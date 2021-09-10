Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Валюта - Sputnik Молдова, 1920
Экономика
Читайте самые актуальные новости экономической жизни в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20210910/moldova-snizhaetsya-predlozhenie-tsena-stolovogo-vinograda-44629261.html
Почему на рынке Молдовы снижается предложение и цена столового винограда
Почему на рынке Молдовы снижается предложение и цена столового винограда
Цены на виноград в Молдове
2021-09-10T07:30+0300
2021-09-10T08:18+0300
экономика
в молдове
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/14/44092684_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_1579d0f7c84bd27f038315ec6bbd24ac.jpg
КИИШНЕВ, 10 сен - Sputnik. С начала августа до начала сентября текущего года в Молдове оптовые цены на столовый виноград белых сортов снизились в среднем с 30 леев до 10 леев за килограмм. На красные сорта - с 35 леев до 12 леев за килограмм. Об этом сообщили в ассоциации EastFruit. По данным EastFruit, виноград бессемянных сортов за этот период подешевел примерно вдвое — до 15 леев за килограмм. В сентябре этот процесс, как полагают операторы плодово-ягодного рынка страны, вероятнее всего, замедлится, но продолжится.Как отметили в организации, в результате в среднестатистические сезоны в Молдове продается – частично на внутреннем рынке, частично на экспорт – ранний виноград из теплиц и немногочисленных товарных виноградников открытого грунта по высокой оптовой цене (40-55 леев), с начала августа объемы предложения этой продукции постоянно снижаются. При этом в сентябре в более-менее значительном количестве на молдавском рынке предлагается лишь столовый виноград сортов "виктория", "презентабил", "кардинал" и другие."Основная масса поставщиков в этот период – небольшие фермеры-виноградари, располагающие в основном лишь несколькими гектарами плантаций. Объема их продукции достаточно для покрытия спроса внутреннего рынка", - пояснили в ассоциации.Тем не менее продуктов небольших фермеров недостаточно, для того чтобы трейдеры регулярно формировали экспортные партии сортового винограда. С учетом этих обстоятельств уровень закупочных цен на виноград летнего сезона снижается.Как пишут в EastFruit, в текущем году спад объемов продаж и оптовых цен на виноград может продлиться до начала октября, когда на рынке с двухнедельным опозданием в сравнении с минувшим сезоном появится виноград основного экспортного сорта — "Молдова".
https://ru.sputnik.md/20210902/rossiya-traditsionnyy-rynok-dlya-moldavskogo-vinograda-yablok-44422163.html
https://ru.sputnik.md/20210731/moldova-rost-tsen-sliva-43433533.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/14/44092684_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0ac0f229ce69d836562e5bf8a07690e1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова

Почему на рынке Молдовы снижается предложение и цена столового винограда

07:30 10.09.2021 (обновлено: 08:18 10.09.2021)
323
© Sputnik / Evghenii PanasencoCum prin încrucișare poți obține forme diverse ale strugurilor
Cum prin încrucișare poți obține forme diverse ale strugurilor - Sputnik Молдова, 1920, 10.09.2021
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Специалисты рассказали, что происходит с ценами на виноград в Молдове и в чем причины изменений.
КИИШНЕВ, 10 сен - Sputnik. С начала августа до начала сентября текущего года в Молдове оптовые цены на столовый виноград белых сортов снизились в среднем с 30 леев до 10 леев за килограмм. На красные сорта - с 35 леев до 12 леев за килограмм. Об этом сообщили в ассоциации EastFruit.
По данным EastFruit, виноград бессемянных сортов за этот период подешевел примерно вдвое — до 15 леев за килограмм.
В сентябре этот процесс, как полагают операторы плодово-ягодного рынка страны, вероятнее всего, замедлится, но продолжится.

"Удешевление винограда в указанный период связано со спецификой структуры выращиваемых сортов. В течение последних пяти лет в стране было выкорчевано много плантаций столового винограда ранних сортов", - считают специалисты ассоциаций виноградарей, которых цитирует EastFruit.

Как отметили в организации, в результате в среднестатистические сезоны в Молдове продается – частично на внутреннем рынке, частично на экспорт – ранний виноград из теплиц и немногочисленных товарных виноградников открытого грунта по высокой оптовой цене (40-55 леев), с начала августа объемы предложения этой продукции постоянно снижаются.
Молдавский виноград - Sputnik Молдова, 1920, 02.09.2021
Экономика
Россия - традиционный рынок для молдавского винограда и яблок
2 сентября, 15:05
358
При этом в сентябре в более-менее значительном количестве на молдавском рынке предлагается лишь столовый виноград сортов "виктория", "презентабил", "кардинал" и другие.
"Основная масса поставщиков в этот период – небольшие фермеры-виноградари, располагающие в основном лишь несколькими гектарами плантаций. Объема их продукции достаточно для покрытия спроса внутреннего рынка", - пояснили в ассоциации.
Ветка сливового дерева - Sputnik Молдова, 1920, 31.07.2021
Экономика
В Молдове начался рост цен на сливу
31 июля, 07:30
620
Тем не менее продуктов небольших фермеров недостаточно, для того чтобы трейдеры регулярно формировали экспортные партии сортового винограда. С учетом этих обстоятельств уровень закупочных цен на виноград летнего сезона снижается.
Как пишут в EastFruit, в текущем году спад объемов продаж и оптовых цен на виноград может продлиться до начала октября, когда на рынке с двухнедельным опозданием в сравнении с минувшим сезоном появится виноград основного экспортного сорта — "Молдова".
000001
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:37Строительство "Северного потока — 2" полностью завершено
10:18Кампания "Снизь скорость. Спеши медленно!" - где располагаются радары полиции
10:03Владимир Путин объяснил причину высоких цен на газ в Европе
09:45Где в Кишиневе 10 сентября находятся мобильные пункты вакцинации
09:17В Москве прощаются с главой МЧС Зиничевым
09:00Пасечник: от чего будет зависеть новая цена на российский газ для Молдовы
08:41Пока все спали: бушующий ураган, свалка из красной икры и ситуация с COVID-19
08:30Что могут сделать с экономикой Молдовы "хорошие люди"
08:00Журавлев: как прозападной Молдове не потерять Россию
07:30Почему на рынке Молдовы снижается предложение и цена столового винограда
07:00Самый точный прогноз погоды: осень продолжает радовать теплом
00:02Погодные рекорды 10 сентября
ВчераШторм Олаф опасен: Мексике угрожает ураган
ВчераПринята итоговая декларация саммита стран БРИКС
ВчераКогда в ЕС одобрят "Спутник V" и другие вакцины: ответ ЕМА
ВчераСоциалисты проведут внеочередной съезд 18 декабря
ВчераСеверный флот начал масштабные учения в Арктике
ВчераБРИКС призвал все стороны в Афганистане воздержаться от насилия
ВчераПереговоры Путина и Лукашенко окончены, согласованы все 28 программ Союзного государства
ВчераКакую тактику выберет президент Молдовы Майя Санду в отношениях с Россией