https://ru.sputnik.md/20210910/assotsiatsiya-restorator-44659629.html

Ассоциация рестораторов: в решении чрезвычайной комиссии есть неясности

Ассоциация рестораторов: в решении чрезвычайной комиссии есть неясности

Ассоциация ресторатор: в решении чрезвычайной комиссии есть неясности

2021-09-10T19:23+0300

2021-09-10T19:23+0300

2021-09-10T19:23+0300

коронавирус

в молдове

молдова

кафе

horeca

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КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. После того как власти опубликовали полное решение Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ), Ассоциация представителей ресторанного бизнеса Молдовы (MĂR) нашла в некоторых положениях неясности. Как напомнили в ассоциации, в стране было введено чрезвычайное положение в области здравоохранения с 10 сентября по 30 октября, в связи с чем власти установили ряд ограничений в отношении ночных клубов и "танцевальных площадок", сделав доступ для их посетителей лишь на основе определенных документов. В то же время в решении говорится, что органы общественного порядка усилят контроль за выполнением всех этих мер. В заключение своего обращения в организации отметили, что продолжают диалог с властями, чтобы достичь наибольшей ясности в деятельности сектора HoReCa.

https://ru.sputnik.md/20210909/moldove-obyavili-chp-v-zdravookhranenii-s-lr-30-oktyabrya--44621716.html

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2021

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, кафе, horeca