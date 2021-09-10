https://ru.sputnik.md/20210910/glava-mid-czech-priglasil-mayyu-sandu-praga-44645871.html
Глава МИД Чехии пригласил Майю Санду в Прагу
Глава МИД Чехии пригласил Майю Санду в Прагу
Глава МИД Чехии пригласил Майю Санду в Прагу
2021-09-10T14:05+0300
2021-09-10T14:05+0300
2021-09-10T14:05+0300
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КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. Министр иностранных дел Чехии Якуб Кульганек пригласил президента Молдовы Майю Санду посетить Прагу. Об этом чешский дипломат заявил в пятницу на брифинге после встречи с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску. По его словам, этот предстоящий визит поспособствует углублению и усилению сотрудничества между двумя странами.Напомним, глава чешской дипломатии находится в Кишиневе с рабочим визитом. Уже было объявлено, что в следующем году ожидается заседание межправительственной молдавско-чешской комиссии. А также стороны планируют провести совместный бизнес-форум. В повестке визита главы МИД Чехии также встреча со спикером парламента Молдовы Игорем Гросу и премьер-министром Натальей Гаврилицей.
https://ru.sputnik.md/20210908/prezident-moldovy-vstretilas-s-glavoy-mid-gretsii-44602356.html
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в молдове, кишинев, молдова, майя санду, чехия
Глава МИД Чехии пригласил Майю Санду в Прагу
Точная дата визита пока неизвестна.
КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. Министр иностранных дел Чехии Якуб Кульганек пригласил президента Молдовы Майю Санду посетить Прагу. Об этом чешский дипломат заявил в пятницу на брифинге после встречи с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску.
"Мы приглашаем президента Майю Санду провести визит в Чехию. Знаю, что уже идет работа над планированием этого визита и установкой даты", - отметил Кульганек.
По его словам, этот предстоящий визит поспособствует углублению и усилению сотрудничества между двумя странами.
Напомним, глава чешской дипломатии находится в Кишиневе с рабочим визитом. Уже было объявлено, что в следующем году ожидается заседание межправительственной молдавско-чешской комиссии. А также стороны планируют провести совместный бизнес-форум.
В повестке визита главы МИД Чехии также встреча со спикером парламента Молдовы Игорем Гросу и премьер-министром Натальей Гаврилицей.