https://ru.sputnik.md/20210910/grosu-mazheykis-44657587.html

Гросу на встрече с Мажейксом: партнерство с ЕС - в повестке парламента

Гросу на встрече с Мажейксом: партнерство с ЕС - в повестке парламента

Игорь Гросу встретился с послом ЕС в Молдове Янисом Мажейксом

2021-09-10T17:44+0300

2021-09-10T17:44+0300

2021-09-10T17:50+0300

политика

в молдове

кишинев

молдова

игорь гросу

европейский союз

парламент

янис мажейкс

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КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. Председатель парламента Игорь Гросу провел в пятницу встречу с новым главой представительства Европейского союза в Молдове Янисом Мажейксом, сменившим на этом посту Петера Михалко.Как сообщили в пресс-службе парламента, Гросу пожелал дипломату успехов в исполнении своего мандата, заверив его в полной открытости парламента для сотрудничества с делегацией ЕС.Гросу добавил, что законодательный орган нового созыва ускорит реализацию реформ, имеющих решающее значение для граждан и для отношений с ЕС, в том числе законодательных."Построение верховенства закона, реформы в сфере правосудия и борьбы с коррупцией, прозрачность регулирующих актов важны для восстановления доверия граждан и внешних партнеров, а также и для развития страны", – подчеркнул Гросу.Председатель парламента обозначил приоритетные задачи законодательной повестки на ближайший период в соответствии с программой деятельности правительства страны. Янис Мажейкс заверил в открытости к продолжению взаимодействия делегации ЕС с парламентом нашей страны по всем темам общей повестки дня.В рамках встречи председатель парламента также выразил благодарность странам-членам ЕС за поддержку в борьбе с COVID-19.

https://ru.sputnik.md/20210902/novyy-posol-44437158.html

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в молдове, кишинев, молдова, игорь гросу, европейский союз, парламент, янис мажейкс