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Зачем Лукашенко приехал в Москву: ответ Путина
Зачем Лукашенко приехал в Москву: ответ Путина
Зачем Лукашенко приехал в Москву: ответ Путина
2021-09-09T19:18+0300
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КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что попросил белорусского лидера Александра Лукашенко приехать на переговоры в Москву, чтобы подвести итоги работы по формированию Союзного государства за последнее время, передает РИА Новости.Он отметил, что в этом направлении на экспертном и на правительственном уровнях на протяжении долгого времени велась напряженная работа.
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в мире, россия, беларусь

Зачем Лукашенко приехал в Москву: ответ Путина

19:18 09.09.2021
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© POOL / Перейти в фотобанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - Sputnik Молдова, 1920, 09.09.2021
© POOL
/
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Российский лидер попросил своего белорусского коллегу совершить визит для подведения итогов работ по Союзному государству.
КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что попросил белорусского лидера Александра Лукашенко приехать на переговоры в Москву, чтобы подвести итоги работы по формированию Союзного государства за последнее время, передает РИА Новости.
"Уважаемый Александр Григорьевич, очень рад вас видеть. Я попросил вас подъехать для того, чтобы подвести итоги того, что было сделано за последнее время в формировании программ развития Союзного государства", - сказал Путин на встрече с белорусским коллегой в Кремле.
Он отметил, что в этом направлении на экспертном и на правительственном уровнях на протяжении долгого времени велась напряженная работа.
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