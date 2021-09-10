https://ru.sputnik.md/20210910/moldavskiy-minzdrav-44663090.html
Молдавский Минздрав – врачам: нет прививки – нет пособий
Молдавский Минздрав – врачам: нет прививки – нет пособий
Молдавский Минздрав врачам: нет прививки – нет пособий
2021-09-10T22:40+0300
2021-09-10T22:40+0300
2021-09-10T22:40+0300
коронавирус
пособия
медработники
минздрав молдовы
вакцинация
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. Министерство здравоохранения Молдовы вынесло на общественные обсуждения проект постановления правительства, согласно которому не прошедшие вакцинацию от COVID-19 медицинские работники не получат пособия в случае заражения. Напомним, размер единовременного пособия от государства медработнику в случае заражения последнего новым типом коронавируса составляет 16 тысяч леев. Сообщается также, Пособие в размере ста тысяч леев также не будет выплачено в случае смерти медицинского работника, зараженного новым коронавирусом, если он не был вакцинирован.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
пособия, медработники, минздрав молдовы, вакцинация, в молдове, молдова
Молдавский Минздрав – врачам: нет прививки – нет пособий
Поскольку всем сотрудникам системы здравоохранения Молдовы был обеспечен и продолжает обеспечивается беспрепятственный доступ к вакцинам, отказ от иммунизации должен повлечь за собой ответственность, считают молдавские власти.
КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. Министерство здравоохранения Молдовы вынесло на общественные обсуждения проект постановления правительства, согласно которому не прошедшие вакцинацию от COVID-19 медицинские работники не получат пособия в случае заражения.
Напомним, размер единовременного пособия от государства медработнику в случае заражения последнего новым типом коронавируса составляет 16 тысяч леев.
"Вакцинация от COVID-19 – эффективная мера профилактики и снижения риска заражения коронавирусом. Поскольку всем сотрудникам системы здравоохранения Молдовы был обеспечен и продолжает обеспечивается беспрепятственный доступ к вакцинам, медицинские работники, которые уклоняются от иммунизации, больше не будут входить в категорию тех, кто имеет право на получение пособия от государства в случае заражения COVID", – говорится на официальном интернет-ресурсе Минздрава.
Сообщается также, Пособие в размере ста тысяч леев также не будет выплачено в случае смерти медицинского работника, зараженного новым коронавирусом, если он не был вакцинирован.