https://ru.sputnik.md/20210910/daniya-pobedila-pandemiyu--v-strane-otmenili-vse-koronavirusnye-ogranicheniya-44643644.html
Дания победила пандемию – в стране отменили все коронавирусные ограничения
Дания победила пандемию – в стране отменили все коронавирусные ограничения
Дания победила пандемию – в стране отменили все коронавирусные ограничения
2021-09-10T15:31+0300
2021-09-10T15:31+0300
2021-09-10T15:31+0300
коронавирус
дания
ограничения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2267/02/22670278_0:0:3188:1793_1920x0_80_0_0_8e52002462b1b3c959fb998267a668e6.jpg
КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. В Дании отказались от всех пандемийных ограничений, введенных в 2020 году, передают Известия.Меры действовали в Дании на протяжении 18 месяцев. Теперь королевство стало первой в Евросоюзе страной, полностью вернувшейся к допандемийной повседневной жизни.Как отметил профессор-инфекционист Йенс Лундгрен, теперь коронавирус описывается как одно из инфекционных заболеваний. В случае вспышки коронавируса в школе, к примеру, образовательное учреждение может быть закрыто.Теперь в Дании не требуется пропуск для входа в рестораны, спортивные центры и ночные клубы. Люди вернулись к работе в офисы, открылись учебные заведения.Как отмечает Politico, наряду с успешным внедрением вакцины эксперты указали на высокий уровень доверия населения к властям. Почти три четверти взрослых полностью вакцинированы, а показатели госпитализации от COVID-19 сохраняются на низком уровне.
https://ru.sputnik.md/20210909/kogda-moldove-vvedut-novye-ogranicheniya-44623783.html
дания
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2267/02/22670278_457:0:3188:2048_1920x0_80_0_0_e9aad3d86107a670b00a5af0e3ddcd63.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
дания, ограничения
Дания победила пандемию – в стране отменили все коронавирусные ограничения
Дания стала первой в ЕС страной, полностью вернувшейся к привычной жизни.
КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik.
В Дании отказались от всех пандемийных ограничений, введенных в 2020 году, передают Известия
.
Меры действовали в Дании на протяжении 18 месяцев. Теперь королевство стало первой в Евросоюзе страной, полностью вернувшейся к допандемийной повседневной жизни.
Как отметил профессор-инфекционист Йенс Лундгрен, теперь коронавирус описывается как одно из инфекционных заболеваний. В случае вспышки коронавируса в школе, к примеру, образовательное учреждение может быть закрыто.
"Это напоминание о том, что эпидемия коронавируса еще не закончилась, и многие страны находятся в совершенно другом положении из-за продолжающейся пандемии, потому что у них нет доступа к вакцинированию, которым мы располагаем", — сказал он.
Теперь в Дании не требуется пропуск для входа в рестораны, спортивные центры и ночные клубы. Люди вернулись к работе в офисы, открылись учебные заведения.
Как отмечает Politico, наряду с успешным внедрением вакцины эксперты указали на высокий уровень доверия населения к властям. Почти три четверти взрослых полностью вакцинированы, а показатели госпитализации от COVID-19 сохраняются на низком уровне.