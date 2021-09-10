https://ru.sputnik.md/20210910/golkiper-sherif-markovich-44655737.html
Голкипер "Шерифа" Маркович: "Мы не боимся "Реала" и "Интера"
Голкипер "Шерифа" Маркович: "Мы не боимся "Реала" и "Интера"
Голкипер "Шерифа" Маркович: "Мы не боимся "Реала" и "Интера"
2021-09-10T16:48+0300
2021-09-10T16:48+0300
2021-09-10T16:54+0300
спорт
фк "шериф"
футбол
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ТИРАСПОЛЬ, 10 сен – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Вратарь "Шерифа" Душан Маркович был замечен в одном из тираспольских кафе. Голкипер выпил капучино и поговорил с корреспондентом Sputnik Молдова об успехе клуба в Лиге чемпионов."Команда сейчас на подъеме. После игры в Загребе Вернидуб сказал: "Молодцы". А что еще он мог нам сказать?" – вспоминает Душан Маркович.Сербский вратарь, который провел еврокубковые матчи на трибуне, признался, что мечтает попасть в основной состав и сыграть против одного из грандов. Перед стартом в групповом турнире Лиги чемпионов Маркович рассказал о настроении в команде.Маркович перешел в молдавский чемпионат в начале 2021 года. Сербский вратарь вспомнил, что не знал ни слова по-русски и с Юрием Вернидубом общался на английском. Собеседник шутит, что знание языков в карьере еще понадобятся."Спасибо", "давай", "Лига чемпионов" – вот главные слова на русском сейчас. Я начал учить русский язык здесь. Теперь вот говорю немного. Понимаю вас. Многие сербские футболисты в "Шерифе" учили русский и начинали большую карьеру, например Владимир Волков, Марко Станович", – отметил Маркович."Шериф" – первый молдавский клуб, который прошел в групповой турнир Лиги чемпионов. Желто-черные сыграют против украинского "Шахтера", испанского "Реала" и итальянского "Интера". Пятнадцатого сентября в Тирасполе состоится первый матч против "Шахтера".
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фк "шериф", футбол
Голкипер "Шерифа" Маркович: "Мы не боимся "Реала" и "Интера"
16:48 10.09.2021 (обновлено: 16:54 10.09.2021)
Вратарь тираспольского клуба поделился со Sputnik настроением перед стартом в групповом турнире Лиги чемпионов.
ТИРАСПОЛЬ, 10 сен – Sputnik, Юлия Сорокопуд.
Вратарь "Шерифа" Душан Маркович был замечен в одном из тираспольских кафе. Голкипер выпил капучино и поговорил с корреспондентом Sputnik Молдова
об успехе клуба в Лиге чемпионов.
"Команда сейчас на подъеме. После игры в Загребе Вернидуб сказал: "Молодцы". А что еще он мог нам сказать?" – вспоминает Душан Маркович.
Сербский вратарь, который провел еврокубковые матчи на трибуне, признался, что мечтает попасть в основной состав и сыграть против одного из грандов. Перед стартом в групповом турнире Лиги чемпионов Маркович рассказал о настроении в команде.
"Когда начался квалификационный раунд, мы были уверены в себе и чувствовали, что можем пройти в группу. В команде сейчас отличное настроение. Мы не боимся "Реала" и "Интера". Мы готовы играть с любым клубом. Никакого нет страха перед грандами. Это футбол, надо одинаково хорошо играть со всеми. Так, по крайней мере, я думаю. А что касается первой игры с "Шахтером" – это надо тренера спрашивать, как играть будем", – подчеркнул голкипер "Шерифа".
Маркович перешел в молдавский чемпионат в начале 2021 года. Сербский вратарь вспомнил, что не знал ни слова по-русски и с Юрием Вернидубом общался на английском. Собеседник шутит, что знание языков в карьере еще понадобятся.
"Спасибо", "давай", "Лига чемпионов" – вот главные слова на русском сейчас. Я начал учить русский язык здесь. Теперь вот говорю немного. Понимаю вас. Многие сербские футболисты в "Шерифе" учили русский и начинали большую карьеру, например Владимир Волков, Марко Станович", – отметил Маркович.
"Шериф" – первый молдавский клуб, который прошел в групповой турнир Лиги чемпионов. Желто-черные сыграют против украинского "Шахтера", испанского "Реала" и итальянского "Интера". Пятнадцатого сентября в Тирасполе состоится первый матч против "Шахтера".