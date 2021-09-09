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https://ru.sputnik.md/20210909/yushkov-smozhet-li-evropa-otkazatsya-ot-rossiyskogo-gaza-44626986.html
Юшков: сможет ли Европа отказаться от российского газа?
Юшков: сможет ли Европа отказаться от российского газа?
видео Сможет ли Европа отказаться от российского газа
2021-09-09T20:19+0300
2021-09-09T20:19+0300
россия
в мире
северный поток-2
газ
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Последняя труба второй нитки газопровода "Северный поток - 2" была уложена на дно Балтийского моря. Об этом 6 сентября сообщила компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG. А 9 сентября на фьючерсном рынке установлен исторический рекорд – цены тысячи кубометров газа впервые за всю историю торгов превысили отметку в 700 долларов.Как повлияет запуск "Северного потока – 2" на стремительно растущую стоимость газа в Европе? И почему "Газпром" не увеличивает поставки газа на рынок ЕС, когда европейцы опасаются замерзнуть зимой из-за недостаточных запасов газа на отопительный сезон? Особенности энергетической стратегии России в интервью на YouTube-канале "Sputnik на русском" объясняет ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Почему обвиняют Россию, а не НорвегиюЦена октябрьского фьючерса на газ в Европе 9 сентября впервые в истории торгов превысила 700 долларов за тысячу кубометров. Месяц назад фьючерс на газ с ближайшим месяцем погашения стоил 550 долларов за тысячу кубов, а в середине мая – 373 доллара. Европейские газовые трейдеры называют ситуацию "безумием". А ряд европейских СМИ объяснили ценовую гонку происками "Газпрома". Однако у этого абсурда есть логичное объяснение, считает Игорь Юшков.Соответственно, если Европа нуждается в дополнительных объемах СПГ, то ей предлагают примерно такие же цены, как в Азии, объясняет Юшков. Что касается России, с апреля по настоящее время она поставляет одинаковые объемы газа.Алжир также стал экспортировать меньше газа из-за роста внутреннего потребления, приводит другой пример эксперт. И задается вопросом: "А почему тогда претензии к России? Сами европейцы поступают экономически логично, но непатриотично".Кроме этого, когда трейдеры говорят о высоких ценах, они имеют в виду котировки голландской биржи – она отражает в основном ситуацию на рынке СПГ. Биржа Германии от нее отличается: там на цены влияют российские трубопроводные поставки, поэтому они ниже. Все эти факторы тоже важно учитывать, считает Игорь Юшков.Зачем России давать Украине зарабатывать?Трейдеры нервничают еще и потому, что запасы газа в подземных хранилищах Европы низки, говорит эксперт. "Но почему так произошло? Почему не готовились к зиме? – рассуждает Юшков. – Потому что цена росла на протяжении года, и компании думали: а мало ли, вдруг цена достигнет пика, сейчас куплю тысячу кубометров за 400 долларов, а зимой цена упадет до 300 долларов, и я потерплю убытки. Стало 500 долларов – вот сейчас точно пик цены! И сейчас абсолютно такая же история: боятся закачивать газ в подземные хранилища, потому что а мало ли, вдруг зимой будет дешевле".Более того, многие страны в этом году доставали газ из хранилищ и активно продавали на текущее потребление, ведь 2020 год был совершенно другой, говорит Игорь Юшков. Цены на рынке были сверхнизкие: ниже 100 долларов за тысячу кубометров.Сейчас увеличивать поставки "Газпрому" невыгодно, отмечает Юшков. "Все маршруты, кроме того украинского, загружены на полную мощность, - поясняет он. – Если "Газпром" возьмет сверконтрактные объемы прокачки через Украину, включится повышенный коэффициент, а тариф прокачки и так очень высокий. И встает выбор: прокачать больше газа, но при этом заплатить деньги за дополнительную прокачку, еще и сбить цену на газ в Европе или работать как прежде?"Первый вариант напрочь лишен экономического смысла, говорит эксперт. "Россия и так все долгосрочные контракты выполняет. А в случае дополнительных поставок вся прибавка достанется украинскому оператору, потому что надо платить ему за повышенный транзит", - рассказывает Юшков.Зеленая экономика под вопросомПосле запуска "Северного потока – 2" Россия сможет поставлять газ дополнительно, говорит Игорь Юшков. "Во-первых, он полностью принадлежит "Газпрому", то есть платить надо будет своей же дочерней компании, - объясняет он. – А во-вторых, расстояние от Ямала до Германии на 1800 километров короче маршрута через Украину. За счет меньшей протяженности самих газопроводов "Газпром" тратит меньше энергии. Это с экономической точки зрения самый эффективный способ".Развитие зеленой экономики не сможет отрицательно повлиять на "Северный поток – 2", уверен Юшков. По словам эксперта, Европа должна отказаться от любых ископаемых источников энергии уже к 2050 году. Но инвестиций, которые пока вкладывает ЕС в "зеленую сделку", недостаточно, их надо увеличивать в разы.Помимо этого, Россия наблюдает за трендами в области энергетики. Европа хочет перейти на водород, а водород производят из природного газа, напоминает Игорь Юшков. "И тогда Россия может производить водород, - считает он. – Можно отправлять его по тому же "Северному потоку – 2".На первых порах, возможно, даже не придется модернизировать газопровод, полагает эксперт. "Европейцы говорят о переходном периоде, когда они будут потреблять газоводородную смесь, - говорит он. – До 30% водорода в газ можно подмешивать и поставлять без модернизации газопровода. А далее модернизация будет нужна, но технически это решаемо – нужно будет газопровод специально обработать, чтобы разрушения не происходили".Проблема лишь в том, что европейцы говорят лишь о планах, самого рынка водорода нет, говорит Игорь Юшков. "Никто не производит водород в больших количествах, - считает он. – А пока есть нынешний отопительный сезон, и он показывает всю абсурдность европейской политики. Сначала заставили "Газпром" вписать во все контракты ценообразование с привязкой к хабам, а по контрактам с привязкой к стоимости нефти газ наполовину дешевле. Европейцы расхлебывают свою же энергетическую стратегию".
https://ru.sputnik.md/20210908/maksimum-obnovlen-gaz-v-evrope-snova-dorozhaet-44588813.html
https://ru.sputnik.md/20210906/zavershena-ukladka-posledney-truby-vtoroy-nitki-severnogo-potoka--2-44530278.html
https://ru.sputnik.md/20210902/gaz-severnyi-potok-44433466.html
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в мире, северный поток-2, газ

