам долларов. В начале июня текущего года в бюджет республики в полном объеме поступил и второй транш.