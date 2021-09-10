Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Микрофон - Sputnik Молдова, 1920
Культура
Все о культуре, музыке, театре, живописи и модных трендах в Молдове и в мире – читайте на Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20210910/klip-natalia-gordienko-44663538.html
Кураж, танцы и страсть – вышел новый клип Натальи Гордиенко
Кураж, танцы и страсть – вышел новый клип Натальи Гордиенко
Кураж, танцы и страсть – вышел новый клип Натальи Гордиенко
2021-09-10T23:35+0300
2021-09-10T23:35+0300
культура
премьера
наталья гордиенко
видеоклип
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/05/33870368_0:283:2048:1435_1920x0_80_0_0_5cfba7d59c8a583e506d5f04cdab6e8c.jpg
КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. Молдавская певица Наталья Гордиенко представила в пятницу, 10 сентября, клип на сингл High heels ("Высокие каблуки"), премьера которого состоялась не так давно на фестивале "Новая волна" в Сочи."Скорость, авантюры, кураж, танцы, страсть… Я выбираю только самые высокие каблуки и самые настоящие эмоции! Присоединяйтесь к миру High heels и заряжайтесь сексуальным вайбом города", – написала певица на своей странице в социальной сети.Композиция и клип – динамичные, с четким ритмом и слегка провокационные – следуют в русле настроения песни Sugar, которую Гордиенко исполнила на "Евровидении 2020". Сообщается, что ради эффектной сцены в клипе девушка не побоялась выполнить опасный каскадерский трюк и поднялась на тросах над Дарницким мостом в центре Киева. Музыку к High heels сочинил греческий композитор Димитрис Контопулос, текст – американка Шэрон Вон.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Дмитрий Терехов
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Дмитрий Терехов
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/05/33870368_0:91:2048:1627_1920x0_80_0_0_32afbb3f0e111803ef3ec9d27e8de199.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
премьера, наталья гордиенко, видеоклип, в молдове

Кураж, танцы и страсть – вышел новый клип Натальи Гордиенко

23:35 10.09.2021
9
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНаталья Гордиенко
Наталья Гордиенко - Sputnik Молдова, 1920, 10.09.2021
© Sputnik / Алексей Майшев
/
Перейти в фотобанк
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Композиция и клип – динамичные, с четким ритмом и слегка провокационные – следуют в русле настроения песни Sugar, которую Гордиенко исполнила на "Евровидении 2020".
КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. Молдавская певица Наталья Гордиенко представила в пятницу, 10 сентября, клип на сингл High heels ("Высокие каблуки"), премьера которого состоялась не так давно на фестивале "Новая волна" в Сочи.
"Скорость, авантюры, кураж, танцы, страсть… Я выбираю только самые высокие каблуки и самые настоящие эмоции! Присоединяйтесь к миру High heels и заряжайтесь сексуальным вайбом города", – написала певица на своей странице в социальной сети.
Композиция и клип – динамичные, с четким ритмом и слегка провокационные – следуют в русле настроения песни Sugar, которую Гордиенко исполнила на "Евровидении 2020".
Сообщается, что ради эффектной сцены в клипе девушка не побоялась выполнить опасный каскадерский трюк и поднялась на тросах над Дарницким мостом в центре Киева.
Музыку к High heels сочинил греческий композитор Димитрис Контопулос, текст – американка Шэрон Вон.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
23:35Кураж, танцы и страсть – вышел новый клип Натальи Гордиенко
23:09Разработчик вакцины от COVID-19 рассказал об изменении тактики вакцинации
22:40Молдавский Минздрав – врачам: нет прививки – нет пособий
22:13Способен ли парламент Молдовы сотрудничать и с Западом, и с Востоком
21:44В России выпустят монеты, посвященные борьбе с коронавирусом
21:16Снова подорожание топлива: НАРЭ опубликовало максимальные цены
20:47Двенадцати городам России присвоили звание "Город трудовой доблести"
20:19В Национальной армии Молдовы усилены антиковидные меры
19:52"Слышны отголоски КВН": Лавров оценил заявление Зеленского о войне с Россией
19:23Ассоциация рестораторов: в решении чрезвычайной комиссии есть неясности
18:54Минздрав: количество новых случаев COVID-19 растет
18:42Воронин – о строительстве ГЭС на Днестре: это большой скандал
18:13В шаге от затора: еще одно судно село на мель в Суэцком канале
17:44Гросу провел встречу с послом ЕС в Молдове Мажейксом
17:15Эксперт: дешевого топлива в Молдове этой осенью не будет
16:48Голкипер "Шерифа" Маркович: "Мы не боимся "Реала" и "Интера"
16:17Военный переворот взвинтил цены. Кто выиграет от передела на рынке
15:48Воронин – об участии Санду в "Крымской платформе": это дорого обойдется Молдове
15:31Дания победила пандемию – в стране отменили все коронавирусные ограничения
15:12Ион Чебан и Виталий Кличко встретились в Киеве