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https://ru.sputnik.md/20210910/gorod-trudovoy-doblesti-44660334.html
Двенадцати городам России присвоили звание "Город трудовой доблести"
Двенадцати городам России присвоили звание "Город трудовой доблести"
Двенадцати городам России присвоили звание "Город трудовой доблести"
2021-09-10T20:47+0300
2021-09-10T20:47+0300
россия
владимир путин
великая отечественная война
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КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. В пятницу президент России Владимир Путин подписал указ "О присвоении почетного звания "Город трудовой доблести". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.Отмечены 12 населенных пунктов — Алдан, Бологое, Воркута, Дзержинск, Кемерово, Кострома, Лысьва, Мончегорск, Ока, Ступино, Сызрань, Чита.Это звание существует с 2020 года. Им выделяется вклад жителей в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции, "массовый трудовой героизм и самоотверженность".Сообщается, что предложить тот или иной город для присвоения ему данного звания может любой житель или общественное объединение. Сначала инициативу рассматривают органы местного самоуправления, которые при одобрении проекта направляют его в парламент и администрацию региона, те, в свою очередь, уполномочены ходатайствовать перед президентом. Также для заявки необходимо заключение РАН.
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владимир путин, великая отечественная война

Двенадцати городам России присвоили звание "Город трудовой доблести"

20:47 10.09.2021
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© Sputnik / POOL / Sergei Savostyanov / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - Sputnik Молдова, 1920, 10.09.2021
© Sputnik / POOL / Sergei Savostyanov
/
Перейти в фотобанк
Звание "трудовой доблести" традиционно присуждается городам за вклад их жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне.
КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. В пятницу президент России Владимир Путин подписал указ "О присвоении почетного звания "Город трудовой доблести". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Отмечены 12 населенных пунктов — Алдан, Бологое, Воркута, Дзержинск, Кемерово, Кострома, Лысьва, Мончегорск, Ока, Ступино, Сызрань, Чита.
Это звание существует с 2020 года. Им выделяется вклад жителей в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции, "массовый трудовой героизм и самоотверженность".
Сообщается, что предложить тот или иной город для присвоения ему данного звания может любой житель или общественное объединение. Сначала инициативу рассматривают органы местного самоуправления, которые при одобрении проекта направляют его в парламент и администрацию региона, те, в свою очередь, уполномочены ходатайствовать перед президентом. Также для заявки необходимо заключение РАН.
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