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Новая победа Молдовы на чемпионате Европы по пляжному футболу
Новая победа Молдовы на чемпионате Европы по пляжному футболу
Новая победа Молдовы на Чемпионате Европы по пляжному футболу
2021-09-10T14:27+0300
2021-09-10T14:27+0300
2021-09-10T14:27+0300
спорт
в молдове
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пляжный футбол
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КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. Сборная Молдовы по пляжному футболу одержала новую победу в групповом этапе финального турнира чемпионата Европы в дивизионе Б (Euro Beach Soccer League). На этот раз молдавские спортсмены обыграли сборную Чехии. Игра завершилась со счетом 2:1. Дубль в ворота чеха оформил Николае Игнат. Соревнования проходят в португальском городе Фигейра-да-Фош.Следующий матч молдавской команды пройдет в субботу против команды из Эстонии. Ранее отечественные футболисты обыграли шведов со счетом 3:5. Напомним, молдавская сборная прошла в финальный турнир этого чемпионата в начале августа. На чемпионате отечественные спортсмены борются за место в европейской элите пляжного футбола.
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в молдове, молдова, португалия, пляжный футбол
Новая победа Молдовы на чемпионате Европы по пляжному футболу
Молдова уверенно обыграла команду Чехии.
КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. Сборная Молдовы по пляжному футболу одержала новую победу в групповом этапе финального турнира чемпионата Европы в дивизионе Б (Euro Beach Soccer League). На этот раз молдавские спортсмены обыграли сборную Чехии.
Игра завершилась со счетом 2:1. Дубль в ворота чеха оформил Николае Игнат.
Соревнования проходят в португальском городе Фигейра-да-Фош.
Следующий матч молдавской команды пройдет в субботу против команды из Эстонии.
Ранее отечественные футболисты обыграли шведов со счетом 3:5.
Напомним, молдавская сборная прошла в финальный турнир этого чемпионата в начале августа. На чемпионате отечественные спортсмены борются за место в европейской элите пляжного футбола.