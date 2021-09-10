https://ru.sputnik.md/20210910/klip-natalia-gordienko-44663538.html

Кураж, танцы и страсть – вышел новый клип Натальи Гордиенко

Кураж, танцы и страсть – вышел новый клип Натальи Гордиенко

Кураж, танцы и страсть – вышел новый клип Натальи Гордиенко

2021-09-10T23:35+0300

2021-09-10T23:35+0300

2021-09-10T23:35+0300

культура

премьера

наталья гордиенко

видеоклип

в молдове

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КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. Молдавская певица Наталья Гордиенко представила в пятницу, 10 сентября, клип на сингл High heels ("Высокие каблуки"), премьера которого состоялась не так давно на фестивале "Новая волна" в Сочи."Скорость, авантюры, кураж, танцы, страсть… Я выбираю только самые высокие каблуки и самые настоящие эмоции! Присоединяйтесь к миру High heels и заряжайтесь сексуальным вайбом города", – написала певица на своей странице в социальной сети.Композиция и клип – динамичные, с четким ритмом и слегка провокационные – следуют в русле настроения песни Sugar, которую Гордиенко исполнила на "Евровидении 2020". Сообщается, что ради эффектной сцены в клипе девушка не побоялась выполнить опасный каскадерский трюк и поднялась на тросах над Дарницким мостом в центре Киева. Музыку к High heels сочинил греческий композитор Димитрис Контопулос, текст – американка Шэрон Вон.

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2021

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премьера, наталья гордиенко, видеоклип, в молдове