Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Участники соревнований по академической гребле во время заезда на XXV Летних Олимпийских играх в Барселоне - Sputnik Молдова, 1920
Спорт
Читайте о самых актуальных спортивных событиях в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20210910/moldova-chempionat-evropy-po-plyazhnomu-futbolu-44647834.html
Новая победа Молдовы на чемпионате Европы по пляжному футболу
Новая победа Молдовы на чемпионате Европы по пляжному футболу
Новая победа Молдовы на Чемпионате Европы по пляжному футболу
2021-09-10T14:27+0300
2021-09-10T14:27+0300
спорт
в молдове
молдова
португалия
пляжный футбол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/01/43473082_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_95f58381c95c44fe0c259f533f77709d.jpg
КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. Сборная Молдовы по пляжному футболу одержала новую победу в групповом этапе финального турнира чемпионата Европы в дивизионе Б (Euro Beach Soccer League). На этот раз молдавские спортсмены обыграли сборную Чехии. Игра завершилась со счетом 2:1. Дубль в ворота чеха оформил Николае Игнат. Соревнования проходят в португальском городе Фигейра-да-Фош.Следующий матч молдавской команды пройдет в субботу против команды из Эстонии. Ранее отечественные футболисты обыграли шведов со счетом 3:5. Напомним, молдавская сборная прошла в финальный турнир этого чемпионата в начале августа. На чемпионате отечественные спортсмены борются за место в европейской элите пляжного футбола.
молдова
португалия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/01/43473082_53:0:1120:800_1920x0_80_0_0_c559040a64735570a13ed79820ac83de.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, португалия, пляжный футбол

Новая победа Молдовы на чемпионате Европы по пляжному футболу

14:27 10.09.2021
10
© Photo : FEDERAȚIA MOLDOVENEASCA DE FOTBALMoldova a devenit campioana calificărilor europene la fotbal pe plajă
Moldova a devenit campioana calificărilor europene la fotbal pe plajă - Sputnik Молдова, 1920, 10.09.2021
© Photo : FEDERAȚIA MOLDOVENEASCA DE FOTBAL
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Молдова уверенно обыграла команду Чехии.
КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. Сборная Молдовы по пляжному футболу одержала новую победу в групповом этапе финального турнира чемпионата Европы в дивизионе Б (Euro Beach Soccer League). На этот раз молдавские спортсмены обыграли сборную Чехии.
Игра завершилась со счетом 2:1. Дубль в ворота чеха оформил Николае Игнат.
Соревнования проходят в португальском городе Фигейра-да-Фош.
Следующий матч молдавской команды пройдет в субботу против команды из Эстонии.
Ранее отечественные футболисты обыграли шведов со счетом 3:5.
Напомним, молдавская сборная прошла в финальный турнир этого чемпионата в начале августа. На чемпионате отечественные спортсмены борются за место в европейской элите пляжного футбола.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:27Новая победа Молдовы на чемпионате Европы по пляжному футболу
14:05Глава МИД Чехии пригласил Майю Санду в Прагу
13:40Попеску - о молдавско-российских отношениях и новом после в РФ
13:16Исследование бороды, жвачки и воздуха – названы лауреаты "Шнобелевской премии"
12:51Глава МИДЕИ: пройдет совместная межправительственная молдавско-чешская комиссия
12:33ВОЗ ждет от России полного пакета документов по "Спутнику V"
12:07Захарова - о завершении строительства "Севпотока-2": призываем не чинить препятствий
11:39Вирус "нипах" активизировался – в Индии объявлен режим повышенной готовности
11:17В Молдове за сутки зафиксировано 20 возгораний сухой растительности
10:55В Кишиневе перекрыли еще одну улицу: маршрут общественного транспорта изменен
10:37Строительство "Северного потока — 2" полностью завершено
10:18Кампания "Снизь скорость. Спеши медленно!" - где располагаются радары полиции
10:03Владимир Путин объяснил причину высоких цен на газ в Европе
09:45Где в Кишиневе 10 сентября находятся мобильные пункты вакцинации
09:17В Москве прощаются с главой МЧС Зиничевым
09:00Пасечник: от чего будет зависеть новая цена на российский газ для Молдовы
08:41Пока все спали: бушующий ураган, свалка из красной икры и ситуация с COVID-19
08:30Что могут сделать с экономикой Молдовы "хорошие люди"
08:00Журавлев: как прозападной Молдове не потерять Россию
07:30Почему на рынке Молдовы снижается предложение и цена столового винограда