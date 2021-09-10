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Глава МИДЕИ: пройдет совместная межправительственная молдавско-чешская комиссия
Глава МИДЕИ: пройдет совместная межправительственная молдавско-чешская комиссия
Глава МИДЕИ: пройдет совместная межправительственная молдо-чешская комиссия
2021-09-10T12:51+0300
2021-09-10T13:04+0300
политика
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молдова
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КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. В начале следующего года пройдет пятое заседание межправительственной комиссий Молдовы и Чехии по экономическому сотрудничеству, заявил в пятницу глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Нику Попеску после встречи с главой чешской дипломатии Якубом Кульганеком. Как добавил Попеску, стороны также планируют провести двусторонний деловой форум. В то же время глава МИДЕИ подчеркнул важность участия Молдовы в Восточном партнерстве и помощь от зоны свободной торговли. Также Попеску уточнил, что Кишиневу еще предстоит выполнить обязательства, взятые на себя в рамках соглашения об Ассоциации с ЕС, - реформу юстиции и борьбу с коррупцией.Однако, как добавил Попеску, Молдова планирует углублять сотрудничество с внешними партнерами и в других сферах, которые меньше затронуты в соглашении: окружающая среда, безопасность, диджитализация и другое. Молдавский дипломат также подчеркнул тот факт, что Чехия - один из главных импортеров молдавского вина (пятое место в мире и третье в ЕС).Глава МИД Чехии в свою очередь заявил, что прибыл в Кишинев выразить поддержку новому правительству. "Мы обсуждали все аспекты Восточного партнерства, также и будущий саммит, который пройдет в Брюсселе в декабре. Если Молдова станет процветающей страной с хорошим управлением, то это будет не только польза для молдавских граждан, но и даст новую положительную динамику в рамках Восточного партнерства", - уверен Кульганек.По его словам, ЕС нужно быть более активным в плане поддержки Молдовы в период постковид. В этом контексте Кульганек сообщил, что в Евросоюзе уже сейчас работают над планом реабилитации Молдовы в предстоящий сложный период. Кульганек подчеркнул, что Прага планирует передать через платформу COVAX разным странам 2,4 миллиона доз вакцин против коронавируса, часть из них будет направлена в Кишинев. Помимо этого, чешский дипломат обратил внимание на рост торговли между Молдовой и Чехией с начала года.
https://ru.sputnik.md/20210817/moldova-latviya-soglashenie-obschestvennoy-bezopasnosti-43973003.html
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в молдове, кишинев, молдова, чехия, нику попеску

Глава МИДЕИ: пройдет совместная межправительственная молдавско-чешская комиссия

12:51 10.09.2021 (обновлено: 13:04 10.09.2021)
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© Sputnik / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Прага
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
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Заседание комиссии ожидается в начале следующего года, а также планируется проведение молдавско-чешского бизнес-форума.
КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. В начале следующего года пройдет пятое заседание межправительственной комиссий Молдовы и Чехии по экономическому сотрудничеству, заявил в пятницу глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Нику Попеску после встречи с главой чешской дипломатии Якубом Кульганеком.
Как добавил Попеску, стороны также планируют провести двусторонний деловой форум.

"Мы хотим организовать молдавско-чешский бизнес-форум и планируем углублять сотрудничество в этой сфере", - отметил Попеску.

В то же время глава МИДЕИ подчеркнул важность участия Молдовы в Восточном партнерстве и помощь от зоны свободной торговли. Также Попеску уточнил, что Кишиневу еще предстоит выполнить обязательства, взятые на себя в рамках соглашения об Ассоциации с ЕС, - реформу юстиции и борьбу с коррупцией.
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Однако, как добавил Попеску, Молдова планирует углублять сотрудничество с внешними партнерами и в других сферах, которые меньше затронуты в соглашении: окружающая среда, безопасность, диджитализация и другое.

"Надеюсь, что в этих сферах мы сможем успешно сотрудничать с Чехией, особенно учитывая тот факт, что в следующем году она станет председателем ЕС на полгода", - заявил Попеску.

Молдавский дипломат также подчеркнул тот факт, что Чехия - один из главных импортеров молдавского вина (пятое место в мире и третье в ЕС).
Глава МИД Чехии в свою очередь заявил, что прибыл в Кишинев выразить поддержку новому правительству.
"Мы обсуждали все аспекты Восточного партнерства, также и будущий саммит, который пройдет в Брюсселе в декабре. Если Молдова станет процветающей страной с хорошим управлением, то это будет не только польза для молдавских граждан, но и даст новую положительную динамику в рамках Восточного партнерства", - уверен Кульганек.
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По его словам, ЕС нужно быть более активным в плане поддержки Молдовы в период постковид. В этом контексте Кульганек сообщил, что в Евросоюзе уже сейчас работают над планом реабилитации Молдовы в предстоящий сложный период.
Кульганек подчеркнул, что Прага планирует передать через платформу COVAX разным странам 2,4 миллиона доз вакцин против коронавируса, часть из них будет направлена в Кишинев.
Помимо этого, чешский дипломат обратил внимание на рост торговли между Молдовой и Чехией с начала года.
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