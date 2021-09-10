https://ru.sputnik.md/20210910/moldova-za-sutki-zafiksirovano-20-vozgoraniy-44642091.html
В Молдове за сутки зафиксировано 20 возгораний сухой растительности
В Молдове за сутки зафиксировано 20 возгораний сухой растительности
В Молдове за сутки зафиксировано 20 возгораний сухой растительности
2021-09-10T11:17+0300
2021-09-10T11:17+0300
2021-09-10T11:17+0300
в молдове
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пожар
общество
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КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. Более 20 возгораний растительности потушили пожарные за последние сутки, сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций страны (ГИЧС). Как отметили в ведомстве, вмешательство спасателей потребовалось в населенном пункте Фынтыница в района Дрокия, где в результате пожара сгорело десять гектаров земельного участка. Еще один пожар, в котором потребовалось вмешательство, произошел в населенном пункте Москова Кагульского района. Там пожарные потушили более семи гектаров сухой травы. Подобные возгорания были зарегистрированы также в АТО Гагаузия, Каушанском районе, Новых Аненах, Тараклии и Басарабяске. В этом контексте спасатели призвали всех граждан быть внимательными, поскольку любая искра может стать причиной пожара в условиях высоких температур воздуха на улице. В случае необходимости следует сразу звонить в службу 112.
https://ru.sputnik.md/20210903/krupnyy-pozhar-v-kishineve-gorit-mebelnaya-fabrika-44454287.html
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в молдове, молдова, пожар
В Молдове за сутки зафиксировано 20 возгораний сухой растительности
Молдавские спасатели потушили десятки пожаров в нескольких районах страны.
КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. Более 20 возгораний растительности потушили пожарные за последние сутки, сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций страны (ГИЧС).
Как отметили в ведомстве, вмешательство спасателей потребовалось в населенном пункте Фынтыница в района Дрокия, где в результате пожара сгорело десять гектаров земельного участка.
"В этом же месте пожар затронул более 500 метров поля с подсолнечником. На месте потушили две бригады пожарных", - говорится в сообщении ГИЧС.
Еще один пожар, в котором потребовалось вмешательство, произошел в населенном пункте Москова Кагульского района. Там пожарные потушили более семи гектаров сухой травы.
Подобные возгорания были зарегистрированы также в АТО Гагаузия, Каушанском районе, Новых Аненах, Тараклии и Басарабяске.
В этом контексте спасатели призвали всех граждан быть внимательными, поскольку любая искра может стать причиной пожара в условиях высоких температур воздуха на улице. В случае необходимости следует сразу звонить в службу 112.