https://ru.sputnik.md/20210910/daniya-pobedila-pandemiyu--v-strane-otmenili-vse-koronavirusnye-ogranicheniya-44643644.html

Дания победила пандемию – в стране отменили все коронавирусные ограничения

Дания победила пандемию – в стране отменили все коронавирусные ограничения

Дания победила пандемию – в стране отменили все коронавирусные ограничения

2021-09-10T15:31+0300

2021-09-10T15:31+0300

2021-09-10T15:31+0300

коронавирус

дания

ограничения

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КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. В Дании отказались от всех пандемийных ограничений, введенных в 2020 году, передают Известия.Меры действовали в Дании на протяжении 18 месяцев. Теперь королевство стало первой в Евросоюзе страной, полностью вернувшейся к допандемийной повседневной жизни.Как отметил профессор-инфекционист Йенс Лундгрен, теперь коронавирус описывается как одно из инфекционных заболеваний. В случае вспышки коронавируса в школе, к примеру, образовательное учреждение может быть закрыто.Теперь в Дании не требуется пропуск для входа в рестораны, спортивные центры и ночные клубы. Люди вернулись к работе в офисы, открылись учебные заведения.Как отмечает Politico, наряду с успешным внедрением вакцины эксперты указали на высокий уровень доверия населения к властям. Почти три четверти взрослых полностью вакцинированы, а показатели госпитализации от COVID-19 сохраняются на низком уровне.

https://ru.sputnik.md/20210909/kogda-moldove-vvedut-novye-ogranicheniya-44623783.html

дания

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дания, ограничения