https://ru.sputnik.md/20210910/lavrov-zayavlenie-44662934.html

"Слышны отголоски КВН": Лавров оценил заявление Зеленского о войне с Россией

"Слышны отголоски КВН": Лавров оценил заявление Зеленского о войне с Россией

"Слышны отголоски КВН": Лавров оценил заявление Зеленского о войне с Россией

2021-09-10T19:52+0300

2021-09-10T19:52+0300

2021-09-10T19:52+0300

политика

украина

россия

сергей лавров

владимир зеленский

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КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что слышит в словах украинского лидера Владимира Зеленского "отголоски КВН".Российский министр выразил сожаление, что Зеленский, который пришел к власти совсем под другими лозунгами и получил поддержку в том числе и на востоке Украины, теперь заявляет, что тот, кто живет на Украине и считает себя русским, должен уехать в Россию, пишет РИА Новости.Ранее Зеленский заявил, что Донбасс "никогда не будет русской территорией", а тем, кто любит РФ и хочет вхождения региона в ее состав, предложил "искать себе место в России". Он также выразил мнение, что "без Украины на этой территории цивилизации не будет". Также Зеленский, говоря о планах баллотироваться повторно, заявил, что лучше выполнит все, что обещал, за один срок, и поедет отдыхать.

https://ru.sputnik.md/20210827/deputat-gosdumy-prezident-zelenskiy-poet-s-chuzhogo-golosa-44306923.html

украина

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украина, россия, сергей лавров, владимир зеленский