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Минздрав: количество новых случаев COVID-19 растет
Минздрав: количество новых случаев COVID-19 растет
Сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове 10 сентября
2021-09-10T18:54+0300
2021-09-10T19:07+0300
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КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 862 новых случая инфицирования COVID-19, из которых 716 – у невакцинированных. Такие данные представили в Минздраве в пятницу.Отмечен 21 случай импорта инфекции: по шесть – из Германии и Италии, по два – из Украины и Греции и по одному – Египта, Казахстана, России, США и Турции.Общее число случаев заражения в стране достигло 273 918.У медработников выявили 14 случаев инфицирования коронавирусом: у четырех врачей, пяти медсестер и пяти сотрудников вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведен 6891 тест.Всего в больницах находится 1031 пациент, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 78 (из них шестеро подключены к аппаратам ИВЛ).В то же время за сутки выздоровело 598 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 261 748.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 14 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 6492.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код". Позднее, 15 июля в столице утвердили "зеленый код", но уже 27 июля спецкомиссия вернула "желтый".Затем, 9 сентября, в Минздраве объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
https://ru.sputnik.md/20210909/moldove-obyavili-chp-v-zdravookhranenii-s-lr-30-oktyabrya--44621716.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, минздрав, статистика

Минздрав: количество новых случаев COVID-19 растет

18:54 10.09.2021 (обновлено: 19:07 10.09.2021)
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 862 новых случая инфицирования COVID-19, из которых 716 – у невакцинированных. Такие данные представили в Минздраве в пятницу.
Отмечен 21 случай импорта инфекции: по шесть – из Германии и Италии, по два – из Украины и Греции и по одному – Египта, Казахстана, России, США и Турции.
Общее число случаев заражения в стране достигло 273 918.
У медработников выявили 14 случаев инфицирования коронавирусом: у четырех врачей, пяти медсестер и пяти сотрудников вспомогательного персонала.
За минувшие сутки проведен 6891 тест.
Всего в больницах находится 1031 пациент, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 78 (из них шестеро подключены к аппаратам ИВЛ).
В то же время за сутки выздоровело 598 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 261 748.
За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 14 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 6492.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП.
Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код". Позднее, 15 июля в столице утвердили "зеленый код", но уже 27 июля спецкомиссия вернула "желтый".
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Затем, 9 сентября, в Минздраве объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
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