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Депутаты собрались на первое пленарное заседание в осенней сессии
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
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https://ru.sputnik.md/20210909/v-parlamente-moldovy-poyavilos-elektronnoe-golosovanie-44613044.html
В парламенте Молдовы ввели электронное голосование
В парламенте Молдовы ввели электронное голосование
В парламенте Молдовы появилось электронное голосование
2021-09-09T12:36+0300
2021-09-09T12:37+0300
общество
в молдове
молдова
парламент
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КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. В парламенте Молдовы на первом пленарном заседании осенне-зимней сессии впервые применили электронную систему голосования. Об этом заявил в четверг в ходе заседания председатель законодательного органа Игорь Гросу. Как отметили в парламенте, электронная система состоит из двух блоков - программы голосования и демонстрации данных на экране. Теперь нет необходимости вслух подсчитывать голоса депутатов. После объявления начала голосования все парламентарии могут нажать кнопку на своем рабочем месте. Спустя некоторое время результаты голосования появляются на экране спикера, который объявляет количество голосов. По первым впечатлениям, новая процедура занимает немного больше времени, нежели традиционный способ. "Вижу, что дела идут еще лучше, чем я думал. Поэтому со следующего заседания мы ускорим время для голосования и остановимся на 30 секундах", - уточнил Гросу. Стоит отметить, что результаты голосования также видны сразу и на табло в зале заседаний.
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, парламент

В парламенте Молдовы ввели электронное голосование

12:36 09.09.2021 (обновлено: 12:37 09.09.2021)
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© Screenshot / Parlamentul Republicii MoldovaЭлектронное голосование в парламенте
Электронное голосование в парламенте - Sputnik Молдова, 1920, 09.09.2021
© Screenshot / Parlamentul Republicii Moldova
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Теперь депутаты стали голосовать по-новому.
КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. В парламенте Молдовы на первом пленарном заседании осенне-зимней сессии впервые применили электронную систему голосования. Об этом заявил в четверг в ходе заседания председатель законодательного органа Игорь Гросу.
Как отметили в парламенте, электронная система состоит из двух блоков - программы голосования и демонстрации данных на экране.
Теперь нет необходимости вслух подсчитывать голоса депутатов. После объявления начала голосования все парламентарии могут нажать кнопку на своем рабочем месте. Спустя некоторое время результаты голосования появляются на экране спикера, который объявляет количество голосов.
По первым впечатлениям, новая процедура занимает немного больше времени, нежели традиционный способ.
"Вижу, что дела идут еще лучше, чем я думал. Поэтому со следующего заседания мы ускорим время для голосования и остановимся на 30 секундах", - уточнил Гросу.
Стоит отметить, что результаты голосования также видны сразу и на табло в зале заседаний.
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