Юшков: сможет ли Европа отказаться от российского газа?

20:19 09.09.2021
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© Sputnik / Dmitrij LeltschukБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - Sputnik Молдова, 1920, 09.09.2021
© Sputnik / Dmitrij Leltschuk
Причастна ли Россия к резкому росту цен на газ в Европе и будет ли эффективен "Северный поток – 2", если ЕС хочет перейти на зеленую экономику, объясняет эксперт.
Последняя труба второй нитки газопровода "Северный поток - 2" была уложена на дно Балтийского моря. Об этом 6 сентября сообщила компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG. А 9 сентября на фьючерсном рынке установлен исторический рекорд – цены тысячи кубометров газа впервые за всю историю торгов превысили отметку в 700 долларов.
Как повлияет запуск "Северного потока – 2" на стремительно растущую стоимость газа в Европе? И почему "Газпром" не увеличивает поставки газа на рынок ЕС, когда европейцы опасаются замерзнуть зимой из-за недостаточных запасов газа на отопительный сезон? Особенности энергетической стратегии России в интервью на YouTube-канале "Sputnik на русском" объясняет ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Почему обвиняют Россию, а не Норвегию

Цена октябрьского фьючерса на газ в Европе 9 сентября впервые в истории торгов превысила 700 долларов за тысячу кубометров. Месяц назад фьючерс на газ с ближайшим месяцем погашения стоил 550 долларов за тысячу кубов, а в середине мая – 373 доллара. Европейские газовые трейдеры называют ситуацию "безумием". А ряд европейских СМИ объяснили ценовую гонку происками "Газпрома". Однако у этого абсурда есть логичное объяснение, считает Игорь Юшков.
"В Азии цены на газ еще больше, - говорит он. – Китай наращивает объем потребления газа. Там есть крупные потребители: Япония, Южная Корея. То есть весь сжиженный природный газ, или СПГ, уходит в Азию. Производители СПГ, естественно, хотят больше заработать, поэтому весь 2021 год отправляют крупные партии на азиатские рынки".
Соответственно, если Европа нуждается в дополнительных объемах СПГ, то ей предлагают примерно такие же цены, как в Азии, объясняет Юшков. Что касается России, с апреля по настоящее время она поставляет одинаковые объемы газа.
"Поэтому, когда Россию обвиняют, что она перекрыла вентиль и шантажирует Европу, что мы постоянно слышим от иностранных СМИ, это не так, - приходит к выводу Игорь Юшков. – Можно посмотреть на других поставщиков трубопроводного газа. В той же Норвегии четвертый год подряд падает объем добычи газа, и она старается побольше его сжижать и отправлять в Азию".
Алжир также стал экспортировать меньше газа из-за роста внутреннего потребления, приводит другой пример эксперт. И задается вопросом: "А почему тогда претензии к России? Сами европейцы поступают экономически логично, но непатриотично".
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - Sputnik Молдова, 1920, 08.09.2021
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Вчера, 16:03
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Кроме этого, когда трейдеры говорят о высоких ценах, они имеют в виду котировки голландской биржи – она отражает в основном ситуацию на рынке СПГ. Биржа Германии от нее отличается: там на цены влияют российские трубопроводные поставки, поэтому они ниже. Все эти факторы тоже важно учитывать, считает Игорь Юшков.

