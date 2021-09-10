https://ru.sputnik.md/20210910/lavrov-zayavlenie-44662934.html
"Слышны отголоски КВН": Лавров оценил заявление Зеленского о войне с Россией
"Слышны отголоски КВН": Лавров оценил заявление Зеленского о войне с Россией
"Слышны отголоски КВН": Лавров оценил заявление Зеленского о войне с Россией
2021-09-10T19:52+0300
2021-09-10T19:52+0300
2021-09-10T19:52+0300
политика
украина
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владимир зеленский
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КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что слышит в словах украинского лидера Владимира Зеленского "отголоски КВН".Российский министр выразил сожаление, что Зеленский, который пришел к власти совсем под другими лозунгами и получил поддержку в том числе и на востоке Украины, теперь заявляет, что тот, кто живет на Украине и считает себя русским, должен уехать в Россию, пишет РИА Новости.Ранее Зеленский заявил, что Донбасс "никогда не будет русской территорией", а тем, кто любит РФ и хочет вхождения региона в ее состав, предложил "искать себе место в России". Он также выразил мнение, что "без Украины на этой территории цивилизации не будет". Также Зеленский, говоря о планах баллотироваться повторно, заявил, что лучше выполнит все, что обещал, за один срок, и поедет отдыхать.
https://ru.sputnik.md/20210827/deputat-gosdumy-prezident-zelenskiy-poet-s-chuzhogo-golosa-44306923.html
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"Слышны отголоски КВН": Лавров оценил заявление Зеленского о войне с Россией
Выступая на форуме современной журналистики "Вся Россия-2021", глава МИД РФ прокомментировал заявления украинского президента о возможной войне с Россией.
КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что слышит в словах украинского лидера Владимира Зеленского "отголоски КВН".
Российский министр выразил сожаление, что Зеленский, который пришел к власти совсем под другими лозунгами и получил поддержку в том числе и на востоке Украины, теперь заявляет, что тот, кто живет на Украине и считает себя русским, должен уехать в Россию, пишет РИА Новости
.
Ранее Зеленский заявил, что Донбасс "никогда не будет русской территорией", а тем, кто любит РФ и хочет вхождения региона в ее состав, предложил "искать себе место в России". Он также выразил мнение, что "без Украины на этой территории цивилизации не будет". Также Зеленский, говоря о планах баллотироваться повторно, заявил, что лучше выполнит все, что обещал, за один срок, и поедет отдыхать.
"То, как он выполняет то, что обещал, мы прекрасно видим... Я вижу здесь еще отголоски КВН. Может быть, таким образом нужно завоевывать сердца своих избирателей? Но это печально, если другого способа не осталось", – сказал Лавров.