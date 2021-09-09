https://ru.sputnik.md/20210909/yushkov-smozhet-li-evropa-otkazatsya-ot-rossiyskogo-gaza-44626986.html

Юшков: сможет ли Европа отказаться от российского газа?

Юшков: сможет ли Европа отказаться от российского газа?

видео Сможет ли Европа отказаться от российского газа

2021-09-09T20:19+0300

2021-09-09T20:19+0300

2021-09-09T20:19+0300

россия

в мире

северный поток-2

газ

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Последняя труба второй нитки газопровода "Северный поток - 2" была уложена на дно Балтийского моря. Об этом 6 сентября сообщила компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG. А 9 сентября на фьючерсном рынке установлен исторический рекорд – цены тысячи кубометров газа впервые за всю историю торгов превысили отметку в 700 долларов.Как повлияет запуск "Северного потока – 2" на стремительно растущую стоимость газа в Европе? И почему "Газпром" не увеличивает поставки газа на рынок ЕС, когда европейцы опасаются замерзнуть зимой из-за недостаточных запасов газа на отопительный сезон? Особенности энергетической стратегии России в интервью на YouTube-канале "Sputnik на русском" объясняет ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Почему обвиняют Россию, а не НорвегиюЦена октябрьского фьючерса на газ в Европе 9 сентября впервые в истории торгов превысила 700 долларов за тысячу кубометров. Месяц назад фьючерс на газ с ближайшим месяцем погашения стоил 550 долларов за тысячу кубов, а в середине мая – 373 доллара. Европейские газовые трейдеры называют ситуацию "безумием". А ряд европейских СМИ объяснили ценовую гонку происками "Газпрома". Однако у этого абсурда есть логичное объяснение, считает Игорь Юшков.Соответственно, если Европа нуждается в дополнительных объемах СПГ, то ей предлагают примерно такие же цены, как в Азии, объясняет Юшков. Что касается России, с апреля по настоящее время она поставляет одинаковые объемы газа.Алжир также стал экспортировать меньше газа из-за роста внутреннего потребления, приводит другой пример эксперт. И задается вопросом: "А почему тогда претензии к России? Сами европейцы поступают экономически логично, но непатриотично".Кроме этого, когда трейдеры говорят о высоких ценах, они имеют в виду котировки голландской биржи – она отражает в основном ситуацию на рынке СПГ. Биржа Германии от нее отличается: там на цены влияют российские трубопроводные поставки, поэтому они ниже. Все эти факторы тоже важно учитывать, считает Игорь Юшков.Зачем России давать Украине зарабатывать?Трейдеры нервничают еще и потому, что запасы газа в подземных хранилищах Европы низки, говорит эксперт. "Но почему так произошло? Почему не готовились к зиме? – рассуждает Юшков. – Потому что цена росла на протяжении года, и компании думали: а мало ли, вдруг цена достигнет пика, сейчас куплю тысячу кубометров за 400 долларов, а зимой цена упадет до 300 долларов, и я потерплю убытки. Стало 500 долларов – вот сейчас точно пик цены! И сейчас абсолютно такая же история: боятся закачивать газ в подземные хранилища, потому что а мало ли, вдруг зимой будет дешевле".Более того, многие страны в этом году доставали газ из хранилищ и активно продавали на текущее потребление, ведь 2020 год был совершенно другой, говорит Игорь Юшков. Цены на рынке были сверхнизкие: ниже 100 долларов за тысячу кубометров.Сейчас увеличивать поставки "Газпрому" невыгодно, отмечает Юшков. "Все маршруты, кроме того украинского, загружены на полную мощность, - поясняет он. – Если "Газпром" возьмет сверконтрактные объемы прокачки через Украину, включится повышенный коэффициент, а тариф прокачки и так очень высокий. И встает выбор: прокачать больше газа, но при этом заплатить деньги за дополнительную прокачку, еще и сбить цену на газ в Европе или работать как прежде?"Первый вариант напрочь лишен экономического смысла, говорит эксперт. "Россия и так все долгосрочные контракты выполняет. А в случае дополнительных поставок вся прибавка достанется украинскому оператору, потому что надо платить ему за повышенный транзит", - рассказывает Юшков.Зеленая экономика под вопросомПосле запуска "Северного потока – 2" Россия сможет поставлять газ дополнительно, говорит Игорь Юшков. "Во-первых, он полностью принадлежит "Газпрому", то есть платить надо будет своей же дочерней компании, - объясняет он. – А во-вторых, расстояние от Ямала до Германии на 1800 километров короче маршрута через Украину. За счет меньшей протяженности самих газопроводов "Газпром" тратит меньше энергии. Это с экономической точки зрения самый эффективный способ".Развитие зеленой экономики не сможет отрицательно повлиять на "Северный поток – 2", уверен Юшков. По словам эксперта, Европа должна отказаться от любых ископаемых источников энергии уже к 2050 году. Но инвестиций, которые пока вкладывает ЕС в "зеленую сделку", недостаточно, их надо увеличивать в разы.Помимо этого, Россия наблюдает за трендами в области энергетики. Европа хочет перейти на водород, а водород производят из природного газа, напоминает Игорь Юшков. "И тогда Россия может производить водород, - считает он. – Можно отправлять его по тому же "Северному потоку – 2".На первых порах, возможно, даже не придется модернизировать газопровод, полагает эксперт. "Европейцы говорят о переходном периоде, когда они будут потреблять газоводородную смесь, - говорит он. – До 30% водорода в газ можно подмешивать и поставлять без модернизации газопровода. А далее модернизация будет нужна, но технически это решаемо – нужно будет газопровод специально обработать, чтобы разрушения не происходили".Проблема лишь в том, что европейцы говорят лишь о планах, самого рынка водорода нет, говорит Игорь Юшков. "Никто не производит водород в больших количествах, - считает он. – А пока есть нынешний отопительный сезон, и он показывает всю абсурдность европейской политики. Сначала заставили "Газпром" вписать во все контракты ценообразование с привязкой к хабам, а по контрактам с привязкой к стоимости нефти газ наполовину дешевле. Европейцы расхлебывают свою же энергетическую стратегию".

https://ru.sputnik.md/20210908/maksimum-obnovlen-gaz-v-evrope-snova-dorozhaet-44588813.html

https://ru.sputnik.md/20210906/zavershena-ukladka-posledney-truby-vtoroy-nitki-severnogo-potoka--2-44530278.html

https://ru.sputnik.md/20210902/gaz-severnyi-potok-44433466.html

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в мире, северный поток-2, газ