Зачем России давать Украине зарабатывать?

Трейдеры нервничают еще и потому, что запасы газа в подземных хранилищах Европы низки, говорит эксперт. "Но почему так произошло? Почему не готовились к зиме? – рассуждает Юшков. – Потому что цена росла на протяжении года, и компании думали: а мало ли, вдруг цена достигнет пика, сейчас куплю тысячу кубометров за 400 долларов, а зимой цена упадет до 300 долларов, и я потерплю убытки. Стало 500 долларов – вот сейчас точно пик цены! И сейчас абсолютно такая же история: боятся закачивать газ в подземные хранилища, потому что а мало ли, вдруг зимой будет дешевле".
Более того, многие страны в этом году доставали газ из хранилищ и активно продавали на текущее потребление, ведь 2020 год был совершенно другой, говорит Игорь Юшков. Цены на рынке были сверхнизкие: ниже 100 долларов за тысячу кубометров.
"Конечно, зимой Европа не замерзнет, но ей понадобится дополнительная мощность по прокачке газа из России, - считает он. – Россия – практический единственный трубопроводный поставщик, который может увеличить объем добычи газа, увеличить объем поставок. И здесь "Северный поток – 2" позволит России рентабельно прокачивать дополнительные объемы в Европу".
Сейчас увеличивать поставки "Газпрому" невыгодно, отмечает Юшков. "Все маршруты, кроме того украинского, загружены на полную мощность, - поясняет он. – Если "Газпром" возьмет сверконтрактные объемы прокачки через Украину, включится повышенный коэффициент, а тариф прокачки и так очень высокий. И встает выбор: прокачать больше газа, но при этом заплатить деньги за дополнительную прокачку, еще и сбить цену на газ в Европе или работать как прежде?"
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Первый вариант напрочь лишен экономического смысла, говорит эксперт. "Россия и так все долгосрочные контракты выполняет. А в случае дополнительных поставок вся прибавка достанется украинскому оператору, потому что надо платить ему за повышенный транзит", - рассказывает Юшков.

Зеленая экономика под вопросом

После запуска "Северного потока – 2" Россия сможет поставлять газ дополнительно, говорит Игорь Юшков. "Во-первых, он полностью принадлежит "Газпрому", то есть платить надо будет своей же дочерней компании, - объясняет он. – А во-вторых, расстояние от Ямала до Германии на 1800 километров короче маршрута через Украину. За счет меньшей протяженности самих газопроводов "Газпром" тратит меньше энергии. Это с экономической точки зрения самый эффективный способ".
Развитие зеленой экономики не сможет отрицательно повлиять на "Северный поток – 2", уверен Юшков. По словам эксперта, Европа должна отказаться от любых ископаемых источников энергии уже к 2050 году. Но инвестиций, которые пока вкладывает ЕС в "зеленую сделку", недостаточно, их надо увеличивать в разы.
"А это сложно, ведь в итоге за все платит потребитель, а стоимость электроэнергии в Европе и так довольна высока, - говорит Игорь Юшков. – От своих целей Европа не отказывается, но может произойти отсрочка их достижения. Думаю, еще несколько десятилетий газ будет востребован".
Помимо этого, Россия наблюдает за трендами в области энергетики. Европа хочет перейти на водород, а водород производят из природного газа, напоминает Игорь Юшков. "И тогда Россия может производить водород, - считает он. – Можно отправлять его по тому же "Северному потоку – 2".
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"Газпром": газ по "Северному потоку – 2" будет пущен уже в этом году
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На первых порах, возможно, даже не придется модернизировать газопровод, полагает эксперт. "Европейцы говорят о переходном периоде, когда они будут потреблять газоводородную смесь, - говорит он. – До 30% водорода в газ можно подмешивать и поставлять без модернизации газопровода. А далее модернизация будет нужна, но технически это решаемо – нужно будет газопровод специально обработать, чтобы разрушения не происходили".
Проблема лишь в том, что европейцы говорят лишь о планах, самого рынка водорода нет, говорит Игорь Юшков. "Никто не производит водород в больших количествах, - считает он. – А пока есть нынешний отопительный сезон, и он показывает всю абсурдность европейской политики. Сначала заставили "Газпром" вписать во все контракты ценообразование с привязкой к хабам, а по контрактам с привязкой к стоимости нефти газ наполовину дешевле. Европейцы расхлебывают свою же энергетическую стратегию".
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