https://ru.sputnik.md/20210910/moldova-chempionat-evropy-po-plyazhnomu-futbolu-44647834.html

Новая победа Молдовы на чемпионате Европы по пляжному футболу

Новая победа Молдовы на чемпионате Европы по пляжному футболу

Новая победа Молдовы на Чемпионате Европы по пляжному футболу

2021-09-10T14:27+0300

2021-09-10T14:27+0300

2021-09-10T14:27+0300

спорт

в молдове

молдова

португалия

пляжный футбол

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КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. Сборная Молдовы по пляжному футболу одержала новую победу в групповом этапе финального турнира чемпионата Европы в дивизионе Б (Euro Beach Soccer League). На этот раз молдавские спортсмены обыграли сборную Чехии. Игра завершилась со счетом 2:1. Дубль в ворота чеха оформил Николае Игнат. Соревнования проходят в португальском городе Фигейра-да-Фош.Следующий матч молдавской команды пройдет в субботу против команды из Эстонии. Ранее отечественные футболисты обыграли шведов со счетом 3:5. Напомним, молдавская сборная прошла в финальный турнир этого чемпионата в начале августа. На чемпионате отечественные спортсмены борются за место в европейской элите пляжного футбола.

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, португалия, пляжный футбол