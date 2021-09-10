https://ru.sputnik.md/20210910/gorod-trudovoy-doblesti-44660334.html

Двенадцати городам России присвоили звание "Город трудовой доблести"

Двенадцати городам России присвоили звание "Город трудовой доблести"

Двенадцати городам России присвоили звание "Город трудовой доблести"

2021-09-10T20:47+0300

2021-09-10T20:47+0300

2021-09-10T20:47+0300

россия

владимир путин

великая отечественная война

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КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. В пятницу президент России Владимир Путин подписал указ "О присвоении почетного звания "Город трудовой доблести". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.Отмечены 12 населенных пунктов — Алдан, Бологое, Воркута, Дзержинск, Кемерово, Кострома, Лысьва, Мончегорск, Ока, Ступино, Сызрань, Чита.Это звание существует с 2020 года. Им выделяется вклад жителей в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции, "массовый трудовой героизм и самоотверженность".Сообщается, что предложить тот или иной город для присвоения ему данного звания может любой житель или общественное объединение. Сначала инициативу рассматривают органы местного самоуправления, которые при одобрении проекта направляют его в парламент и администрацию региона, те, в свою очередь, уполномочены ходатайствовать перед президентом. Также для заявки необходимо заключение РАН.

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владимир путин, великая отечественная война