https://ru.sputnik.md/20210910/ceban-vstretilsya-mer-kieva-klichko-44648494.html
Ион Чебан и Виталий Кличко встретились в Киеве
Ион Чебан и Виталий Кличко встретились в Киеве
Примар Кишинева Ион Чебан встретился с Виталием Кличко
2021-09-10T15:12+0300
2021-09-10T15:12+0300
2021-09-10T17:26+0300
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КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан находится в Киеве, где провел встречу с мэром украинской столицы Виталием Кличко.Как рассказал Чебан, во время встречи они обсудили ряд тем, представляющих взаимный интерес, и поговорили о перспективах сотрудничества между двумя столицами после перерыва, вызванного пандемией.Кишиневский градоначальник пригласил киевскую администрацию принять участие в инвестиционном форуме, который примэрия молдавской столицы организует весной следующего года.По его словам, до этого времени у совместных групп будут встречи для определения рабочей повестки."В качестве вице-председателя ассоциации примаров (CALM) выдвинул идею о совместной деятельности с Ассоциацией городов Украины, председателем которой является Виталий Кличко", - добавил Чебан.Напомним, Ион Чебан находится с визитом в Киеве, где он также примет участие в Инвестиционном форуме - 2021 и выступит с презентацией.
https://ru.sputnik.md/20210905/cheban-rasskazal-na-kakom-etape-nakhoditsya-razrabotka-novogo-genplana-kishineva-44497815.html
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в мире, кишинев, украина, ион чебан, молдова, киев, виталий кличко
Ион Чебан и Виталий Кличко встретились в Киеве
15:12 10.09.2021 (обновлено: 17:26 10.09.2021)
Планируется обновление повестки дня в рамках Соглашения о сотрудничестве между Кишиневом и Киевом.
КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан находится в Киеве, где провел встречу с мэром украинской столицы Виталием Кличко.
Как рассказал Чебан, во время встречи они обсудили ряд тем, представляющих взаимный интерес, и поговорили о перспективах сотрудничества между двумя столицами после перерыва, вызванного пандемией.
Мы задались целью обновить повестку дня в рамках Соглашения о сотрудничестве между Кишиневом и Киевом.
Кишиневский градоначальник пригласил киевскую администрацию принять участие в инвестиционном форуме, который примэрия молдавской столицы организует весной следующего года.
По его словам, до этого времени у совместных групп будут встречи для определения рабочей повестки.
"В качестве вице-председателя ассоциации примаров (CALM) выдвинул идею о совместной деятельности с Ассоциацией городов Украины, председателем которой является Виталий Кличко", - добавил Чебан.
Напомним, Ион Чебан находится с визитом в Киеве, где он также примет участие в Инвестиционном форуме - 2021 и выступит с презентацией.