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Дания победила пандемию – в стране отменили все коронавирусные ограничения
Дания победила пандемию – в стране отменили все коронавирусные ограничения
Дания победила пандемию – в стране отменили все коронавирусные ограничения
2021-09-10T15:31+0300
2021-09-10T15:31+0300
коронавирус
дания
ограничения
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КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. В Дании отказались от всех пандемийных ограничений, введенных в 2020 году, передают Известия.Меры действовали в Дании на протяжении 18 месяцев. Теперь королевство стало первой в Евросоюзе страной, полностью вернувшейся к допандемийной повседневной жизни.Как отметил профессор-инфекционист Йенс Лундгрен, теперь коронавирус описывается как одно из инфекционных заболеваний. В случае вспышки коронавируса в школе, к примеру, образовательное учреждение может быть закрыто.Теперь в Дании не требуется пропуск для входа в рестораны, спортивные центры и ночные клубы. Люди вернулись к работе в офисы, открылись учебные заведения.Как отмечает Politico, наряду с успешным внедрением вакцины эксперты указали на высокий уровень доверия населения к властям. Почти три четверти взрослых полностью вакцинированы, а показатели госпитализации от COVID-19 сохраняются на низком уровне.
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дания, ограничения

Дания победила пандемию – в стране отменили все коронавирусные ограничения

15:31 10.09.2021
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© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанкДевушка на велосипеде у канала Nyhavn в Копенгагене, Дания
Девушка на велосипеде у канала Nyhavn в Копенгагене, Дания - Sputnik Молдова, 1920, 10.09.2021
© Sputnik / Alexey Kudenko
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Дания стала первой в ЕС страной, полностью вернувшейся к привычной жизни.
КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. В Дании отказались от всех пандемийных ограничений, введенных в 2020 году, передают Известия.
Меры действовали в Дании на протяжении 18 месяцев. Теперь королевство стало первой в Евросоюзе страной, полностью вернувшейся к допандемийной повседневной жизни.
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Как отметил профессор-инфекционист Йенс Лундгрен, теперь коронавирус описывается как одно из инфекционных заболеваний. В случае вспышки коронавируса в школе, к примеру, образовательное учреждение может быть закрыто.
"Это напоминание о том, что эпидемия коронавируса еще не закончилась, и многие страны находятся в совершенно другом положении из-за продолжающейся пандемии, потому что у них нет доступа к вакцинированию, которым мы располагаем", — сказал он.
Теперь в Дании не требуется пропуск для входа в рестораны, спортивные центры и ночные клубы. Люди вернулись к работе в офисы, открылись учебные заведения.
Как отмечает Politico, наряду с успешным внедрением вакцины эксперты указали на высокий уровень доверия населения к властям. Почти три четверти взрослых полностью вакцинированы, а показатели госпитализации от COVID-19 сохраняются на низком уровне.
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