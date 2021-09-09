https://ru.sputnik.md/20210909/trevoga-aeroport-kishineva-oruzhie-44619620.html
Тревога в аэропорту Кишинева: заряженное оружие нашли у гражданина Израиля
Тревога в аэропорту Кишинева: заряженное оружие нашли у гражданина Израиля
Тревога в аэропорту Кишинева: заряженное оружие нашли у гражданина Израиля
2021-09-09T15:34+0300
2021-09-09T15:34+0300
2021-09-09T15:43+0300
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кишиневский международный эропорт
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КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Гражданина Израиля остановили в Международном кишиневском аэропорту, мужчина пытался вывезти за границу три пневматических пистолета. Как отметили в Погранполиции, пистолеты были заряжены сжатым воздухом. Все произошло в 12 часов дня в четверг. "Мужчина был пассажиром рейса Кишинев – Тель-Авив. Во время сканирования багажа было замечено, что в нем есть объекты, похожие на оружие. Об этом оперативно сообщили работникам Таможенной службы и прошли совместные проверки", - говорится в сообщении Пограничной полиции. Таким образом, было найдено три пистолета модели "Байкал", к каждому прилагалось по 250 алюминиевых шариков и баллоны со сжатым воздухом. По предварительной информации, пассажир купил оружие в Приднестровье, откуда родом его жена. Этот случай передали в Таможенную службу для дальнейшего расследования.
https://ru.sputnik.md/20210827/soobschenie-o-bombe-zvonok-postupil-v-aeroport-kishineva-44310056.html
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в молдове, молдова, кишиневский международный эропорт
Тревога в аэропорту Кишинева: заряженное оружие нашли у гражданина Израиля
15:34 09.09.2021 (обновлено: 15:43 09.09.2021)
Неприятный инцидент в Кишиневском международном аэропорту. Гражданин Израиля был пойман при попытке вывезти оружие.
КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Гражданина Израиля остановили в Международном кишиневском аэропорту, мужчина пытался вывезти за границу три пневматических пистолета.
Как отметили в Погранполиции, пистолеты были заряжены сжатым воздухом. Все произошло в 12 часов дня в четверг.
"Мужчина был пассажиром рейса Кишинев – Тель-Авив. Во время сканирования багажа было замечено, что в нем есть объекты, похожие на оружие. Об этом оперативно сообщили работникам Таможенной службы и прошли совместные проверки", - говорится в сообщении Пограничной полиции.
Таким образом, было найдено три пистолета модели "Байкал", к каждому прилагалось по 250 алюминиевых шариков и баллоны со сжатым воздухом.
По предварительной информации, пассажир купил оружие в Приднестровье, откуда родом его жена.
Этот случай передали в Таможенную службу для дальнейшего расследования.