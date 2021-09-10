https://ru.sputnik.md/20210910/moldova-snizhaetsya-predlozhenie-tsena-stolovogo-vinograda-44629261.html

Почему на рынке Молдовы снижается предложение и цена столового винограда

Почему на рынке Молдовы снижается предложение и цена столового винограда

Цены на виноград в Молдове

2021-09-10T07:30+0300

2021-09-10T07:30+0300

2021-09-10T08:18+0300

экономика

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молдова

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КИИШНЕВ, 10 сен - Sputnik. С начала августа до начала сентября текущего года в Молдове оптовые цены на столовый виноград белых сортов снизились в среднем с 30 леев до 10 леев за килограмм. На красные сорта - с 35 леев до 12 леев за килограмм. Об этом сообщили в ассоциации EastFruit. По данным EastFruit, виноград бессемянных сортов за этот период подешевел примерно вдвое — до 15 леев за килограмм. В сентябре этот процесс, как полагают операторы плодово-ягодного рынка страны, вероятнее всего, замедлится, но продолжится.Как отметили в организации, в результате в среднестатистические сезоны в Молдове продается – частично на внутреннем рынке, частично на экспорт – ранний виноград из теплиц и немногочисленных товарных виноградников открытого грунта по высокой оптовой цене (40-55 леев), с начала августа объемы предложения этой продукции постоянно снижаются. При этом в сентябре в более-менее значительном количестве на молдавском рынке предлагается лишь столовый виноград сортов "виктория", "презентабил", "кардинал" и другие."Основная масса поставщиков в этот период – небольшие фермеры-виноградари, располагающие в основном лишь несколькими гектарами плантаций. Объема их продукции достаточно для покрытия спроса внутреннего рынка", - пояснили в ассоциации.Тем не менее продуктов небольших фермеров недостаточно, для того чтобы трейдеры регулярно формировали экспортные партии сортового винограда. С учетом этих обстоятельств уровень закупочных цен на виноград летнего сезона снижается.Как пишут в EastFruit, в текущем году спад объемов продаж и оптовых цен на виноград может продлиться до начала октября, когда на рынке с двухнедельным опозданием в сравнении с минувшим сезоном появится виноград основного экспортного сорта — "Молдова".

https://ru.sputnik.md/20210902/rossiya-traditsionnyy-rynok-dlya-moldavskogo-vinograda-yablok-44422163.html

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в молдове, молдова