https://ru.sputnik.md/20210910/moldova-za-sutki-zafiksirovano-20-vozgoraniy-44642091.html

В Молдове за сутки зафиксировано 20 возгораний сухой растительности

В Молдове за сутки зафиксировано 20 возгораний сухой растительности

В Молдове за сутки зафиксировано 20 возгораний сухой растительности

2021-09-10T11:17+0300

2021-09-10T11:17+0300

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общество

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КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. Более 20 возгораний растительности потушили пожарные за последние сутки, сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций страны (ГИЧС). Как отметили в ведомстве, вмешательство спасателей потребовалось в населенном пункте Фынтыница в района Дрокия, где в результате пожара сгорело десять гектаров земельного участка. Еще один пожар, в котором потребовалось вмешательство, произошел в населенном пункте Москова Кагульского района. Там пожарные потушили более семи гектаров сухой травы. Подобные возгорания были зарегистрированы также в АТО Гагаузия, Каушанском районе, Новых Аненах, Тараклии и Басарабяске. В этом контексте спасатели призвали всех граждан быть внимательными, поскольку любая искра может стать причиной пожара в условиях высоких температур воздуха на улице. В случае необходимости следует сразу звонить в службу 112.

https://ru.sputnik.md/20210903/krupnyy-pozhar-v-kishineve-gorit-mebelnaya-fabrika-44454287.html

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в молдове, молдова, пожар