https://ru.sputnik.md/20210909/v-gagauzskom-sele-lyudi-zhivut-v-strakhe-za-svoyu-zhizn-44630500.html

"Земля уходит из-под ног": в гагаузском селе люди живут в страхе за свою жизнь

"Земля уходит из-под ног": в гагаузском селе люди живут в страхе за свою жизнь

В селе Баурчи люди живут в страхе за свою жизнь

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общество

в молдове

гагаузия

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КОМРАТ, 9 сен - Sputnik, Максим Топал. Жители нескольких улиц села Баурчи каждый новый день встречают в страхе за свою безопасность. Слабый грунт приводит к оползням, которые могут обрушить их дома в любой момент. Сильнее всего беда коснулась семьи Бабумара — из-за трещин в стенах дома отец семейства вынужден каждую зиму покидать родной дом и переезжать к детям.Дом Ивана Бабумара был построен более 40 лет тому назад. Строили из того, что было – глина, вода и камень. Цемента как связующего вещества при возведении фундамента и стен не использовалось. Этим и объясняется большой ущерб, нанесенный жилым строениям.Исполнительный комитет Гагаузской автономии на своем последнем заседании выделил Ивану Бабумаре финансовую помощь в размере 40 тысяч леев. Эту компенсацию пожилой человек использует для ремонта дома.Пострадавший обращался и к центральным властям. В прошлом году правительство Молдовы выделило компенсацию нескольким жителям соседнего муниципия Чадыр-Лунга, домам которых тоже угрожают оползни. Однако своей фамилии в списке получателей житель Баурчи не нашел."Вот чадыр-лунгские получили в 2020-м году, в феврале. По 80 тысяч им выдали. А мне нет, а они говорят, ваша фамилия была там", - отмечает житель села.В страхе живут и жители соседних улиц. От оползней их дома страдают уже давно. Ремонт не могут сделать, а переселиться — возможности нет."Я думаю, что хуже уже некуда. Потому что вот с каждым днем что-то новое. Новые трещины появляются. Здесь, я думаю, уже жить нельзя. А вот куда уходить — не знаю. Я очень боюсь", - отмечает жительница соседней улицы Елена Бабумара."В аварийном состоянии: оползни. Из Кишинева приехали, посмотрели, сказали выселяться. Пусть нам помощь выделят какую-то", - говорит Елена Бузаджи.В зоне, подверженной оползням, находятся порядка 3% домовладений села Баурчи. Как отмечают местные власти, эти дома строились преимущественно в 1980-е годы, а участки выдавались людям без предварительной геологической экспертизы грунта.В Гагаузской автономии от оползней страдают 8 населенных пунктов.

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в молдове, гагаузия