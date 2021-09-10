https://ru.sputnik.md/20210910/assotsiatsiya-restorator-44659629.html
Ассоциация рестораторов: в решении чрезвычайной комиссии есть неясности
Ассоциация рестораторов: в решении чрезвычайной комиссии есть неясности
Ассоциация ресторатор: в решении чрезвычайной комиссии есть неясности
2021-09-10T19:23+0300
2021-09-10T19:23+0300
2021-09-10T19:23+0300
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в молдове
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КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. После того как власти опубликовали полное решение Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ), Ассоциация представителей ресторанного бизнеса Молдовы (MĂR) нашла в некоторых положениях неясности. Как напомнили в ассоциации, в стране было введено чрезвычайное положение в области здравоохранения с 10 сентября по 30 октября, в связи с чем власти установили ряд ограничений в отношении ночных клубов и "танцевальных площадок", сделав доступ для их посетителей лишь на основе определенных документов. В то же время в решении говорится, что органы общественного порядка усилят контроль за выполнением всех этих мер. В заключение своего обращения в организации отметили, что продолжают диалог с властями, чтобы достичь наибольшей ясности в деятельности сектора HoReCa.
https://ru.sputnik.md/20210909/moldove-obyavili-chp-v-zdravookhranenii-s-lr-30-oktyabrya--44621716.html
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в молдове, молдова, кафе, horeca
Ассоциация рестораторов: в решении чрезвычайной комиссии есть неясности
Сфера HoReCa ожидает уточнений по поводу новых ограничений, введенных НЧКОЗ.
КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. После того как власти опубликовали полное решение Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ), Ассоциация представителей ресторанного бизнеса Молдовы (MĂR) нашла в некоторых положениях неясности.
Как напомнили в ассоциации, в стране было введено чрезвычайное положение в области здравоохранения с 10 сентября по 30 октября, в связи с чем власти установили ряд ограничений в отношении ночных клубов и "танцевальных площадок", сделав доступ для их посетителей лишь на основе определенных документов.
В то же время в решении говорится, что органы общественного порядка усилят контроль за выполнением всех этих мер.
"Хотим отметить, что решение НЧКОЗ не содержит ни инструкции, ни механизма для реализации процесса представления документации по COVID-19 посетителями, ни процедуры контроля со стороны учреждений, выполняющих эту функцию. Более того, из общих положений "ночной клуб" и "танцпол" неясно, какие типы заведений общественного питания будут подвергаться проверкам или какие виды деятельности в них", – заявили в ассоциации.
В заключение своего обращения в организации отметили, что продолжают диалог с властями, чтобы достичь наибольшей ясности в деятельности сектора HoReCa.