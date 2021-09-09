https://ru.sputnik.md/20210909/zachem-lukashenko-priekhal-v-moskvu-otvet-putina-44629492.html
Зачем Лукашенко приехал в Москву: ответ Путина
Зачем Лукашенко приехал в Москву: ответ Путина
Зачем Лукашенко приехал в Москву: ответ Путина
2021-09-09T19:18+0300
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КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что попросил белорусского лидера Александра Лукашенко приехать на переговоры в Москву, чтобы подвести итоги работы по формированию Союзного государства за последнее время, передает РИА Новости.Он отметил, что в этом направлении на экспертном и на правительственном уровнях на протяжении долгого времени велась напряженная работа.
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в мире, россия, беларусь
Зачем Лукашенко приехал в Москву: ответ Путина
Российский лидер попросил своего белорусского коллегу совершить визит для подведения итогов работ по Союзному государству.
КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik.
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что попросил белорусского лидера Александра Лукашенко приехать на переговоры в Москву, чтобы подвести итоги работы по формированию Союзного государства за последнее время, передает РИА Новости
.
"Уважаемый Александр Григорьевич, очень рад вас видеть. Я попросил вас подъехать для того, чтобы подвести итоги того, что было сделано за последнее время в формировании программ развития Союзного государства", - сказал Путин на встрече с белорусским коллегой в Кремле.
Он отметил, что в этом направлении на экспертном и на правительственном уровнях на протяжении долгого времени велась напряженная работа.