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Ждут ли Молдову европейские цены на газ – мнения российских экспертов

Ждут ли Молдову европейские цены на газ – мнения российских экспертов

Ждут ли Молдову европейские цены на газ – мнения российских экспертов

2021-09-09T08:30+0300

2021-09-09T08:30+0300

2021-09-09T08:30+0300

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На этой неделе цена газа на фьючерсном рынке Европы достигла исторического максимума, она превысила 650 долларов за тысячу кубических метров, об этом свидетельствуют данные торгов. Вместе с тем, эксперты утверждают, что новый молдавский контракт с "Газпромом" может обнаружить в себе неприятные сюрпризы – цена на голубое топливо может серьезно подскочить. На сколько? А также – власть объявила о беспрецедентном увеличении пенсий и пособий в стране – есть ли на это ресурсы? Обо всем об этом расскажут эксперты - директор российского Фонда энергетического развития Сергей Пикин, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник и экономист Михаил Пойсик.

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2021

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Сергей Цуркану https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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Сергей Цуркану https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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