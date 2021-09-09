https://ru.sputnik.md/20210909/trevoga-aeroport-kishineva-oruzhie-44619620.html

Тревога в аэропорту Кишинева: заряженное оружие нашли у гражданина Израиля

Тревога в аэропорту Кишинева: заряженное оружие нашли у гражданина Израиля

Тревога в аэропорту Кишинева: заряженное оружие нашли у гражданина Израиля

2021-09-09T15:34+0300

2021-09-09T15:34+0300

2021-09-09T15:43+0300

общество

в молдове

молдова

кишиневский международный эропорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/791/80/7918057_0:24:1824:1050_1920x0_80_0_0_37360e174d5107b9f21e4b669266962a.jpg

КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Гражданина Израиля остановили в Международном кишиневском аэропорту, мужчина пытался вывезти за границу три пневматических пистолета. Как отметили в Погранполиции, пистолеты были заряжены сжатым воздухом. Все произошло в 12 часов дня в четверг. "Мужчина был пассажиром рейса Кишинев – Тель-Авив. Во время сканирования багажа было замечено, что в нем есть объекты, похожие на оружие. Об этом оперативно сообщили работникам Таможенной службы и прошли совместные проверки", - говорится в сообщении Пограничной полиции. Таким образом, было найдено три пистолета модели "Байкал", к каждому прилагалось по 250 алюминиевых шариков и баллоны со сжатым воздухом. По предварительной информации, пассажир купил оружие в Приднестровье, откуда родом его жена. Этот случай передали в Таможенную службу для дальнейшего расследования.

https://ru.sputnik.md/20210827/soobschenie-o-bombe-zvonok-postupil-v-aeroport-kishineva-44310056.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Алина Мунтяну https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35395811_611:-1:2659:2048_100x100_80_0_0_9b013c40ea3c617d71c6443b986ad9f0.jpg

Алина Мунтяну https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35395811_611:-1:2659:2048_100x100_80_0_0_9b013c40ea3c617d71c6443b986ad9f0.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Алина Мунтяну https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35395811_611:-1:2659:2048_100x100_80_0_0_9b013c40ea3c617d71c6443b986ad9f0.jpg

в молдове, молдова, кишиневский международный эропорт