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Ждут ли Молдову европейские цены на газ – мнения российских экспертов
Ждут ли Молдову европейские цены на газ – мнения российских экспертов
Ждут ли Молдову европейские цены на газ – мнения российских экспертов
2021-09-09T08:30+0300
2021-09-09T08:30+0300
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На этой неделе цена газа на фьючерсном рынке Европы достигла исторического максимума, она превысила 650 долларов за тысячу кубических метров, об этом свидетельствуют данные торгов. Вместе с тем, эксперты утверждают, что новый молдавский контракт с "Газпромом" может обнаружить в себе неприятные сюрпризы – цена на голубое топливо может серьезно подскочить. На сколько? А также – власть объявила о беспрецедентном увеличении пенсий и пособий в стране – есть ли на это ресурсы? Обо всем об этом расскажут эксперты - директор российского Фонда энергетического развития Сергей Пикин, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник и экономист Михаил Пойсик.
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россия, молдова, газпром, газ, утро на sputnik’e, видео

Ждут ли Молдову европейские цены на газ – мнения российских экспертов

08:30 09.09.2021
190
Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" говорим о том какова будет стоимость природного газа по новому контракту с "Газпромом" и выясняем за чей счет в стране повысят пенсии.
На этой неделе цена газа на фьючерсном рынке Европы достигла исторического максимума, она превысила 650 долларов за тысячу кубических метров, об этом свидетельствуют данные торгов. Вместе с тем, эксперты утверждают, что новый молдавский контракт с "Газпромом" может обнаружить в себе неприятные сюрпризы – цена на голубое топливо может серьезно подскочить. На сколько?
А также – власть объявила о беспрецедентном увеличении пенсий и пособий в стране – есть ли на это ресурсы? Обо всем об этом расскажут эксперты - директор российского Фонда энергетического развития Сергей Пикин, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник и экономист Михаил Пойсик.
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