https://ru.sputnik.md/20210910/moldova-proydet-sovmestnaya-mezhpravitelstvennaya-czech-44645496.html

Глава МИДЕИ: пройдет совместная межправительственная молдавско-чешская комиссия

Глава МИДЕИ: пройдет совместная межправительственная молдавско-чешская комиссия

Глава МИДЕИ: пройдет совместная межправительственная молдо-чешская комиссия

2021-09-10T12:51+0300

2021-09-10T12:51+0300

2021-09-10T13:04+0300

политика

в молдове

кишинев

молдова

чехия

нику попеску

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КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. В начале следующего года пройдет пятое заседание межправительственной комиссий Молдовы и Чехии по экономическому сотрудничеству, заявил в пятницу глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Нику Попеску после встречи с главой чешской дипломатии Якубом Кульганеком. Как добавил Попеску, стороны также планируют провести двусторонний деловой форум. В то же время глава МИДЕИ подчеркнул важность участия Молдовы в Восточном партнерстве и помощь от зоны свободной торговли. Также Попеску уточнил, что Кишиневу еще предстоит выполнить обязательства, взятые на себя в рамках соглашения об Ассоциации с ЕС, - реформу юстиции и борьбу с коррупцией.Однако, как добавил Попеску, Молдова планирует углублять сотрудничество с внешними партнерами и в других сферах, которые меньше затронуты в соглашении: окружающая среда, безопасность, диджитализация и другое. Молдавский дипломат также подчеркнул тот факт, что Чехия - один из главных импортеров молдавского вина (пятое место в мире и третье в ЕС).Глава МИД Чехии в свою очередь заявил, что прибыл в Кишинев выразить поддержку новому правительству. "Мы обсуждали все аспекты Восточного партнерства, также и будущий саммит, который пройдет в Брюсселе в декабре. Если Молдова станет процветающей страной с хорошим управлением, то это будет не только польза для молдавских граждан, но и даст новую положительную динамику в рамках Восточного партнерства", - уверен Кульганек.По его словам, ЕС нужно быть более активным в плане поддержки Молдовы в период постковид. В этом контексте Кульганек сообщил, что в Евросоюзе уже сейчас работают над планом реабилитации Молдовы в предстоящий сложный период. Кульганек подчеркнул, что Прага планирует передать через платформу COVAX разным странам 2,4 миллиона доз вакцин против коронавируса, часть из них будет направлена в Кишинев. Помимо этого, чешский дипломат обратил внимание на рост торговли между Молдовой и Чехией с начала года.

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, кишинев, молдова, чехия, нику попеску