Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Protest în fața CEC - Sputnik Молдова, 1920
Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
https://ru.sputnik.md/20210910/glava-mid-czech-priglasil-mayyu-sandu-praga-44645871.html
Глава МИД Чехии пригласил Майю Санду в Прагу
Глава МИД Чехии пригласил Майю Санду в Прагу
Глава МИД Чехии пригласил Майю Санду в Прагу
2021-09-10T14:05+0300
2021-09-10T14:05+0300
политика
в молдове
кишинев
молдова
майя санду
чехия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/09/44624785_0:68:2894:1696_1920x0_80_0_0_d72f41a8ae1595a805dc174093931030.jpg
КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. Министр иностранных дел Чехии Якуб Кульганек пригласил президента Молдовы Майю Санду посетить Прагу. Об этом чешский дипломат заявил в пятницу на брифинге после встречи с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску. По его словам, этот предстоящий визит поспособствует углублению и усилению сотрудничества между двумя странами.Напомним, глава чешской дипломатии находится в Кишиневе с рабочим визитом. Уже было объявлено, что в следующем году ожидается заседание межправительственной молдавско-чешской комиссии. А также стороны планируют провести совместный бизнес-форум. В повестке визита главы МИД Чехии также встреча со спикером парламента Молдовы Игорем Гросу и премьер-министром Натальей Гаврилицей.
https://ru.sputnik.md/20210908/prezident-moldovy-vstretilas-s-glavoy-mid-gretsii-44602356.html
кишинев
молдова
чехия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/09/44624785_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_f0794c89b0f4bcf2d6d25b37eab9eef0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, кишинев, молдова, майя санду, чехия

Глава МИД Чехии пригласил Майю Санду в Прагу

14:05 10.09.2021
93
© AFP 2021 / BERND VON JUTRCZENKAJakub Kulhanek
Jakub Kulhanek - Sputnik Молдова, 1920, 10.09.2021
© AFP 2021 / BERND VON JUTRCZENKA
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Точная дата визита пока неизвестна.
КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. Министр иностранных дел Чехии Якуб Кульганек пригласил президента Молдовы Майю Санду посетить Прагу. Об этом чешский дипломат заявил в пятницу на брифинге после встречи с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску.
"Мы приглашаем президента Майю Санду провести визит в Чехию. Знаю, что уже идет работа над планированием этого визита и установкой даты", - отметил Кульганек.
По его словам, этот предстоящий визит поспособствует углублению и усилению сотрудничества между двумя странами.
Președinția RM - Sputnik Молдова, 1920, 08.09.2021
Политика
Президент Молдовы встретилась с главой МИД Греции
8 сентября, 21:30
247
Напомним, глава чешской дипломатии находится в Кишиневе с рабочим визитом. Уже было объявлено, что в следующем году ожидается заседание межправительственной молдавско-чешской комиссии. А также стороны планируют провести совместный бизнес-форум.
В повестке визита главы МИД Чехии также встреча со спикером парламента Молдовы Игорем Гросу и премьер-министром Натальей Гаврилицей.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:27Новая победа Молдовы на чемпионате Европы по пляжному футболу
14:05Глава МИД Чехии пригласил Майю Санду в Прагу
13:40Попеску - о молдавско-российских отношениях и новом после в РФ
13:16Исследование бороды, жвачки и воздуха – названы лауреаты "Шнобелевской премии"
12:51Глава МИДЕИ: пройдет совместная межправительственная молдавско-чешская комиссия
12:33ВОЗ ждет от России полного пакета документов по "Спутнику V"
12:07Захарова - о завершении строительства "Севпотока-2": призываем не чинить препятствий
11:39Вирус "нипах" активизировался – в Индии объявлен режим повышенной готовности
11:17В Молдове за сутки зафиксировано 20 возгораний сухой растительности
10:55В Кишиневе перекрыли еще одну улицу: маршрут общественного транспорта изменен
10:37Строительство "Северного потока — 2" полностью завершено
10:18Кампания "Снизь скорость. Спеши медленно!" - где располагаются радары полиции
10:03Владимир Путин объяснил причину высоких цен на газ в Европе
09:45Где в Кишиневе 10 сентября находятся мобильные пункты вакцинации
09:17В Москве прощаются с главой МЧС Зиничевым
09:00Пасечник: от чего будет зависеть новая цена на российский газ для Молдовы
08:41Пока все спали: бушующий ураган, свалка из красной икры и ситуация с COVID-19
08:30Что могут сделать с экономикой Молдовы "хорошие люди"
08:00Журавлев: как прозападной Молдове не потерять Россию
07:30Почему на рынке Молдовы снижается предложение и цена столового винограда