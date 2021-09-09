https://ru.sputnik.md/20210909/trekhchasovaya-beseda-peregovory-putina-i-lukashenko-v-kremle-zavershilis-44634748.html

Переговоры Путина и Лукашенко окончены, согласованы все 28 программ Союзного государства

Переговоры Путина и Лукашенко окончены, согласованы все 28 программ Союзного государства

Путин и Лукашенко договорились о создании Союзного государства

2021-09-09T21:28+0300

2021-09-09T21:28+0300

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КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, продолжавшиеся в Кремле более четырех часов, завершились, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Президенты завершили общение", - цитирует Пескова РИА Новости.Президент России сообщил, что 1 декабря 2023 года будет подписан договор об объединении рынка газа России и Белоруссии. Он также отметил, что цена на российский газ для Белоруссии в 2022 году сохранится на уровне текущего года - 128,5 долларов за тысячу кубометров.По итогам переговоров с Лукашенко Владимир Путин заявил, что согласованы все 28 программ по Союзному государству.Москва и Минск предусмотрели создание единого рынка нефти и нефтепродуктов, договор о едином рынке электроэнергии, - также отметил российский лидер.Товарооборот между Россией и Белоруссией превысил допандемийные показатели, заявил президент России.Также на пресс-конференции было объявлено, что Россия и Белоруссия проведут совместные учения "Запад 2021". "Они не направлены против кого-либо", - отметили лидеры двух стран.Белоруссия для России является ближайшим союзником и добрым соседом, - заявил президент России Владимир Путин.Он отметил, что тесные дружественные узы между народами России и Белоруссии подкреплены общей историей и духовными ценностями, а зачастую и семейным родством.Президент Белоруссии Александр Лукашенко, со своей стороны, подчеркнул, что "ничего плохого для народов России и Белоруссии в интеграции нет, она носит взаимовыгодный характер".Белоруссия и Россия при необходимости мгновенно сблизятся еще больше в военном и политическом плане, - также заявил он."Чтобы не пересказывать содержание рассмотренных документов, выделю самое главное в них. Это равные права для субъектов хозяйствования наших стран. Те самые равные условия, о необходимости которых различные представители Беларуси, в том числе я как президент, говорим на протяжении многих лет. Это основа основ. Мы - полноправные партнеры", - сказал Лукашенко журналистам.Он отметил, что для всех компаний на рынках двух стран "должна быть честная конкуренция". "Именно ради равноправия, выгодной кооперации, плодотворного сотрудничества и затевалась белорусско-российская интеграция. В союзных программах четко прописаны механизмы развития единого экономического пространства: формирование объединенных отраслевых рынков, реализация гармонизированной финансовой, налоговой, кредитной, ценовой, торговой политики", - сказал Лукашенко.Развитие равноправного и взаимовыгодного сотрудничества в рамках союзного государства было и остается безусловным стратегическим приоритетом для России и Белоруссии, заявил и Владимир Путин."Развитие равноправного и взаимовыгодного сотрудничества в рамках союзного государства было и остаётся безусловным стратегическим приоритетом для двух наших государств", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.Он выразил признательность правительствам, министерствам, ведомствам, экспертным командам двух стран, принимавшим участие в разработке и согласовании союзных документов двух стран."Благодаря, уважаемые коллеги, сейчас обращаюсь именно к ним, вашей слаженной, кропотливой работе удалось добиться по-настоящему внушительного результата на интеграционном треке. Исходим из того, опять же обращаюсь к своим коллегам из правительства, что вы будете и дальше действовать в таком же духе", - подчеркнул Путин.На пресс-конференции также было отмечено, что Россия и Белоруссия переходят к единой промышленной политике и взаимному доступу к госзакупкам и госзаказам. Москва и Минск также договорились о единой макроэкономической политике и интеграции платежных систем. Кроме того, Россия снимает все ковидные ограничения на авиасообщение с Белоруссией.Заседание высшего совета союзного государства РФ и Белоруссии планируется провести до конца текущего года, - заявил Владимир Путин.При этом он не исключил, что может быть создан союзный парламент РФ и Белоруссии. Но прежде политической интеграции нужно создать экономический базис, - отметил Путин. О единой валюте России и Белоруссии говорить рано, важно сначала наладить единую макроэкономическую политику, - уточнил российский лидер.Он также отметил, что правительства договариваются о новой финансовой поддержке Минску, и с сентября до конца 2022 года она составит порядка 630 миллионов долларов.Межправительственное белорусско-российское соглашение о предоставлении Минску двух траншей госкредита РФ по 0,5 миллиарда долларов было подписано 21 декабря 2020 года в Москве. Минфин Белоруссии 30 декабря 2020 года сообщил о получении первого транша российского госкредита в сумме, эквивалентной 500 миллионам долларов. В начале июня текущего года в бюджет республики в полном объеме поступил и второй транш.

https://ru.sputnik.md/20210909/zachem-lukashenko-priekhal-v-moskvu-otvet-putina-44629492.html

https://ru.sputnik.md/20210611/zhdut-li-moldovu-v-soyuze-russia-belorussia-35065961.html

https://ru.sputnik.md/20210909/minsk--zapad--moskva--uyazvimyy-treugolnik-44612336.html

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