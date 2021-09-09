Зачем Лукашенко приехал в Москву: ответ Путина

"Уважаемый Александр Григорьевич, очень рад вас видеть. Я попросил вас подъехать для того, чтобы подвести итоги того, что было сделано за последнее время в формировании программ развития Союзного государства", - сказал Путин на встрече с белорусским коллегой в Кремле.