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https://ru.sputnik.md/20210910/grosu-mazheykis-44657587.html
Гросу на встрече с Мажейксом: партнерство с ЕС - в повестке парламента
Гросу на встрече с Мажейксом: партнерство с ЕС - в повестке парламента
Игорь Гросу встретился с послом ЕС в Молдове Янисом Мажейксом
2021-09-10T17:44+0300
2021-09-10T17:50+0300
политика
в молдове
кишинев
молдова
игорь гросу
европейский союз
парламент
янис мажейкс
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КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. Председатель парламента Игорь Гросу провел в пятницу встречу с новым главой представительства Европейского союза в Молдове Янисом Мажейксом, сменившим на этом посту Петера Михалко.Как сообщили в пресс-службе парламента, Гросу пожелал дипломату успехов в исполнении своего мандата, заверив его в полной открытости парламента для сотрудничества с делегацией ЕС.Гросу добавил, что законодательный орган нового созыва ускорит реализацию реформ, имеющих решающее значение для граждан и для отношений с ЕС, в том числе законодательных."Построение верховенства закона, реформы в сфере правосудия и борьбы с коррупцией, прозрачность регулирующих актов важны для восстановления доверия граждан и внешних партнеров, а также и для развития страны", – подчеркнул Гросу.Председатель парламента обозначил приоритетные задачи законодательной повестки на ближайший период в соответствии с программой деятельности правительства страны. Янис Мажейкс заверил в открытости к продолжению взаимодействия делегации ЕС с парламентом нашей страны по всем темам общей повестки дня.В рамках встречи председатель парламента также выразил благодарность странам-членам ЕС за поддержку в борьбе с COVID-19.
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в молдове, кишинев, молдова, игорь гросу, европейский союз, парламент, янис мажейкс

Гросу на встрече с Мажейксом: партнерство с ЕС - в повестке парламента

17:44 10.09.2021 (обновлено: 17:50 10.09.2021)
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© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova Депутаты парламента Молдовы рассматривают вотум доверия правительству Гаврилицы
 Депутаты парламента Молдовы рассматривают вотум доверия правительству Гаврилицы - Sputnik Молдова, 1920, 10.09.2021
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Юлия Липовая
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Молдавский парламент открыт к сотрудничеству с делегацией ЕС в Кишиневе.
КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. Председатель парламента Игорь Гросу провел в пятницу встречу с новым главой представительства Европейского союза в Молдове Янисом Мажейксом, сменившим на этом посту Петера Михалко.
Как сообщили в пресс-службе парламента, Гросу пожелал дипломату успехов в исполнении своего мандата, заверив его в полной открытости парламента для сотрудничества с делегацией ЕС.

"Высоко ценим поддержку, которую ЕС оказывает нашему государству в процессе европейской интеграции. Делегация ЕС играет важную роль в этом процессе. Стратегическое партнерство с Европейским Союзом будет предметом максимальной актуальности в повестке дня парламента", – заявил спикер.

Гросу добавил, что законодательный орган нового созыва ускорит реализацию реформ, имеющих решающее значение для граждан и для отношений с ЕС, в том числе законодательных.
"Построение верховенства закона, реформы в сфере правосудия и борьбы с коррупцией, прозрачность регулирующих актов важны для восстановления доверия граждан и внешних партнеров, а также и для развития страны", – подчеркнул Гросу.
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Председатель парламента обозначил приоритетные задачи законодательной повестки на ближайший период в соответствии с программой деятельности правительства страны.
Янис Мажейкс заверил в открытости к продолжению взаимодействия делегации ЕС с парламентом нашей страны по всем темам общей повестки дня.
В рамках встречи председатель парламента также выразил благодарность странам-членам ЕС за поддержку в борьбе с COVID-19.
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