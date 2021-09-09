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"Земля уходит из-под ног": в гагаузском селе люди живут в страхе за свою жизнь
20:00 09.09.2021 (обновлено: 20:55 09.09.2021)
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© Sputnik / Maxim TopalДом жителя Баурчи Ивана Бубамара
© Sputnik / Maxim Topal
Жителям села Баурчи Чадыр-Лунгского района Гагаузии не повезло. Их населенный пункт находится на грунте, который специалисты называют "оползневым".
КОМРАТ, 9 сен - Sputnik, Максим Топал. Жители нескольких улиц села Баурчи каждый новый день встречают в страхе за свою безопасность. Слабый грунт приводит к оползням, которые могут обрушить их дома в любой момент. Сильнее всего беда коснулась семьи Бабумара — из-за трещин в стенах дома отец семейства вынужден каждую зиму покидать родной дом и переезжать к детям.
© Sputnik / Maxim TopalДом жителя Баурчи Ивана Бабумара
Дом жителя Баурчи Ивана Бабумара
© Sputnik / Maxim Topal
Дом Ивана Бабумара был построен более 40 лет тому назад. Строили из того, что было – глина, вода и камень. Цемента как связующего вещества при возведении фундамента и стен не использовалось. Этим и объясняется большой ущерб, нанесенный жилым строениям.
"На окне уже стекло сломалось, садится. И крыша уже гнется. В огороде вот такие трещины. Я уже три года зимую у детей, в Москве. Потом в марте возвращаюсь домой", - рассказал Sputnik Иван Бабумара.
Исполнительный комитет Гагаузской автономии на своем последнем заседании выделил Ивану Бабумаре финансовую помощь в размере 40 тысяч леев. Эту компенсацию пожилой человек использует для ремонта дома.
© Sputnik / Maxim TopalДом жителя Баурчи Ивана Бабумара
Дом жителя Баурчи Ивана Бабумара
© Sputnik / Maxim Topal
"На последнем заседании комиссии по ЧС было рассмотрено заявление гражданина, домовладение которого - в оползневой зоне. Оценочная стоимость данного жилья была порядка 164 тысяч леев. Комиссией было принято решение ходатайствовать перед Исполнительным комитетом о выделении 30% от оценочной стоимости данного домовладения", - отметил глава управления строительства Гагаузии Иван Колиогло.
Пострадавший обращался и к центральным властям. В прошлом году правительство Молдовы выделило компенсацию нескольким жителям соседнего муниципия Чадыр-Лунга, домам которых тоже угрожают оползни. Однако своей фамилии в списке получателей житель Баурчи не нашел.
"Вот чадыр-лунгские получили в 2020-м году, в феврале. По 80 тысяч им выдали. А мне нет, а они говорят, ваша фамилия была там", - отмечает житель села.
В страхе живут и жители соседних улиц. От оползней их дома страдают уже давно. Ремонт не могут сделать, а переселиться — возможности нет.
© Sputnik / Maxim TopalДом жительницы села Баурчи Елены Бабумара
Дом жительницы села Баурчи Елены Бабумара
© Sputnik / Maxim Topal
"Я думаю, что хуже уже некуда. Потому что вот с каждым днем что-то новое. Новые трещины появляются. Здесь, я думаю, уже жить нельзя. А вот куда уходить — не знаю. Я очень боюсь", - отмечает жительница соседней улицы Елена Бабумара.
© Sputnik / Maxim TopalДом Елены Бузаджи
Дом Елены Бузаджи
© Sputnik / Maxim Topal
"В аварийном состоянии: оползни. Из Кишинева приехали, посмотрели, сказали выселяться. Пусть нам помощь выделят какую-то", - говорит Елена Бузаджи.
В зоне, подверженной оползням, находятся порядка 3% домовладений села Баурчи. Как отмечают местные власти, эти дома строились преимущественно в 1980-е годы, а участки выдавались людям без предварительной геологической экспертизы грунта.
© Sputnik / Maxim TopalДом жительницы села Баурчи Елены Бубамара
Дом жительницы села Баурчи Елены Бубамара
© Sputnik / Maxim Topal
"Земля в прямом смысле слова уходит из-под ног. При проведении необходимых исследований в один голос нам все говорили – людям нужно выселяться. Те средства, которыми помогает местная администрация, их недостаточно. Эти деньги - мизерные", - отметил заместитель примара Сергей Дмитриогло.
В Гагаузской автономии от оползней страдают 8 населенных пунктов.