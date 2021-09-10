https://ru.sputnik.md/20210910/issledovanie-boroda-zhvachka-vozdukh-laureaty-shnobelevskaea-premiia-44638893.html
Исследование бороды, жвачки и воздуха – названы лауреаты "Шнобелевской премии"
Исследование бороды, жвачки и воздуха – названы лауреаты "Шнобелевской премии"
Исследование бороды, жвачки и воздуха – названы лауреаты "Шнобелевской премии"
2021-09-10T13:16+0300
2021-09-10T13:16+0300
2021-09-10T13:16+0300
премия
ученые
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КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. Американские ученые были удостоены "Шнобелевской премии" за то, что в ходе эксперимента нашли доказательства того, что борода у мужчин может защищать от ударов в лицо. Награду за выявление "защитных функций" бороды при ударах в лицо присудили исследователям в категории "Премия мира".Очередная, 31-я церемония вручения "Шнобелевской премии" (известной также как антинобелевская премия) состоялась в онлайн-формате, лауреатами стали ученые из 24 стран, передает РИА Новости.Премия по медицине была присуждена исследователям, доказавшим, что оргазм настолько же эффективен в снятии заложенности носа, как и противоотечные средства.Награду в области экономики завоевали европейские ученые, которые доказали, что степень ожирения политиков коррелирует с уровнем коррупции в стране.Премию по химии получила группа ученых из Германии, Британии, Греции и Австралии, которые исследовали химический состав воздуха в кинотеатрах с целью выяснить, есть ли связь между запахами, которые выделяют зрители, и сценами насилия, антисоциального поведения, употребления наркотиков, показанных в фильмах.Премию по экологии получили ученые из Испании и Ирана за применение генетического анализа в изучении видов бактерий, находящихся в выброшенных жевательных резинках на тротуарах в разных странах.Как сообщают организаторы, всего было вручено десять премий.
https://ru.sputnik.md/20210822/uchenye-gramm-kolbasa-otnimaet-27-sekund-zhizni-chelovek-44141672.html
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премия, ученые
Исследование бороды, жвачки и воздуха – названы лауреаты "Шнобелевской премии"
Ученые из 24 стран стали лауреатами 31-й "Шнобелевской премии", которая прошла онлайн.
КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. Американские ученые были удостоены "Шнобелевской премии" за то, что в ходе эксперимента нашли доказательства того, что борода у мужчин может защищать от ударов в лицо. Награду за выявление "защитных функций" бороды при ударах в лицо присудили исследователям в категории "Премия мира".
Очередная, 31-я церемония вручения "Шнобелевской премии" (известной также как антинобелевская премия) состоялась в онлайн-формате, лауреатами стали ученые из 24 стран, передает РИА Новости
.
Премия по медицине была присуждена исследователям, доказавшим, что оргазм настолько же эффективен в снятии заложенности носа, как и противоотечные средства.
Награду в области экономики завоевали европейские ученые, которые доказали, что степень ожирения политиков коррелирует с уровнем коррупции в стране.
Премию по химии получила группа ученых из Германии, Британии, Греции и Австралии, которые исследовали химический состав воздуха в кинотеатрах с целью выяснить, есть ли связь между запахами, которые выделяют зрители, и сценами насилия, антисоциального поведения, употребления наркотиков, показанных в фильмах.
Премию по экологии получили ученые из Испании и Ирана за применение генетического анализа в изучении видов бактерий, находящихся в выброшенных жевательных резинках на тротуарах в разных странах.
Как сообщают организаторы, всего было вручено десять премий.