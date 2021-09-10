https://ru.sputnik.md/20210910/deshevoe-toplivo-44655480.html

Эксперт: дешевого топлива в Молдове этой осенью не будет

Эксперт: дешевого топлива в Молдове этой осенью не будет

Эксперт: дешевого топлива в Молдове этой осенью не будет

2021-09-10T17:15+0300

2021-09-10T17:15+0300

2021-09-10T17:41+0300

экономика

цены на нефтепродукты

бензин

солярка

газ

аналитика

автомобили

михаил пойсик

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КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. Цены на топливо на молдавских заправках стабильно росли всю неделю, пятница, 10 сентября, исключением не стала – литр бензина A95 подорожал на девять банов.Понятно, что сложившееся положение дел вызывает крайнее раздражение автовладельцев, привычно обвиняющих власти.В конце августа молдавский парламент принял во втором чтении поправки в закон о нефтепродуктах, предполагающий, что теперь Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) устанавливает цены на стандартный бензин А95 и обычную солярку. Регулятор устанавливает цены по специальной формуле, согласно которой конечная стоимость топлива будет зависеть от мировых цен на рынке, курса валют, акцизов, НДС и коммерческой маржи.Принятые поправки и, соответственно, нынешнюю роль НАРЭ многие в Молдове активно критикуют.Однако в молдавском экспертном сообществе бытует и прямо противоположная точка зрения, расценивающая передачу НАРЭ функции ценообразования на энергетическом рынке республики в качестве некоего "предохранителя" от картельных сговоров."Возможно, вы помните случай 2014 года, когда в один день несколько молдавских компаний, торгующих нефтепродуктами, установили одинаковые, буквально до бана, цены, – напомнил в интервью Sputnik Молдова доктор экономики Михаил Пойсик. – Агентство по конкуренции тогда оштрафовало их на два миллиона леев. Дело было в августе, а уже в декабре суд последней инстанции принял решение, что это было "случайное совпадение". Понимаете?"Пойсик утверждает, что всякий раз, когда в Молдове так или иначе отказывались от государственного регулирования, происходили картельные сговоры на энергетическом рынке, и цены на нефтепродукты устанавливались на 5-7% выше, чем у ближайших соседей, – в Румынии и на Украине.Беда Молдовы в том, говорит экономист, что поставщиков энергоресурсов в стране можно пересчитать по пальцам, они легко договариваются между собой, монополизируют рынок и, соответственно, диктуют цены. При этом один процент в цене на нефтепродукты – "это миллионы долларов из наших карманов".В августе нынешнего года случился очередной взмах этих "качелей", и в Молдове вновь ввели государственное регламентирование цен на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ. Ценообразование, по мнению Пойсика, пришло в соответствие с мировыми котировками. Нынешний рост цен в республике обусловлен колебанием цен на международных рынках. Разница только в том, отмечает экономист, что молдавские акцизы отличаются, например, от европейских."Молдавские акцизы (а соответственно, и цены) все еще ниже, чем в Европе. Однако Молдова взяла на себя обязательство подтянуть их до европейских, поскольку более низкие акцизы создают предпосылки для контрабанды нефтепродуктов из республики в ЕС", – сообщил Пойсик.Он отмечает, что ныне молдавские акцизы на этот вид продуктов растут высокими темпами. И это еще один фактор, который явно не будет способствовать низким ценам на топливо в Молдове.Экономист Сергей Робу главную причину роста цен также видит за пределами республики."Пандемия коронавируса создала вакуум спроса на энергоносители. Был период, когда предприятия во всем мире простаивали. Сейчас мы наблюдаем постепенный перезапуск экономик многих стран после вызванного ковидом застоя. Произошел достаточно резкий скачок спроса на энергоресурсы, и рынок предсказуемо отреагировал на это ростом цен. Понятно, что эти процессы не могли обойти Молдову стороной", – говорит эксперт.Робу просит не забывать, что республика, не располагая собственным производством, импортирует все виды топлива. А значит, ситуация внутри Молдовы в первую очередь зависит от мировых тенденций.И здесь, на его взгляд, на первый план выходит вопрос энергетической безопасности страны.Государству следовало бы озаботиться диверсификацией видов топлива, полагает Робу. В частности – способствовать развитию биотоплива. Так, в принятой в свое время в Молдове Энергетической стратегии предполагалось, что 10% топлива в молдавской экономике будет био. Пока планы так и остались планами."Одним из решений проблемы могло был стать продвижение возобновляемых источников энергии во всех областях. Плюс транспортная сфера. Потенциал электрического транспорта в Молдове все еще находится в зачаточной стадии реализации. Так, например, частных автомобилей с электродвигателями в республике около полутора сотен на миллион. Понятно, что необходимо разрабатывать государственные механизмы стимулирования покупок населением электромобилей, скажем, через банковскую систему, посредством привлекательных кредитов под такого рода покупки", – считает Робу.Он приводит в пример Европу. К 2024 году в ЕС полностью прекратится производство дизельных двигателей и автомобилей с ними. Компания BMW к 2030 году намерена производить не менее 50% электрических автомобилей во всей своей линейке, "Фольксваген" – 70%, а шведский концерн "Вольво" через десять лет и вовсе планирует полностью перейти на выпуск электромобилей.То есть у Молдовы, говорит Робу, особых вариантов нет: придется искать принципиально новые решения, попутно ломая привычный взгляд на городской и личный транспорт и принципы его использования.

https://ru.sputnik.md/20210909/nare-maksimalnye-tseny-toplivo-44610031.html

https://ru.sputnik.md/20210819/pochemu-v-moldove-nedostatok-topliva-i-chto-budet-s-tsenami-na-benzin-v-sentyabre-44059970.html

https://ru.sputnik.md/20200312/solnechnaya-batareya-dlya-ulichnogo-osvescheniya-v-tiraspole-rabotayut-nad-proektom-29505691.html

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2021

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цены на нефтепродукты, бензин, солярка, газ, аналитика , автомобили, михаил пойсик