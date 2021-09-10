https://ru.sputnik.md/20210910/ekonomika-moldova-khoroshie-lyudi-44633829.html
Что могут сделать с экономикой Молдовы "хорошие люди"
Что могут сделать с экономикой Молдовы "хорошие люди"
J перспективах экономического развития Молдовы при новом правительстве
2021-09-10T08:30+0300
2021-09-10T08:30+0300
2021-09-10T08:30+0300
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Экономика Молдовы давно больна и существует практически в вегетативном состоянии, питаемая внешними финансовыми инъекциями. Сможет ли новая власть в стране, взвалившая на себя огромную ответственность, что-либо изменить в лучшую сторону? Будет ли дан реальный, а не имитационный бой коррупции и "откатам"? Сможет ли Молдова развивать торговые отношения и с Востоком, и с Западом? А также – каким был летний туристический сезон и что нас ждет осенью. Обо всем этом - в беседе с экономическим экспертом Татьяной Ларюшиной и экспертом в области туризма Прасковьей Кулевой.
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Сергей Цуркану
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Сергей Цуркану
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
молдова, экономика, туризм, утро, видео
Что могут сделать с экономикой Молдовы "хорошие люди"
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" говорим о перспективах экономического развития страны при новом правительстве и о том, каким будет осенний туристический сезон.
Экономика Молдовы давно больна и существует практически в вегетативном состоянии, питаемая внешними финансовыми инъекциями. Сможет ли новая власть в стране, взвалившая на себя огромную ответственность, что-либо изменить в лучшую сторону? Будет ли дан реальный, а не имитационный бой коррупции и "откатам"? Сможет ли Молдова развивать торговые отношения и с Востоком, и с Западом?
А также – каким был летний туристический сезон и что нас ждет осенью. Обо всем этом - в беседе с экономическим экспертом Татьяной Ларюшиной и экспертом в области туризма Прасковьей Кулевой.